Wcieram w twarz te 3 składniki i zostawiam na 20 min. Zmarszczki wokół ust są coraz mniejsze

Zmarszczki wokół ust z upływem lat zaczynają się pogłębiać. I choć są naturalnym procesem starzenia się skóry, to niestety u wielu kobiet wywołują kompleksy. Dlatego tak wiele pań szuka skutecznego, ale i taniego sposobu na zmarszczki wokół ust. Oczywiście można zdecydować się na botoks, który jest najszybszą metodą odmłodzenia cery, jednak tu trzeba liczyć się z dość wysokimi kosztami. Czy zatem istnieje tańszy, ale równie skuteczny sposób na zmarszczki wokół ust? Tu należy postawić na odpowiednią pielęgnację. Jedną z nich są odmładzające maseczki do twarzy. Od jakiegoś czasu wraz z moją mamą stosujemy domową maseczkę na twarz, która znakomicie spłyca zmarszczki palacza. Jak ją przygotować?

Domowa maseczka na zmarszczki wokół ust. Przygotuj ją z trzech składników

Do przygotowania tej domowej maseczki na zmarszczki wokół ust potrzebujesz tylko trzech składników. W niewielkiej miseczce mieszam 2 łyżki mąki ziemniaczanej, 1 łyżeczkę jogurtu naturalnego oraz 2 łyżki soku z cytryny. Kiedy uzyskam jednolitą konsystencję, nakładam maskę na oczyszczoną skórę wokół ust, lekko ją wklepując. Zostawiam maseczkę na około 20 minut, po czym zmywam ją letnią wodą. Cera z czasem staje się promienna, pełna blasku, a zmarszczki palacza ulegają wyraźnemu spłyceniu.

Jak odmłodzić cerę i opóźnić powstawanie zmarszczek?

Na starzenie się naszej skóry na twarzy wpływ ma nie tylko pielęgnacja, ale przede wszystkim dieta i tryb życia, jaki prowadzimy. Jeśli chcesz zachować młody wygląd swojej skóry jak najdłużej, to pamiętaj o spożywaniu produktów bogatych w polifenole oraz w witaminę C, która wspomaga produkcję kolagenu i tym samym zapobiega powstawaniu zmarszczek. Oczywiście nie wolno zapominać o piciu odpowiedniej ilości wody. To na odwodnionej i suchej skórze najszybciej można dostrzec zmarszczki, a nawilżona cera staje się jędrna i pełna blasku. Warunkiem utrzymania młodego wyglądu skóry jest stosowanie kremów z filtrem przeciwsłonecznym każdego dnia. To one chronią skórę przed wolnymi rodnikami i w efekcie sprawiają, że pozostaje młoda znacznie dłużej.