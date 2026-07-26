Jedna z najgorętszych marek beauty będzie dostępna w Polsce. Wiemy, kiedy wielka premiera

Od momentu swojego powstania w 2022 roku, Rhode szybko zdobyło status globalnego fenomenu, zyskując miliony fanek na całym świecie dzięki swojej filozofii "glazed skin" i skupieniu na prostocie oraz skuteczności. Teraz, po miesiącach spekulacji i niecierpliwego oczekiwania, oficjalnie potwierdzono, że produkty marki, takie jak słynny Peptide Glazing Fluid czy Peptide Lip Treatment, będą dostępne stacjonarnie i online w Polsce. To strategiczne posunięcie Sephory z pewnością ucieszy rzesze konsumentek pragnących osobiście wypróbować hity Hailey Bieber.

Rhode to kwintesencja minimalistycznej, ale wysoce efektywnej pielęgnacji, której sercem jest odbudowa i wzmocnienie bariery ochronnej skóry. Założycielka, Hailey Bieber, od początku stawiała na naukowe podejście do pielęgnacji, współpracując z dermatologami i ekspertami, aby stworzyć formuły bogate w składniki aktywne, takie jak peptydy, niacynamid i kwas hialuronowy. Marka jest znana z niewielkiego, lecz dopracowanego portfolio produktów, które mają za zadanie nawilżać, rozświetlać i zapewniać efekt "szklanej skóry", czyli zdrowego, promiennego wyglądu. Rhode to nie tylko kosmetyki, to także styl życia promujący naturalne piękno i dbałość o skórę.

Debiut Rhode idealnie wpisuje się w obserwowaną od dłuższego czasu strategię Sephora Polska, polegającą na dynamicznym rozszerzaniu oferty o najbardziej pożądane i innowacyjne marki z globalnego rynku. Sieć konsekwentnie odpowiada na rosnące oczekiwania polskich konsumentów, którzy coraz częściej poszukują produktów znanych z mediów społecznościowych i polecanych przez światowe influencerki. Dzięki temu Sephora umacnia swoją pozycję lidera na rynku beauty, oferując dostęp do trendów, które jeszcze do niedawna były dostępne jedynie za granicą.

W ciągu ostatnich miesięcy polska Sephora z sukcesem wprowadziła wiele innych kultowych marek, które szybko podbiły serca klientek. Do tego grona zaliczają się między LUÃRE, Merit czy ONE/SIZE. Wprowadzenie tych marek, a teraz Rhode, potwierdza zaangażowanie Sephora w dostarczanie polskim konsumentom dostępu do globalnych innowacji i trendów beauty.