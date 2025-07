Oriflame wyruszyło w Polskę z mobilną strefą piękna. Marka zawita łącznie do 12 miast, a zwieńczeniem trasy będzie muzyczne wydarzenie w Warszawie

Reach your happy place, czyli well-being po Twojemu

Roadshow Oriflame odbywa się pod hasłem „Reach your happy place”. Jest to platforma komunikacyjna marki, w ramach której Oriflame chce być jeszcze bliżej swojej społeczności, podejmować z nią dialog i pomagać w odnalezieniu dobrostanu. “Marka o Tobie, obok Ciebie i dla Ciebie” - poprzez ogólnopolskie roadshow Oriflame zaprasza każdego, by stał się częścią tej podróży - podróży w kierunku szczęścia, ale na własnych zasadach, po swojemu.

Trasa i jej lokalizacje zostały wybrane w oparciu o głosy społeczności przy zaangażowaniu także Partnerów Biznesowych Oriflame, co tylko potwierdza, że marka od lat wsłuchuje sięw ich głos i jest to źródłem sukcesu marki. 12 kolejnych miast, które odwiedzi truck, ma na celu podkreślić znaczenie szerokiej i zaangażowanej społeczności, budować z nimi trwałe relacje, ale również przybliżyć idee Oriflame i autentyczne doświadczenia z marką nowym konsumentom. Ostatnią lokalizacją na trasie będzie Warszawa, gdzie na zakończenie wakacji Oriflame zaplanowało wyjątkowe wydarzenie ze wspaniałymi polskimi gwiazdami, którego szczegóły zostaną ogłoszone już wkrótce.

Jakie aktywności znalazły się w mobilnej strefie piękna podczas roadshow?

Odwiedzający strefę Oriflame mogą wykonać makijaż pod okiem ekspertów, zapoznać się z nowymi produktami marki, w tym z suplementami linii Wellosophy, zrobić zdjęcie uwieczniając świat w instaspocie “przez różowe okulary”, a także otrzymać festiwalowe gadżety i upominki od marki. Oriflame przygotowało także inną wyjątkową aktywację na strefie - immersyjne lustro, które zadaje odwiedzającym inspirujące pytania, nawiązujące do dobrostanu, poszukiwania swojego szczęśliwego miejsca, przy jednoczesnym uwzględnieniu kluczowych dla marki wartości.

Przestrzeń trucka została zaprojektowana z myślą o dobrym samopoczuciu uczestników - wygodne siedziska, pastelowa kolorystyka, a także przyjazna przestrzeń do rozmów w gronie społeczności Oriflame z ekspertami marki. To wszystko po to, by przybliżyć odwiedzającym szeroką gamę produktów, ale również pokazać im, jak może wyglądać własne „szczęśliwe miejsce” .

Jednym z wyróżników całej przestrzeni strefy jest też spektakularny dach ciężarówki, na którym obecnie znajduje się strefa chillu z leżakami i parasolami. To doskonały punkt widokowy wraz z wyjątkowym instaspotem w formie gigantycznej puderniczki.

Dla tych, którzy na zakup kosmetyków zdecydują się od razu, dostępny jest sklep na miejscu z wybranymi produktami. Dodatkowo każdy uczestnik ma możliwość zapisać się do klubu Oriflame, który umożliwia korzystanie z dedykowanych promocji na zakupy w sklepie internetowym www.oriflame.pl.

Odświeżenie wizerunku marki: Jessica Mercedes i działania poza schematem

Oriflame konsekwentnie pracuje nad odświeżeniem wizerunku marki i systematycznym poszerzaniem swojej grupy odbiorców. Współpraca z ambasadorką marki - Jessicą Mercedes, była początkiem tej transformacji, a aktualne roadshow po Polsce to kolejny krok w budowaniu nowoczesnej, angażującej i przede wszystkim bliskiej komunikacji z Klientem w oparciu o hasło “Reach your happy place”.

Relacje z ogólnopolskiej trasy prowadzi Gabriela Śmierzyńska - beauty korespondentka Oriflame i influencerka, która na bieżąco dokumentuje przebieg wydarzenia w social mediach.

Co dalej marka ma w planach? Oriflame zapowiada, że to dopiero początek ekscytujących wydarzeń - o kolejnych usłyszymy już wkrótce, a poniżej daty i lokalizacje zaplanowane w harmonogramie trasy:

14-15.06 – Katowice

28-29.06 – Tychy

5-6.07 – Gliwice

12-13.07 – Poznań

18-19.07 – Wrocław

26.07 – Łódź

27.07 – Częstochowa

2-3.08 – Gdańsk

9-10.08 – Sierpc

15-17.08 – Olsztyn Green Festival

23-24.08 – Świnoujście

28.08 – Warszawa

i Autor: materiały prasowe Oriflame

i Autor: materiały prasowe Oriflame