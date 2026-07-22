Letni makijaż ust. Feel the cool. Love the melt. Trust the care

Makijaż ust w stylu "plumping" to prawdziwy hit ostatnich sezonów, pozwalający optycznie powiększyć wargi i nadać im zmysłowy, pełniejszy wygląd bez konieczności inwazyjnych zabiegów. Sekret tkwi w umiejętnym połączeniu technik modelowania, gry światła i cienia oraz wykorzystaniu produktów o specjalnych właściwościach. Dzięki niemu Twoje usta mogą wyglądać na bardziej wydatne i soczyste, co dodaje twarzy młodzieńczego blasku.

Aby osiągnąć idealny efekt "plumping", kluczowe jest użycie konturówki w kolorze zbliżonym do naturalnego odcienia ust lub o ton ciemniejszej, którą delikatnie wyjedziesz poza naturalny zarys warg, zwłaszcza w ich centralnej części. Następnie zastosuj pomadkę w neutralnym lub lekko błyszczącym odcieniu, a na sam środek dolnej i górnej wargi zaaplikuj odrobinę rozświetlającego błyszczyka lub specjalnego produktu "plumping" z miętą czy chili. To właśnie ten błysk i delikatne wyjście poza kontur tworzą iluzję objętości.

Pamiętaj, że podstawa udanego makijażu "plumping" to odpowiednio przygotowane usta. Regularne peelingowanie i nawilżanie balsamem to absolutna konieczność, by pomadka nie osadzała się w suchych skórkach i wyglądała nieskazitelnie. Unikaj zbyt mocnego wyjeżdżania konturówką poza naturalny zarys ust, aby efekt nie wyglądał karykaturalnie. Delikatność i subtelność to klucz do naturalnie wyglądających, pełnych warg.

Plumping Lip Balm SPF 30 Inglot wpisuje się w ten kierunek idealnie: daje efekt optycznie pełniejszych ust, a jednocześnie otula je lekką, pielęgnacyjną formułą z komfortowym i świeżym wykończeniem. Pomadka dostępna jest w trzech półtransparentnych odcieniach:

151 – jasny odcień nude

152 – odcień śliwkowy

153 – czekoladowy nude

Feel the cool

Plumping Lip Balm SPF 30 to nie tylko efekt glossy i optycznie pełniejsze usta. Olejek z korzenia imbiru odpowiada za charakterystyczne uczucie delikatnego mrowienia, jednocześnie podkreślając efekt optycznie pełniejszych ust i nadając aplikacji świeży, energetyzujący charakter. W składzie znajduje się również olejek miętowy i cynamonowy, które dają uczucie odświeżenia i subtelnego pobudzenia.

Love the melt

Transparentne odcienie i subtelny połysk nadają ustom zdrowy, wypielęgnowany wygląd, który świetnie wpisuje się w beauty trendy. Lekka, komfortowa formuła miękko otula usta i pozostawia je z naturalnym, błyszczącym wykończeniem. To produkt stworzony dla osób, które lubią beauty w wersji effortless, ale nie rezygnują z efektu "wow".

Trust the care

Formuła Plumping Lip Balm SPF 30 została wzbogacona o starannie dobrane składniki pielęgnacyjne, które wspierają komfort, miękkość i zadbany wygląd ust. Kwas hialuronowy pomaga intensywnie nawilżać i wygładzać powierzchnię ust, wspierając ich elastyczność oraz pozostawiając je miękkie i przyjemne w dotyku. W składzie znalazło się również masło z nasion mango oraz olej ze słodkich migdałów i olej z pestek winogron, które działają odżywczo i regenerująco, pomagając utrzymać gładki, zadbany wygląd ust.

Dzięki filtrom UV SPF 30 Lip Balm zapewnia ochronę przed promieniowaniem UVA i UVB, pomagając chronić delikatną skórę ust przed działaniem słońca i przesuszeniem, a witamina E wspiera ochronę przed przesuszeniem i pomaga zachować dobrą kondycję delikatnej skóry warg, pełniąc rolę antyoksydantu.

Autor: Inglot/ Materiały prasowe