Makijaż na wrzesień: Pożegnaj lato, przywitaj jesienną świeżość!

Wrzesień, często nazywany "nowym styczniem", symbolizuje powrót do rutyny i planowania. Ten czas po wakacyjnej swobodzie to idealny moment, by na nowo odkryć przyjemność z dbania o siebie i eksperymentowania z makijażem, który podkreśli Twoją pewność siebie w nowym sezonie. To również okazja, by zadbać o skórę po letnich wojażach i przygotować ją na chłodniejsze miesiące.

Po letnim słońcu skóra często potrzebuje dodatkowej troski. We wrześniu warto postawić na podkłady o lżejszej formule, które nie obciążą cery, a jednocześnie zapewnią odpowiednie nawilżenie. Szukaj produktów o średnim kryciu, które wyrównają koloryt, ale pozwolą skórze oddychać. Pamiętaj, aby dobrać odcień idealnie pasujący do Twojej skóry, która po lecie mogła stracić nieco opalenizny.

Aby uzyskać jeszcze bardziej naturalny efekt i zapewnić skórze dodatkowe nawilżenie, spróbuj wymieszać odrobinę podkładu z ulubionym kremem nawilżającym lub olejkiem do twarzy. To nie tylko rozcieńczy krycie, ale także sprawi, że produkt będzie wyglądał bardziej "jak druga skóra", a nie warstwa makijażu. Ta technika jest szczególnie przydatna, gdy Twoja skóra bywa przesuszona.

Jednym z najczęstszych błędów przy wyborze podkładu jest testowanie go na dłoni. Skóra na twarzy ma często inny odcień niż na dłoniach. Zawsze testuj podkład na linii żuchwy, najlepiej w świetle dziennym, aby upewnić się, że idealnie stapia się z Twoim naturalnym kolorem cery i nie tworzy nieestetycznej maski.

CLARINS DOUBLE SERUM FOUNDATION – hybrydowy podkład 2 w 1

To podkład-serum nowej generacji, którego przełomowe połączenie makijażu i pielęgnacji wznosi promienność skóry na zupełnie nowy poziom. Dzięki regulowanemu dozownikowi oferuje lekkie, personalizowane krycie — od średniego do pełnego — oraz świetliste, satynowe, nietłuste wykończenie. Dostępny w 19 odcieniach, odpowiednich dla wszystkich typów skóry.

Autor: Clarins/ Materiały prasowe

Wrzesień to czas powrotu do codziennych obowiązków, co często wiąże się z mniejszą ilością snu. Korektor staje się wtedy Twoim najlepszym przyjacielem! Wybierz produkt, który skutecznie zakryje cienie pod oczami, rozjaśni spojrzenie i ukryje drobne niedoskonałości. Pamiętaj, aby aplikować go oszczędnie i delikatnie wklepywać opuszkami palców lub małym pędzelkiem, by uniknąć efektu maski.

Jeśli borykasz się z bardzo ciemnymi cieniami pod oczami, przed nałożeniem korektora w odcieniu skóry, zastosuj odrobinę korektora koloryzującego w odcieniu brzoskwiniowym lub łososiowym. Ten trik neutralizuje niebieskawe i fioletowe tony, dzięki czemu korektor w odcieniu skóry będzie działał skuteczniej i zapewni bardziej rozświetlony wygląd bez konieczności nakładania grubej warstwy.

Lancôme Teint Idole Ultra Wear Care & Glow

Delikatna, pielęgnująca formuła z dodatkiem serum jest idealna dla każdego rodzaju skóry, w tym skóry wrażliwej. Korektor Teint Idole Ultra Wear Care & Glow nawilża skórę przez cały dzień, co czyni go również doskonałym wyborem dla skóry suchej.

Autor: Lancome/ Materiały prasowe

Intensywne, letnie konturowanie bronzerem ustępuje miejsca delikatnemu ociepleniu cery. Wrześniowy makijaż stawia na naturalność, dlatego wybierz bronzer o matowym lub satynowym wykończeniu, w odcieniu tylko o ton ciemniejszym od Twojej skóry. Aplikuj go delikatnie w miejscach, gdzie naturalnie opala Cię słońce – na szczyty kości policzkowych, skronie i odrobinę na nos, by nadać twarzy zdrowego, jesiennego blasku.

Częstym błędem jest aplikowanie bronzera zbyt nisko na policzkach lub używanie zbyt ciemnego odcienia, co może sprawić, że twarz będzie wyglądać na brudną lub nienaturalnie opaloną. Pamiętaj, aby zawsze aplikować bronzer lekką ręką, rozcierając go ku górze i na zewnątrz, aby uzyskać efekt naturalnego muśnięcia słońcem, a nie ciężkiego konturowania.

SEPHORA COLLECTION BRONZE BRONZE GLOW PALETTE - Trio bronzerów i rozświetlaczy o różnej teksturze

Konturuje, ociepla i rozświetla: uzyskaj promienną, muśniętą słońcem cerę, która wygląda bardziej realistycznie niż kiedykolwiek wcześniej dzięki palecie Bronze bronze glow SEPHORA COLLECTION. 2 bronzery i 1 rozświetlacz, które można stosować samodzielnie lub warstwowo, aby uzyskać efekt subtelnej opalenizny lub bardziej intensywnego brązu. Paleta jest dostępna w 5 harmonijnych odcieniach. Trzy odcienie w każdej palecie doskonale się uzupełniają, pozwalając stworzyć makijaż dostosowany do każdej karnacji. To idealne trio, które pozwoli Ci stworzyć efekt godny powrotu z wakacji, odporne na ciepło i wilgoć, a przy tym zachowujące świeżość przez cały dzień!

Autor: Sephora/ Materiały prasowe

Róż to klucz do świeżego i młodzieńczego wyglądu. We wrześniu postaw na odcienie, które naśladują naturalny rumieniec – od delikatnych brzoskwiń po zgaszone róże i jagodowe tony. Możesz eksperymentować z różami w kremie, które wtapiają się w skórę, dając bardzo naturalny efekt, lub klasycznymi różami w kamieniu, które zapewniają trwałość. Aplikuj go na szczyty kości policzkowych, delikatnie wklepując lub rozcierając.

Wrzesień to doskonały czas, aby wprowadzić do swojej kosmetyczki odcienie, które idealnie komponują się z barwami jesieni. Oprócz klasycznych brzoskwiń i różów, pomyśl o głębszych tonach, takich jak zgaszona śliwka, terakota czy burgund, które dodadzą makijażowi elegancji i głębi, idealnie pasując do jesiennych stylizacji.

CHARLOTTE TILBURY Unreal Blush Healthy Glow Stick - Kremowy róż w sztyfcie

Długotrwały i kremowy róż w sztyfcie nada Twoim policzkom świetlisty i promienny kolor z różowym, opalizującym efektem. Natychmiastowo poprawia strukturę skóry, zmiękcza ją i napina, zapewniając świeżą, promienną i opaloną cerę w zaledwie kilka sekund!

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Charlotte Tilbury

BENEFIT COSMETICS Play Daze - Płynny Róż O Lekkiej Formule

Play Daze od Benefit to płynny róż do policzków, który zapewnia miękkie wykończenie i naturalny matowy efekt, nadając policzkom kolor. Ten róż praktycznie unosi się na skórze, dzięki formule, która transformuje od płynnej do lekkiej jak piórko. Odpowiedni dla wszystkich rodzajów skóry, jest wodoodporny, nie powoduje powstawania zaskórników i jest długotrwały, dzięki czemu Twój wygląd pozostaje świeży przez cały dzień.