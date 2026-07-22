Wymieszaj 1 łyżeczkę z odżywką i nałóż na włosy. Będą proste i sypkie jak po laminacji u fryzjera. Domowy sposób na gładkie włosy

Marzysz o idealnie gładkich i lśniących włosach, ale puszenie i brak blasku to Twój codzienny problem? Poznaj sprawdzony sposób na domową laminację.

Odkryj sekret babcinej pielęgnacji, który zrewolucjonizuje wygląd Twoich pasm, nadając im spektakularny efekt tafli.

Wystarczy jeden, łatwo dostępny składnik, aby Twoje włosy stały się proste i sypkie jak po wyjściu z salonu fryzjerskiego.

Sprawdź, jak przygotować tę ekspresową maskę, by już po 20 minutach cieszyć się oszałamiającą gładkością i blaskiem!

Domowy sposób na gładkie włosy. Będą proste i sypkie jak po laminacji u fryzjera

Dla wielu kobiet włosy to ich wizytówka. Z tego względu dokładają wszelkich starań, aby pasma były zdrowe i prezentowały się po prostu nieskazitelnie. Jednak często nawet najbardziej pielęgnowanie włosy przesuszają się i łamią. Bywa także, że pod wpływem zbyt intensywnej stylizacji zaczynają się puszyć. A przecież chyba większość z nas marzy o gładkich, lśniących i zdrowo wyglądających pasmach na głowie. Jedną z podstawowych zasad w pielęgnacji włosów jest ich odżywienie. W tym celu stosujemy maski i odżywki, które mają poprawić kondycję kosmyków. Coraz więcej kobiet stosuje naturalne kosmetyki do pielęgnacji i chętnie wraca do przepisów naszych babć na domowe odżywki do włosów. Jedna z nich jest niebywale prosta w przygotowaniu, a daje oszałamiający efekt tafli na włosach. Gładkie, proste i sypkie pasma zobaczysz już po pierwszym zastosowaniu. Jedyne czego potrzebujesz to skrobia ziemniaczana i odżywka do włosów.

Wymieszaj 1 łyżeczkę z odżywką i nałóż na włosy. Po 20 minutach będą gładkie niczym tafla wody

Jeśli masz puszące się i pozbawione blasku włosy, to wypróbuj sposób na ich wygładzenie, który znany jest od pokoleń. Wystarczy, że do swojej ulubionej maski do włosów dodasz 1 łyżeczkę skrobi ziemniaczanej i nałożysz tę mieszankę na umyte wcześniej pasma. Po 20 minutach zmyj głowę letnią wodą i gotowe. Dzięki tej wygładzającej masce na włosy będą niczym tafla wody.

Skrobia ziemniaczana na włosy. Jak ją stosować?

Skrobię ziemniaczaną na włosy można stosować na kilka sposobów. Oprócz opisanej wyżej maski wygładzającej niektórzy polecają także mycie włosów mąką ziemniaczaną lub stosowanie jej jako substytutu suchego szamponu. Dzięki temu pasma zyskują objętość i są zjawiskowo uniesione u nasady. Z kolei, jeśli marzysz o sypkich, ale jednocześnie ujarzmionych, gładkich włosach to zastosuj płukankę z mąki ziemniaczanej. Łyżeczkę wody wsypujemy do chłodniej wody, mieszamy i polewamy umyte pasma. Włosy po takim zabiegu z mąki ziemniaczanej są gładkie i zwiększają swoją objętość.

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