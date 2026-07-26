Nowy wymiar demakijażu. Odkryj sekret idealnie czystej skóry

Masełko oczyszczające to produkt do demakijażu o stałej, bogatej konsystencji, która w kontakcie ze skórą rozpuszcza się pod wpływem ciepła, zmieniając się w olejek. Następnie, po dodaniu wody, emulguje do mlecznej emulsji, którą łatwo zmyć. Jego główną zaletą jest zdolność do rozpuszczania makijażu (w tym wodoodpornego), sebum i filtrów przeciwsłonecznych bez naruszania naturalnej bariery ochronnej skóry. Pozostawia cerę nawilżoną, miękką i bez uczucia ściągnięcia.

Demakijaż masełkiem – instrukcja krok po kroku:

Suche dłonie, sucha twarz: To klucz do sukcesu! Masełko najlepiej działa na suchej skórze. Upewnij się, że Twoje dłonie są czyste i suche, zanim zaczniesz.

Nabierz odpowiednią ilość: Za pomocą szpatułki (jeśli jest dołączona) lub czystych palców nabierz niewielką ilość masełka – zazwyczaj wystarcza ilość wielkości orzecha laskowego.

Rozgrzej w dłoniach: Delikatnie rozetrzyj masełko między dłońmi, aż zmieni się w jedwabisty olejek. Dzięki temu będzie łatwiej rozprowadzić je na twarzy.

Masuj twarz: Rozprowadź olejek na całej twarzy i delikatnie masuj skórę okrężnymi ruchami. Skup się na obszarach z makijażem, takich jak oczy (delikatnie, bez szorowania!) i usta. Poczujesz, jak makijaż zaczyna się rozpuszczać. Kontynuuj masaż przez około minutę.

Emulgacja – kluczowy etap: To moment, w którym magia się dzieje. Zwilż dłonie odrobiną ciepłej wody i ponownie masuj twarz. Masełko zmieni się w mleczną, łatwą do spłukania emulsję. To właśnie ten etap pozwala na skuteczne usunięcie produktu wraz z rozpuszczonym makijażem.

Dokładne spłukanie: Obficie spłucz twarz ciepłą wodą, upewniając się, że nie pozostały żadne resztki produktu. Możesz użyć czystej, wilgotnej ściereczki muślinowej, aby delikatnie usunąć resztki.

Coraz częściej oczyszczanie skóry przestaje być jedynie obowiązkowym etapem pielęgnacji, a staje się jej pełnoprawnym elementem. To właśnie od niego zależy skuteczność kolejnych kroków rutyny i kondycja bariery hydrolipidowej. Kierując się tą filozofią, BasicLab rozszerza filar RESTART o nowość - Hydrofilowe masełko do demakijażu, które łączy skuteczność demakijażu z pielęgnacją już od pierwszego kontaktu ze skórą.

Po latach sukcesów Dermatologicznej emulsji myjącej i Hydrofilowego olejku do demakijażu marka odpowiada na potrzeby osób, które w codziennym oczyszczaniu poszukują bogatszych, otulających konsystencji. Nowe masełko zachwyca aksamitną, ultragładką formułą, która pod wpływem ciepła dłoni zmienia się w jedwabisty olejek. Z łatwością rozpuszcza makijaż - również wodoodporny - usuwa filtry SPF oraz codzienne zanieczyszczenia, pozostawiając skórę czystą, miękką i pełną komfortu.

To jednak znacznie więcej niż kosmetyk do demakijażu. Hydrofilowe masełko zostało opracowane tak, aby pielęgnować skórę już na etapie oczyszczania. Formuła opiera się na łagodnych substancjach myjących oraz wysokich stężeniach składników aktywnych wspierających barierę hydrolipidową.

0,5 % WITAMINY F

Działa kojąco, regeneruje i wspiera odbudowę bariery hydrolipidowej, pomagając utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia i odżywienia naskórka

15% OLEJU ABISYŃSKIEGO

Olej premium bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe. Nawilża, regeneruje i wygładza, wspierając odbudowę bariery lipidowej bez uczucia obciążenia. Pozostawia skórę miękką, elastyczną i gładką. Idealny do pielęgnacji cery suchej, wrażliwej i wymagającej regeneracji.

2% ANALOGU CERAMIDÓW

Działa podobnie do naturalnych ceramidów, wspierając odbudowę i ochronę bariery skóry. Pomaga utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia, odżywia i wygładza skórę, poprawiając jej kondycję i miękkość. Dodatkowo wzmacnia odporność skóry na przesuszenie i utratę wilgoci.

Po spłukaniu, masełko pozostawia na skórze delikatny film ochronny ograniczający utratę wody. Dzięki temu skóra nie jest napięta ani przesuszona - pozostaje gładka, nawilżonai przygotowana na kolejne etapy pielęgnacji.Najważniejsze korzyści:

skutecznie usuwa makijaż, także wodoodporny, filtry SPF i zanieczyszczenia,

pielęgnuje skórę już podczas oczyszczania,

wspiera odbudowę bariery hydrolipidowej,

poprawia poziom nawilżenia i łagodzi uczucie ściągnięcia,

pozostawia skórę miękką, komfortową i gotową na kolejne etapy rutyny pielęgnacyjnej