Lato w biurze. Stylizacje, które sprawdzą się każdego dnia

Elegancja w letnim wydaniu

Podczas gorących letnich dni warto postawić na garderobę, która łączy wygodę z biurowym dress code’m. Takim elementem są jasne szorty średniej długości w kremowym kolorze. Jest to elegancka propozycja w fasonie bermudów, idealna do nowoczesnych stylizacji biurowych. Klasyczny krój z kantem oraz minimalistyczne wykończenie nadają im szykownego charakteru, dzięki czemu mogą z powodzeniem zastąpić tradycyjne spodnie podczas letnich dni w pracy. W zestawieniu z lnianą koszulą, lekką marynarką lub topem stworzą profesjonalny zestaw, który sprawdzi się zarówno podczas spotkań biznesowych, jak i codziennych obowiązków w biurze.

Zestawienie lekkiej, eleganckiej marynarki z krótkimi szortami stworzy spójny zestaw łączący profesjonalny charakter z wakacyjną swobodą. Kremowy kolor doda stylizacji lekkości, a zapięcie na dwa guziki pozwoli na podkreślenie talii i uzyskanie profesjonalnego looku na spotkania biznesowe.

Autor: Ochnik/ Materiały prasowe

Elegancja w letnim wydaniu

Podczas gorących letnich dni warto postawić na garderobę, która łączy wygodę z biurowym dress code’m. Takim elementem są jasne szorty średniej długości w kremowym kolorze. Jest to elegancka propozycja w fasonie bermudów, idealna do nowoczesnych stylizacji biurowych. Klasyczny krój z kantem oraz minimalistyczne wykończenie nadają im szykownego charakteru, dzięki czemu mogą z powodzeniem zastąpić tradycyjne spodnie podczas letnich dni w pracy. W zestawieniu z lnianą koszulą, lekką marynarką lub topem stworzą profesjonalny zestaw, który sprawdzi się zarówno podczas spotkań biznesowych, jak i codziennych obowiązków w biurze.

Zestawienie lekkiej, eleganckiej marynarki z krótkimi szortami stworzy spójny zestaw łączący profesjonalny charakter z wakacyjną swobodą. Kremowy kolor doda stylizacji lekkości, a zapięcie na dwa guziki pozwoli na podkreślenie talii i uzyskanie profesjonalnego looku na spotkania biznesowe.

Autor: Ochnik/ Materiały prasowe

Jasne kolory, lekki charakter

Podstawą letnich stylizacji do biura są uniwersalne bluzki w jasnych, pastelowych kolorach, wykonane z lekkich, przewiewnych materiałów. Jedną z propozycji jest kremowa bluzka damska, która zachwyca subtelnym błyskiem, krojem zapewniającym swobodę ruchów oraz optycznie wyszczuplającym dekoltem w literę V. Dostępna w kolorze kremowym oraz jasnoniebieskim komponuje się zarówno z eleganckimi szortami, jak i lnianymi spodniami, tworząc elegancki letni zestaw.

Kompletując letni look, warto sięgnąć także po spódnice. OCHNIK proponuje m.in. wyjątkowy model maxi w kolorze brązowym, będący ukłonem w stronę ponadczasowej klasyki, która nigdy nie wychodzi z mody. Lekka wiskoza idealnie otuli kobiece ciało, a rozkloszowana forma doda stylizacji delikatności. Połączenie to perfekcyjnie wpasuje się w biurową przestrzeń.

Kremowy kombinezon to propozycja dla kobiet, które cenią spójne, dopracowane stylizacje bez konieczności łączenia wielu elementów garderoby. Jasny odcień nadaje stylizacji elegancji i profesjonalnego charakteru, doskonale wpisując się w letnie trendy. Brak rękawów pozwala na subtelne wyeksponowanie ramion, a ozdobny dekolt przyciąga uwagę i nadaje szyku. Całość spięta jest w talii pasem, który podkreśla sylwetkę. Taka opcja sprawdzi się idealnie na spotkania biznesowe w upalne dni.

Autor: Ochnik/ Materiały prasowe

Ponadczasowa wygoda

Letnie stylizacje biurowe trudno wyobrazić sobie bez wygodnego obuwia. Stylowe czarne klapki damskie z przeszyciami to propozycja dla kobiet, które cenią sobie komfort i elegancję. Model został wykonany z wysokogatunkowej skóry owczej, która zachwyca miękkością, a klasyczny czarny kolor pozwala na zestawienie z każdą letnią stylizacją. To model stworzony z

Miłośniczkom butów na obcasie proponujemy kremowe sandały damskie na szpilce. Elegancki charakter produktu dopełnia kwadratowy nosek oraz metalowe elementy w kolorze

Dodatek z charakterem

Doskonałym przełamaniem dla minimalistycznych stylizacji są kolorowe dodatki. Apaszka z różowym printem jest idealnym przykładem elementu, który subtelnie przełamuje stonowaną paletę letniej garderoby, ożywiając stylizację. Apaszka wykonana jest z tkaniny o błyszczącym, satynowym wykończeniu, dzięki czemu idealnie odbija światło, rozświetlając okolice szyi.