3 kroki do idealnej fryzury

To reduktor do odrostów w sprayu, który w kilka sekund maskuje siwe pasma i odrosty, ujednolicając kolor i przywracając włosom świeży, zadbany wygląd – bez konieczności wizyty u fryzjera. Produkt jest wodoodporny, nie brudzi, a efekt utrzymuje się aż do kolejnego mycia. Kompaktowa forma sprawia, że produkt można mieć zawsze pod ręką.

NIE TYLKO NA SIWE WŁOSY

Choć Magic Retouch kojarzy się przede wszystkim z maskowaniem siwego odrostu, dziś coraz częściej wykorzystywany jest jako element stylizacji. W trendach dominują gładkie, dopracowane fryzury – sleek bun, niski kucyk czy idealnie zaznaczony przedziałek – które nie wybaczają niedoskonałości. Spray pozwala optycznie zagęścić włosy, wypełnić drobne przerzedzenia czy podkreślić linię włosów przy twarzy. Sprawdza się szczególnie tam, gdzie włosy są rzadsze – np. na przedziałku czy przy skroniach, co jest częstym efektem stresu, zmian hormonalnych czy okresu po ciąży.

GADŻET NIE TYLKO DLA KOBIET

Coraz częściej po Magic Retouch sięgają także mężczyźni, traktując go jako szybki sposób na dopracowanie fryzury bez wysiłku. Spray pozwala subtelnie wyrównać linię włosów, zamaskować drobne ubytki czy optycznie zagęścić włosy w miejscach, gdzie są rzadsze. Efekt jest natychmiastowy i naturalny – bez zobowiązań, bez trwałej zmiany. To rozwiązanie, które wpisuje się w rosnącą popularność prostych, funkcjonalnych produktów do męskiej pielęgnacji i stylizacji.

TO PROSTSZE NIŻ MYŚLISZ

Aplikacja zajmuje dosłownie 3 sekundy – wystarczy spryskać suche włosy u nasady, by w kilka sekund uzyskać efekt retuszu. Produkt dostępny jest w 7 kolorach dla brunetek i blondynek, m.in. ciemny blond, brąz, chłodny brąz i ciemny brąz, dzięki czemu dopasujesz go do swojego odcienia włosów. Do kupienia w popularnych drogeriach.

Autor: Magic Retouch/ Materiały prasowe