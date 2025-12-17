Zostań św. Mikołajem dla dziecka z domu dziecka. To są skromne marzenia zranionych serduszek. Przedświąteczna akcja charytatywna

Nadchodzące Boże Narodzenie to czas radości, ale dla wielu dzieci z domów dziecka może to być smutny okres.

Akcja "Mikołaj w koronie", stworzona przez czwórkę przyjaciół, ma na celu spełnienie marzeń podopiecznych z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Możesz stać się częścią tej inicjatywy i wręczyć prezent, który wywoła uśmiech na twarzy potrzebującego dziecka.

Chcesz dowiedzieć się, jak wziąć udział w akcji i pomóc? Kliknij, aby poznać szczegóły i formularz zgłoszeniowy!

Akcja charytatywna "Mikołaj w koronie" dla dzieci z domów dziecka

Boże Narodzenie tuż tuż i wiele z nas już rozgląda się lub nawet ma kupione prezenty świąteczne dla swoich bliskich. Jednak nie każdy w nadchodzące święta ma tyle szczęścia. Są osoby, o których nie ma kto pomyśleć i obdarować chociażby skromnym podarunkiem. To dzieci z domów dziecka, które jak każde dziecko mają marzenia i pragnienia, ale niestety często są one niespełnione. Pod choinką zamiast wymarzonych zabawek lub gadżetów jest tylko pustka. I to właśnie z myślą o najmłodszych powstała akcja "Mikołaj w koronie". Ruszyła ona w 2020 roku, aby pomóc podopiecznym z domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych z całej Polski. Akcję "Mikołaj w koronie" tworzy czwórka przyjaciół: Marta, Ola, Kasia i Tomek, którzy działają całkowicie pro bono dzieląc swój czas prywatny między rodzinę, pracę i prowadzenie akcji.

Połączyła nas nieodparta chęć pomocy dzieciom, których los do tej pory nie oszczędzał. Wierzymy, że dzięki wsparciu naszych darczyńców możemy sprawić, że na ich twarzach częściej zagości uśmiech. Z tego powodu organizujemy akcje kilka razy do roku, ponieważ potrzebują naszego wsparcia nie tylko od święta

- piszą organizatorzy.

Jak wziąć udział w akcji "Mikołaj w koronie" i wręczyć prezent dzieciom z domów dziecka?

W akcji wziąć udział może każdy - zarówno prywatnie jak i firmy lub grupa osób. Wystarczy wypełnić formularz na stronie internetowej akcji www.mikolajwkoronie.pl i sprawdzić media społecznościowe akcji.

Akcja polega na tym, że na naszym Facebooku publikujemy listy dzieci z poszczególnych placówek, aby znaleźć im darczyńców. Darczyńcy wysyłają paczki z prezentami bezpośrednio do dzieci, co zaowocowało także niejedną adopcją poprzez nawiązanie relacji z dziećmi

- czytamy na stronie internetowej akcji charytatywnie "Mikołaj w koronie".