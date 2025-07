Pielęgnacja na lato! Jak przetrwać letnią pogodę?

UWAGA NA SŁOŃCE

Słońce, złote promienie na skórze, letnia bryza – każdy moment spędzony na plaży to czysta przyjemność. Ale by ta przyjemność nie zakończyła się bolesnym oparzeniem, odpowiednia ochrona to najważniejszy punkt wakacyjnej pielęgnacji. NUXE Sun Rozświetlający olejek z drobinkami do opalania twarzy i ciała SPF 50 skutecznie zapobiega negatywnemu działaniu słońca (zawiera opatentowany kompleks filtrów NUXE(3) składający się z 3 filtrów organicznych i 2 estrów, dzięki któremu zapewnia szerokie spektrum ochrony przed promieniowaniem UVA/UVB oraz niebieskim światłem), a jednocześnie pozostawia na skórze zachwycające, perłowe wykończenie. Drobinki z masy perłowej w 100% pochodzenia naturalnego o złocistych refleksach podkreślają piękno każdego odcienia skóry. Formuła, pozbawiona tłustego czy lepkiego wykończenia, szybko się wchłania, jest wodoodporna i testowana w warunkach morskich. Zapach urzeka zmysły nutami słodkiej pomarańczy, gardenii tahitańskiej i wanilii.. Dodatkowo, ekstrakty z ryżu i rozmarynu tworzą botaniczny duet, który skutecznie chroni skórę przed przedwczesnym fotostarzeniem.

Wypróbuj: NUXE Sun Rozświetlający olejek z drobinkami do opalania twarzy i ciała SPF 50, 114 zł/150 ml

ULGA W MIG

Według dr. Zein’a Obagi, kluczowymi elementami protokołów przywracania zdrowia skórze są optymalizacja funkcji barierowej oraz odpowiednie nawodnienie. Mgiełka Soothing Hydro Mist ZO® Skin Health przywraca skórze właściwy poziom nawodnienia, błyskawicznie redukując widoczne zaczerwienienia oraz wzmacniając jej naturalną barierę ochronną. Nie zawiera alkoholu, substancji zapachowych ani barwników, co czyni go łagodnym i bezpiecznym dla najdelikatniejszych typów cery. Może być aplikowana wielokrotnie w ciągu dnia, nawet na makijaż, aby zwiększyć ochronę przed niekorzystnymi czynnikami środowiskowymi. Latem zapewnia nawilżenie bez obciążania. W podróży nada skórze świeży, wypoczęty wygląd. W jej składzie znajdziemy Glukozyd piperonilu (zmniejsza zaczerwienienia, w tym napadowe, przez cały dzień), kompleks kwasów hialuronowych o cząsteczkach różnej wielkości (natychmiast poprawia poziom nawilżenia skóry, koi ją oraz uzupełnia naturalnie występujący w skórze kwas hialuronowy, zapewniając długotrwałe nawilżenie i elastyczność), unikalny kompleks polisacharydów pochodzenia roślinnego ZPOLY™ (wzmacnia barierę ochronną skóry, nawilża przez 48 godzin po jednej aplikacji i minimalizuje oznaki przedwczesnego starzenia się skóry).

Wypróbuj: ZO® Skin Health SOOTHING HYDRO MIST, 275 zł/100 ml

EKSPRESOWE NAWILŻENIE I UKOJENIE

Formuła Perfecta Express Mask zawiera aż 7% [Moisturize Complex, aloesu i oleju z pistacji, który pomaga przywrócić skórze odpowiedni poziom nawodnienia i komfortu. Maska wspomaga procesy regeneracyjne, łagodzi podrażnienia, wzmacnia barierę ochronną i przywraca cerze zdrowy blask. Obecność aloesu potęguje działanie nawilżające i regenerujące Idealna dla każdego typu cery, szczególnie przesuszonej i zmęczonej.

