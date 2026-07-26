’47 x Major League Baseball dla Swarovski Creators Lab na nowo definiuje pozaboiskowy glamour

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-07-26 17:09

’47 x MLB dla Swarovski Creators Lab to spotkanie dwóch kultowych marek, które wybija street style poza boisko. Czapka Yankees ’47 Clean Up wyrusza z Wielkiego Jabłka na światową scenę – ta limitowana edycja łączy nowojorski charakter z charakterystycznym kunsztem kryształów Swarovski.

Swarovski
Autor: Swarovski/ Materiały prasowe

Kultowa czapka zyskuje nowe życie w czterech świeżych odcieniach inspirowanych barwami Domu Swarovski – Light Pink, Navy, Light Blue oraz ekskluzywnym dla Swarovski Marshmallow. Charakterystyczne logo NY lśni tu w bezbarwnych kryształach baguette i okrągłych, a cały projekt to kwintesencja pozaboiskowego glamouru.

Zapoczątkowana w Swarovski Creators Lab w 2023 roku, czapka ’47 x MLB zadebiutowała jako ekskluzywny drop w butiku Swarovski on Fifth w Nowym Jorku. Swarovski Creators Lab to katalizator kreatywności i kultury, przekształcający kultowe przedmioty popkultury w rozświetlone kryształami limitowane edycje.

Na czele Swarovski Creators Lab stoi Globalna Dyrektorka Kreatywna, Giovanna Engelbert, a projekt współpracował już wcześniej z takimi globalnymi markami jak Gufram, Puma, Oakley, Off-White™ czy Loop Ear Plugs.

Swarovski
Autor: Swarovski/ Materiały prasowe
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