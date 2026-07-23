6 zapachów, które stały się legendami świata beauty

DWA OBLICZA KOBIECOŚCI

Elegancja nie ma jednej definicji. Dla jednych to ponadczasowa klasyka, dla innych - odwaga, by żyć na własnych zasadach. Dior J'adore i Yves Saint Laurent Libre od lat udowadniają, że kobiecość ma wiele twarzy. J'adore zachwyca świetlistym bukietem kwiatów - ylang-ylang, róży damasceńskiej oraz dwóch odmian jaśminu - tworząc kompozycję pełną subtelności, harmonii i ponadczasowej elegancji. Libre z kolei przełamuje schematy, łącząc charakterystyczną prowansalską lawendę z kwiatem pomarańczy, wanilią i piżmem. To zapach stworzony dla kobiet, które cenią niezależność, nie boją się wyrażać siebie i z odwagą podążają własną drogą. Dwie zupełnie różne historie, jeden wspólny mianownik – status współczesnych ikon perfumiarstwa.

Autor: Dior/ Materiały prasowe

Autor: YSL/ Materiały prasowe

MĘSKOŚĆ BEZ JEDNEJ DEFINICJI

Jeśli kobiecość ma wiele twarzy, męskość również nie daje się zamknąć w jednej definicji. Jedni odnajdują ją w harmonii z naturą i ponadczasowej elegancji, inni w pewności siebie, energii i charyzmie. Terre d'Hermès i Versace Eros od lat reprezentują te dwa różne światy. Drzewna kompozycja cedru, grejpfruta i shiso w Terre d'Hermès opowiada historię autentyczności i wewnętrznej siły. Versace Eros odpowiada na nią intensywnymi cytrusami, miętą, wanilią i tonką, tworząc zapach pełen namiętności oraz magnetyzmu.

Dwa różne temperamenty, dwa odmienne spojrzenia na męskość, ale ten sam status - ponadczasowych klasyków, które od lat inspirują kolejne pokolenia miłośników perfum.

Autor: Hermes/ Materiały prasowe

PERFUMY NIE ZNAJĄ GRANIC

W świecie największych ikon perfumiarstwa granice coraz częściej przestają mieć znaczenie. Najbardziej wyjątkowe kompozycje powstają dziś z myślą nie o płci, lecz o emocjach, charakterze i indywidualnym stylu. Atkinsons Shine Despite Everything, inspirowany charyzmatyczną Sarah Bernhardt, zachwyca odważnym połączeniem kurkumy, kadzidła, karmelu, wanilii i bursztynu. KILIAN PARIS Angels' Share zabiera z kolei w zmysłową podróż do świata szlachetnych koniaków, gdzie nuty koniaku, cynamonu, dębu, fasolki tonka i wanilii tworzą jedną z najbardziej charakterystycznych kompozycji współczesnego perfumiarstwa. To zapachy, które nie definiują swoich właścicieli - pozwalają im wyrazić własną osobowość.

Autor: Douglas/ Materiały prasowe