Wypróbuj: PERFECTA Express Mask Aloesowa maska intensywnie nawilżająca, 4,49 zł/8 ml

GASI PRAGNIENIE SKÓRY I CHRONI PRZED UTRATĄ WODY

Nawodnienie skóry w czasie upałów jest tak samo ważne jak regularne picie wody. Gdy jesy gorącą, zapotrzebowanie na nią wzrasta. HADA LABO TOKYO HYALU RENEW INTENSYWNIE NAWILŻAJĄCE SERUM to kompleksowe połączenie 5 innowacyjnych form kwasu hialuronowego, które nawilżają na wielu poziomach. Nano – Mineral HA odpowiada za nawilżenie i regenerację, Fermented HA za wzmocnienie bariery ochronnej, Hyaluronic Acid – łagodzi podrażnienia, Hyalu – Resilience wzmocnienia funkcje barierowe skóry, a Penetrating HA głęboko i długotrwale nawilża. Dodatkowo w serum znajdziemy Gluco-oligosacharyd – prebiotyk pochodzenia naturalnego, dbający o zachowanie równowagi mikrobiomu skóry oraz kolagen o niskiej masie cząsteczkowej pozwalający na bardziej efektywne przenikanie w głąb skóry, a także jej uelastycznienie i nawilżenie. Z kolei biosacharydy tworzą barierę ochronną na powierzchni skóry, która nawilża, koi i chroni przed wpływem czynników zewnętrznych.

Wypróbuj: HADA LABO TOKYO HYALU RENEW Intensywnie Nawilżające Serum, 69,99 zł/30 ml

M(N)IEJ Z GŁOWY

I nie mamy na myśli ilości włosów, a problemów związanych z nimi. Trycholodzy są zdania, że kondycja włosów w dużej mierze uzależniona jest od skóry głowy. Dlatego szampon powinien dokładnie ją oczyszczać. Szampon RECEPTURY NATURY OLEJ RYCYNOWY + SKRZYP POLNY do włosów osłabionych i ze skłonnością do wypadania to naturalne wsparcie w codziennej pielęgnacji, stworzone z myślą o skutecznym oczyszczaniu skóry głowy i kompleksowym wzmocnieniu włosów – od nasady aż po same końce. Regularne stosowanie sprawia, że włosy odzyskują swoją siłę, sprężystość i zdrowy blask. Skrzyp polny wzmacnia strukturę włosa, poprawia jego elastyczność i zwiększa odporność na uszkodzenia. Dzięki niemu włosy stają się gęstsze, mniej łamliwe i pełne życia. Olej rycynowy to naturalny eliksir wzrostu, który intensywnie regeneruje włosy, pobudza cebulki do działania i poprawia ich odżywienie.

Wypróbuj: RECEPTURY NATURY Szampon i odżywka OLEJ RYCYNOWY + SKRZYP POLNY, 12,49 zł/380 ml

MEZOTERAPIA SKÓRY GŁOWY EXPRESS

W oczyszczeniu skóry głowy pomocny będzie peeling, np. YOSKINE HAIR CLINIC MEZO-THERAPY PEELING TRYCHOLOGICZNY PRZECIW WYPADANIU WŁOSÓW, który został zainspirowany profesjonalnym zabiegiem mezoterapii skóry głowy. A ta przynosi wiele korzyści. Stymuluje wzrost włosów, poprawia ich kondycję oraz regeneruje mieszki włosowe. Jest też skuteczną metodą w walce z łysieniem i nadmiernym wypadaniem włosów, a także w poprawie ogólnej kondycji skóry głowy. Peeling od YOSKINE głęboko oczyszcza, reguluje produkcję sebum oraz stymuluje wzrost włosów, dzięki poprawie mikrokrążenia pobudzającego mieszki włosowe. Ponadto silnie pielęgnuje skórę głowy i włosy u nasady. Zawiera naturalne BIO-MIKROIGŁY z gąbki morskiej Spongilla Spicules, które pobudzają skórę od wewnątrz do intensywnej samoregeneracji, co pozytywnie wpływa na poprawę kondycji skóry głowy i włosów u nasady. Mimo silnego działania nie są wyczuwalne i nie kłują.

Wypróbuj: YOSKINE HAIR CLINIC MEZO-THERAPY Peeling Trychologiczny przeciw wypadaniu włosów, 39,99 zł/200 ml