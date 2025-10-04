Zrobiłam maseczkę na zmarszczki wokół ust. 3 składniki, efekt jak po botoksie. Cera wygląda 10 lat młodziej. Sposób na zmarszczki wokół ust

Zmarszczki wokół ust, zwane potocznie zmarszczkami palacza, to zmora wielu kobiet, które zastanawiają się jak je spłycić. Tu warto postawić na odpowiednią pielęgnację. Ja stosuję domową maseczkę odmładzającą, która sprawiła, że moje zmarszczki wokół ust znacznie się zredukowały, a cera wygląda 10 lat młodziej. Wcieram w twarz te trzy składniki i zostawiam je na 20 minut. Efekt jest niesamowity.

  • Domowa maseczka na zmarszczki wokół ust składa się z 2 łyżek mąki ziemniaczanej, 1 łyżeczki jogurtu naturalnego i 2 łyżek soku z cytryny.
  • Maseczkę należy nałożyć na oczyszczoną skórę wokół ust na 20 minut, a następnie zmyć letnią wodą. Regularne stosowanie ma spłycać zmarszczki i dodawać cerze blasku.
  • Na starzenie się skóry wpływają również dieta (produkty bogate w polifenole i witaminę C), odpowiednie nawodnienie oraz stosowanie kremów z filtrem przeciwsłonecznym.

Wcieram w twarz te 3 składniki i zostawiam na 20 min. Zmarszczki wokół ust są coraz mniejsze

Zmarszczki wokół ust z upływem lat zaczynają się pogłębiać. I choć są naturalnym procesem starzenia się skóry, to niestety u wielu kobiet wywołują kompleksy. Dlatego tak wiele pań szuka skutecznego, ale i taniego sposobu na zmarszczki wokół ust. Oczywiście można zdecydować się na botoks, który jest najszybszą metodą odmłodzenia cery, jednak tu trzeba liczyć się z dość wysokimi kosztami. Czy zatem istnieje tańszy, ale równie skuteczny sposób na zmarszczki wokół ust? Tu należy postawić na odpowiednią pielęgnację. Jedną z nich są odmładzające maseczki do twarzy. Od jakiegoś czasu wraz z moją mamą stosujemy domową maseczkę na twarz, która znakomicie spłyca zmarszczki palacza. Jak ją przygotować?

Domowa maseczka na zmarszczki wokół ust. Przygotuj ją z trzech składników

Do przygotowania tej domowej maseczki na zmarszczki wokół ust potrzebujesz tylko trzech składników. W niewielkiej miseczce mieszam 2 łyżki mąki ziemniaczanej, 1 łyżeczkę jogurtu naturalnego oraz 2 łyżki soku z cytryny. Kiedy uzyskam jednolitą konsystencję, nakładam maskę na oczyszczoną skórę wokół ust, lekko ją wklepując. Zostawiam maseczkę na około 20 minut, po czym zmywam ją letnią wodą. Cera z czasem staje się promienna, pełna blasku, a zmarszczki palacza ulegają wyraźnemu spłyceniu. 

Jak odmłodzić cerę i opóźnić powstawanie zmarszczek?

Na starzenie się naszej skóry na twarzy wpływ ma nie tylko pielęgnacja, ale przede wszystkim dieta i tryb życia, jaki prowadzimy. Jeśli chcesz zachować młody wygląd swojej skóry jak najdłużej, to pamiętaj o spożywaniu produktów bogatych w polifenole oraz w witaminę C, która wspomaga produkcję kolagenu i tym samym zapobiega powstawaniu zmarszczek. Oczywiście nie wolno zapominać o piciu odpowiedniej ilości wody. To na odwodnionej i suchej skórze najszybciej można dostrzec zmarszczki, a nawilżona cera staje się jędrna i pełna blasku. Warunkiem utrzymania młodego wyglądu skóry jest stosowanie kremów z filtrem przeciwsłonecznym każdego dnia. To one chronią skórę przed wolnymi rodnikami i w efekcie sprawiają, że pozostaje młoda znacznie dłużej.

