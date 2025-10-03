Trendy w imionach zmieniają się, ale niektóre klasyki pozostają na szczycie popularności, zarówno w Polsce, jak i na świecie.

Jedno z najpiękniejszych i najbardziej rozpowszechnionych imion w Polsce nosi ponad milion kobiet.

Odkryj znaczenie imienia Anna i poznaj cechy osobowości, które czynią ją osobą pełną wdzięku, sukcesów i pozytywnej energii.

Sprawdź, dlaczego Anna jest tak lubiana i jakie inne imiona dla dziewczynek będą modne w 2025 roku!

To imię dla kobiety jest jednym z najpiękniejszych w Polsce i na świecie

Moda na imiona nadawane dzieciom zmienia się raz na kilka lat. Trendy w nadawaniu imion podlegają ewolucji, a obok klasycznych propozycji pojawiają się coraz częściej te inspirowane imionami angielskimi lub po prostu nowoczesne i brzmiące świeżo. Jednym słowem - w każdym pokoleniu dominują konkretne imiona. Wśród imion, które od lat cieszą się niesłabnącą popularnością, na czele znajdują się Zofia, Zuzanna, Julia, Maja, Lena i Hanna. Jednak jeszcze 30-40 lat temu na porodówkach dominowały zupełnie inne imiona żeńskie. Wówczas popularnością cieszyły się: Katarzyna, Anna, Aleksandra, czy Barbara. Jedno z tych imion dla kobiet jest niezwykle popularne również na świecie. I trzeba śmiało przyznać, że można je zaliczyć do najpiękniejszych imion dla kobiet. Chodzi o imię Anna. Z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny w Polsce obecnie imię Anna nosi aż 1 068 330 kobiet. A co oznacza imię Anna?

Znaczenie imienia Anna znajdziesz w tekście pod galerią.

Znaczenie imienia Anna. Jaką osobowość ma Anna?

Zgodnie ze znaczeniem imienia Anna, wywodzi się ono z języka hebrajskiego i oznacza osobę "pełną wdzięku i łaski". To imię żeńskie kiedyś było bardzo popularne. Zdrobnienia to Ania Andzia, Aneczka, Anka, Anulka. Jaką osobowość ma Anna? Znaczenie imienia Anna mówi jednoznacznie, że to osoba uparta i odnosząca sukcesy zawodowe. To kobieta przebojowa, bardzo lubiana i ciekawa świata. Roztacza wokół siebie ogrom pozytywnej energii, która sprawia, że szybko zjednuje sobie ludzi. Jest szczera, prawdziwa i niczego nie udaje. Jest osobą upartą i waleczną, dlatego odnosi liczne sukcesy zawodowe. Oddana rodzinie i bliskim, uwielbia sprawiać im radość. Ma niezwykle dobre serce, pomaga potrzebującym w każdej wolnej chwili. Anna jest dynamiczna, wesoła, inteligentna i spontaniczna. Ma tysiąc pomysłów na minutę i nie sposób się z nią nudzić.

Popularne imiona dla dziewczynek w 2025

W 2025 roku do najpopularniejszych imion dla dziewczynek zalicza się:

Zofia: Klasyka, która nie wychodzi z mody. Elegancka, ponadczasowa i uniwersalna.

Zuzanna: Dźwięczna, melodyjna i lubiana.

Hanna: Krótka, prosta i popularna od wielu lat.

Julia: Klasyczna i elegancka, cieszy się niesłabnącą popularnością.

Maja: Krótka, słodka i nadal bardzo lubiana.

Lena: Krótka, dźwięczna i łatwa do wymówienia.

Alicja: Elegancka i klasyczna, zyskująca coraz większą popularność.

Laura: Inspirowana zagranicą, zadomowiła się w Polsce i nadal jest popularna.