6 zapachów, które stały się legendami świata beauty

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-07-23 17:54

Trendy w perfumiarstwie zmieniają się niemal co sezon. Jedne kompozycje błyskawicznie zdobywają popularność, inne znikają równie szybko, jak się pojawiły. Są jednak zapachy, które nie poddają się chwilowym trendom. Rozpoznawalne już od pierwszych nut, uwielbiane przez kolejne pokolenia i niezmiennie obecne w perfumeriach na całym świecie. Z okazji 25-lecia Douglas przypominamy sześć ikon perfumiarstwa, które na trwałe zapisały się w historii beauty. Jubileusz marki to doskonała okazja, by odkryć je na nowo, a także skorzystać z wyjątkowych promocji, specjalnych ofert oraz aktywacji przygotowanych przez Douglas.

Kobieta rozpylająca perfumy na swój nadgarstek. O kultowych zapachach w Douglas przeczytasz na SE.
Autor: Julia Mościńska/ Canva.com

DWA OBLICZA KOBIECOŚCI

Elegancja nie ma jednej definicji. Dla jednych to ponadczasowa klasyka, dla innych - odwaga, by żyć na własnych zasadach. Dior J'adore i Yves Saint Laurent Libre od lat udowadniają, że kobiecość ma wiele twarzy. J'adore zachwyca świetlistym bukietem kwiatów - ylang-ylang, róży damasceńskiej oraz dwóch odmian jaśminu - tworząc kompozycję pełną subtelności, harmonii i ponadczasowej elegancji. Libre z kolei przełamuje schematy, łącząc charakterystyczną prowansalską lawendę z kwiatem pomarańczy, wanilią i piżmem. To zapach stworzony dla kobiet, które cenią niezależność, nie boją się wyrażać siebie i z odwagą podążają własną drogą. Dwie zupełnie różne historie, jeden wspólny mianownik – status współczesnych ikon perfumiarstwa. 

Dior
Autor: Dior/ Materiały prasowe
YSL
Autor: YSL/ Materiały prasowe

MĘSKOŚĆ BEZ JEDNEJ DEFINICJI

Jeśli kobiecość ma wiele twarzy, męskość również nie daje się zamknąć w jednej definicji. Jedni odnajdują ją w harmonii z naturą i ponadczasowej elegancji, inni w pewności siebie, energii i charyzmie. Terre d'Hermès i Versace Eros od lat reprezentują te dwa różne światy. Drzewna kompozycja cedru, grejpfruta i shiso w Terre d'Hermès opowiada historię autentyczności i wewnętrznej siły. Versace Eros odpowiada na nią intensywnymi cytrusami, miętą, wanilią i tonką, tworząc zapach pełen namiętności oraz magnetyzmu.

Dwa różne temperamenty, dwa odmienne spojrzenia na męskość, ale ten sam status - ponadczasowych klasyków, które od lat inspirują kolejne pokolenia miłośników perfum.

Hermes
Autor: Hermes/ Materiały prasowe

PERFUMY NIE ZNAJĄ GRANIC

W świecie największych ikon perfumiarstwa granice coraz częściej przestają mieć znaczenie. Najbardziej wyjątkowe kompozycje powstają dziś z myślą nie o płci, lecz o emocjach, charakterze i indywidualnym stylu. Atkinsons Shine Despite Everything, inspirowany charyzmatyczną Sarah Bernhardt, zachwyca odważnym połączeniem kurkumy, kadzidła, karmelu, wanilii i bursztynu. KILIAN PARIS Angels' Share zabiera z kolei w zmysłową podróż do świata szlachetnych koniaków, gdzie nuty koniaku, cynamonu, dębu, fasolki tonka i wanilii tworzą jedną z najbardziej charakterystycznych kompozycji współczesnego perfumiarstwa. To zapachy, które nie definiują swoich właścicieli - pozwalają im wyrazić własną osobowość.

Douglas
Autor: Douglas/ Materiały prasowe
Douglas
Autor: Douglas/ Materiały prasowe
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