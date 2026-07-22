Bizuteria na jesień 2026. Niech zainspiruje Cię natura

Jesień to czas, gdy natura maluje świat w odcieniach złota, czerwieni i brązu, a my, podobnie jak otoczenie, chętniej sięgamy po cieplejsze barwy i bardziej wyraziste akcenty. W biżuterii oznacza to powrót do głębokich, nasyconych kolorów kamieni, takich jak bursztyn, granat czy jaspis, a także do metali o matowym lub postarzanym wykończeniu. To idealny moment na włączenie do stylizacji motywów inspirowanych naturą – liści, gałązek czy zwierząt leśnych – które doskonale oddają urok tej pory roku.

W chłodniejsze dni, gdy na co dzień nosimy grube swetry i szaliki, biżuteria może stać się kluczowym elementem przełamującym monotonię stroju. Zamiast delikatnych łańcuszków, postaw na warstwowe naszyjniki o różnej długości, które pięknie prezentują się na tle golfu, lub wybierz jeden, wyrazisty wisior, który doda charakteru prostej stylizacji. Nie bój się łączyć różnych tekstur – gładki metal z surowym drewnem czy błyszczące kamienie z matowym zamszem. Takie połączenia sprawią, że Twoja jesienna biżuteria będzie nie tylko dodatkiem, ale prawdziwym dziełem sztuki.

GET YOUR GEMS. To zaproszenie do odkrywania siły koloru i energii naturalnych kamieni. Lapis lazuli, ametyst, kalcyt, chalcedon czy zoisyt nadają każdemu projektowi wyjątkowy charakter, tworząc kompozycje pełne kontrastów, głębi i wyrazistości. To kolory, które przyciągają uwagę i pozwalają budować styl na własnych zasadach.

Sercem kolekcji są naszyjniki, które łączą szlachetne kamienie z charakterystycznymi dwukolorowymi detalami oraz skórzanymi rzemieniami. To projekty stworzone dlatych, którzy chcą podkreślić swoją indywidualność i świadomie wybierają dodatki odzwierciedlające ich charakter.

Bransoletki z kolekcji Gem Power to więcej niż element biżuterii - to deklaracja intencji. Wyraziste zestawienia kolorów i materiałów tworzą nowoczesne kompozycje, które można nosić samodzielnie lub łączyć ze sobą, tworząc osobiste zestawy pełne znaczeń i emocji.

Kolekcję uzupełniają kolczyki, które stają się mocnym akcentem każdej stylizacji. Od modeli ozdobionych kultowym Misiem TOUS po większe, bardziej wyraziste formy - każdy projekt został stworzony z myślą o osobach, które nie boją się wyróżniać. To ten detal, który wybierasz, gdy chcesz, aby Twoja biżuteria mówiła równie dużo jak Ty.

Nowa kolekcja TOUS Gem Power celebruje piękno naturalnych kamieni i siłę indywidualnej ekspresji. Bo kolor nigdy nie jest tylko kolorem. To energia, nastrój i sposób patrzenia na świat. To gość, którego zapraszasz do swojego życia, by towarzyszył Ci w najważniejszych momentach. Czasem subtelny, czasem odważny, zawsze gotowy dodać charakteru każdej historii. Gem Power przypomina, że najciekawsze stylizacje zaczynają się tam, gdzie kończą się zasady.

Autor: Tous/ Materiały prasowe