’47 x Major League Baseball dla Swarovski Creators Lab na nowo definiuje pozaboiskowy glamour

Kultowa czapka zyskuje nowe życie w czterech świeżych odcieniach inspirowanych barwami Domu Swarovski – Light Pink, Navy, Light Blue oraz ekskluzywnym dla Swarovski Marshmallow. Charakterystyczne logo NY lśni tu w bezbarwnych kryształach baguette i okrągłych, a cały projekt to kwintesencja pozaboiskowego glamouru.

Zapoczątkowana w Swarovski Creators Lab w 2023 roku, czapka ’47 x MLB zadebiutowała jako ekskluzywny drop w butiku Swarovski on Fifth w Nowym Jorku. Swarovski Creators Lab to katalizator kreatywności i kultury, przekształcający kultowe przedmioty popkultury w rozświetlone kryształami limitowane edycje.

Na czele Swarovski Creators Lab stoi Globalna Dyrektorka Kreatywna, Giovanna Engelbert, a projekt współpracował już wcześniej z takimi globalnymi markami jak Gufram, Puma, Oakley, Off-White™ czy Loop Ear Plugs.