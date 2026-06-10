Manicure, o który w salonach kosmetycznych prosi niemal każda kobieta. Pastelowo wakacyjna elegancja na dłoniach. Modne paznokcie 2026

Odkryj najgorętszy trend w manicure na lato 2026: naturalność i subtelność dominują w salonach, redefiniując klasyczne podejście do paznokci.

Kobiety masowo wybierają pastelowe odcienie i krótsze paznokcie, uznając je za synonim delikatnej elegancji i świadomego minimalizmu.

Sprawdź, które konkretne odcienie i innowacyjne techniki, takie jak pastelowe Skittle Nails, są absolutnym hitem, by Twój letni manicure zachwycał.

Manicure, o który w salonach kosmetycznych prosi każda kobieta

Latem zdecydowanie najbardziej sprawdza się naturalny manicure. Co to oznacza? To lakiery w delikatnych, cielistych i pastelowych odcieniach, które doskonale komponują się z letnią opalenizną i są na tyle uniwersalne, że wspaniale sprawdzą się zarówno podczas urlopu na plaży, jak i na imprezie weselnej. Choć jeszcze jakiś czas temu kobiety stawiały na długi paznokcie w kształcie migdałka, teraz ten trend nieco uległ zmianie i panie coraz częściej decydują się na krótkie paznokcie. Z pewnością są one wygodne i mniej wyzywające. A jakie paznokcie są modne w 2026 roku? W salonach kosmetycznych kobiety najczęściej proszą o manicure w pastelowych kolorach. Takie odcienie dodają dłoniom subtelności, a jednocześnie wyglądają bardzo schludnie i nowocześnie. W 2026 roku pastele w manicure są synonimem delikatnej elegancji, subtelnej ekspresji i świadomego minimalizmu, z nutą nowoczesnych wykończeń i technik.

Modne paznokcie 2026. Pastele na lato

Pastelowe kolory paznokci na lato 2026 to strzał w dziesiątkę. Taki manicure to klasyka, która co sezon wraca w odświeżonej formie. A jakie kolory będą hitem w najbliższych miesiącach? Manicurzystki w tym sezonie stawiają na:

Zgaszone błękity i fiolety: Delikatny lawendowy, szałwiowy błękit, eteryczny periwinkle (niebiesko-fioletowy). Będą one nieco bardziej stonowane, mniej cukierkowe, a bardziej przypominające barwy natury po deszczu.

Delikatny lawendowy, szałwiowy błękit, eteryczny periwinkle (niebiesko-fioletowy). Będą one nieco bardziej stonowane, mniej cukierkowe, a bardziej przypominające barwy natury po deszczu. Pudrowe róże i brzoskwinie : Klasyczne baby pink i peach, ale również w wersji "dusty" – czyli lekko przydymione, zgaszone. Dusty rose, morelowy sorbet.

: Klasyczne baby pink i peach, ale również w wersji "dusty" – czyli lekko przydymione, zgaszone. Dusty rose, morelowy sorbet. Miękkie zielenie : Szałwiowa zieleń, pistacjowa zieleń, matcha latte – odcienie, które wprowadzają spokój i nawiązują do natury.

: Szałwiowa zieleń, pistacjowa zieleń, matcha latte – odcienie, które wprowadzają spokój i nawiązują do natury. Kremowe żółcie i beże : Delikatny cytrynowy sorbet, waniliowy krem, a także odcienie "greige" (połączenie szarości i beżu) z domieszką pasteli.

: Delikatny cytrynowy sorbet, waniliowy krem, a także odcienie "greige" (połączenie szarości i beżu) z domieszką pasteli. Kolory "nude" z pastelowym podtonem: Bazy nude, które mają w sobie subtelny różowy, brzoskwiniowy czy liliowy odcień.

Jak pomalować paznokcie latem? Te techniki idealnie pasują do wakacyjnych stylizacji

Oczywiście paznokcie w pastelowych kolorach można pomalować na kilka sposobów. Oprócz klasycznej jednolitej barwy na każdej płytce, dużą popularnością cieszą się pastelowe "Skittle Nails", gdzie każdy paznokieć w innym, harmonizującym ze sobą pastelowym odcieniu. Dla kobiet ceniących sobie nieco mniej wyzywający manicure są Micro French Manicure. W nich bardzo cienka, delikatna linia na końcówce paznokcia jest w pastelowym kolorze. Latem świetnie sprawdzi się też manicure "Negative Space" w pastelowych kolorach. Polega on na wykorzystaniu naturalnego koloru płytki paznokcia jako elementu wzoru, z pastelowymi akcentami, na przykład pastelowe obramowanie, paski, czy kształty pozostawiające część paznokcia bez lakieru.

Najpiękniejsze paznokcie w pastelowych kolorach, które mogą być inspiracją na manicure na lato 2026 znajdziecie w galerii poniżej.

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