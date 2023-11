Pięknie i gładkie włosy. Jak powinna wyglądać prawidłowa pielęgnacja?

Jak dbać o włosy?

Pielęgnacja naszych włosów jest bardzo ważna. Przede wszystkim po myciu głowy, zawsze nakładaj odżywkę, w ten sposób włosy będą odżywione i pełne blasku. Niestety, z wiekiem nasza skóra produkuje mniej sebum co wpływa również na stan włosów. Stają się ona suche i matowe. Dodatkowo, zmniejsza się również produkcja kolagenu co prowadzi do spowolnienia porostu włosów. Na kondycje włosów wpływa również dieta i pogoda za oknem.

Jak wyglądają zniszczone włosy?

Włosy zniszczone są matowe, często suche i łatwo się łamią. Często kobiety zastanawiają się czemu ich kosmyki nie rosną i przez długie miesiące są tej samej długości. Na zły stan naszych włosów wpływają przede wszystkim czynniki zewnętrzne jak wysokie temperatury, farbowanie czy nawet pogoda na zewnątrz. Dodatkowo na ich kondycje wpływ ma także nasza dieta czy stres.

Jak radzić sobie z rozdwojonymi końcówkami?

Przede wszystkim odpowiednia pielęgnacja to regularnie podcinanie końcówek. Chcesz, by włosy rosły długie to je przycinaj. Jeżeli głównym problemem są właśnie rozdwojone końcówki to zafunduj im zimne prysznice i rozczesuj włosy przez spłukaniem odżywki. Pomoże to zamknąć ich łuski. Zainwestuj także w olejki do pielęgnacji.

Jesienne trendy od Sephory. Te kosmetyki pomogą utrzymać Twoje włos w dobrej kondycji

SEPHORA COLLECTION The Future is Yours - Zestaw niezbędnych miniproduktów do włosów

Zestaw do pielęgnacji włosów SEPHORA COLLECTION do zabrania ze sobą zawsze i wszędzie. Znajdź na święta swoje ulubione produkty z gamy Good Hair & scalp w formacie mini. Zestaw do pielęgnacji włosów SEPHORA COLLECTION zawiera 3 niezbędne produkty do zabrania ze sobą zawsze i wszędzie. W trzech krokach pozwalają oczyścić skórę głowy, nawilżyć włosy i je wzmocnić. Masz wszystko, aby zapewnić włosom kompleksową pielęgnację w każdych okolicznościach.

i Autor: Materiały prasowe Sephora

GISOU - HONEY INFUSED HAIR REPAIR SERUM – Serum do włosów nasycone miodem

Po raz kolejny marka gisou wykorzystuje swój ulubiony miód (dla przypomnienia - miód Mirsalehi - bogaty w minerały, witaminy, aminokwasy i antyoksydanty). Jest on zamknięty w kapsułach - dla pewności, że dobrze spełni swoje zadanie! Jakie zadanie? Naprawia on zniszczone włosy, uszczelnia rozdwojone końcówki i wzmacnia włókna włosów, aby zapobiec ich łamaniu się, zachowując jednocześnie nawilżenie pasm, chroniąc je przed promieniami UV i ciepłem oraz wzmacniając ich połysk!Dwufazowa formuła jest zamknięta w szklanym flakonie. Kosmetyk powinien być stosowany na wilgotne włosy - od nasady aż po końcówki, ze szczególnym uwzględnieniem uszkodzonych obszarów i nie wymaga spłukiwania.

i Autor: Materiały prasowe Sephora

MOROCCANOIL - COLOR CARE SHAMPOO – Szampon do włosów farbowanych

Wyjątkowa technologia ArganID™ pomaga zregenerować włosy i zachować intensywność koloru a połączenie ekstraktu z owoców granata i składników chroniących przed promieniowaniem UV chroni kolor przed blaknięciem i uszkodzeniami spowodowanymi przez słońce i agresory środowiskowe.Czy masz ochotę go wypróbować?

i Autor: Materiały prasowe Sephora

MOROCCANOIL - COLOR CARE CONDITIONER – Odżywka do włosów farbowanych

Oto kolejna propozycja do włosów z linii Color Care: ta odżywka – ponownie z ekskluzywną technologią ArganID™ (dla przypomnienia - pomagającą zachować piękny kolor i dodającą włosom blasku), dodatkowo wygładza i odżywia pasma a także nadaje im miękkość

i Autor: Materiały prasowe Sephora