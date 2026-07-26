Domowe SPA dla dłoni

Twoje dłonie są nieustannie narażone na działanie czynników zewnętrznych – słońca, wiatru, zimna, a także częstego mycia i detergentów. Dlatego kluczowe jest codzienne nawilżanie. Wybieraj kremy bogate w składniki odżywcze, takie jak masło shea, gliceryna, mocznik czy witaminy A i E. Aplikuj je po każdym umyciu rąk, a zwłaszcza przed snem, by dać skórze czas na regenerację. Pamiętaj też o ochronie – noszenie rękawiczek podczas prac domowych czy ogrodowych to prosty sposób, by uchronić delikatną skórę przed podrażnieniami i przyspieszonym starzeniem.

Jeśli Twoje dłonie potrzebują intensywniejszej regeneracji, raz w tygodniu zafunduj im domowe SPA. Zacznij od delikatnego peelingu, który usunie martwy naskórek i poprawi wchłanianie składników aktywnych. Następnie nałóż grubą warstwę odżywczego kremu lub maski, a dla wzmocnienia efektu załóż bawełniane rękawiczki na całą noc. Warto również zwrócić uwagę na pielęgnację paznokci i skórek – regularne stosowanie oliwki lub specjalnego serum zapobiegnie ich przesuszeniu i pękaniu. W przypadku uporczywych problemów, takich jak przebarwienia czy głębokie zmarszczki, rozważ konsultację z dermatologiem lub zabiegi w gabinecie kosmetycznym, np. mezoterapię czy zabiegi parafinowe.

Linia HAND SPA MOMENTS odróżnia półkę kosmetyków do rąk od typowej, wyłącznie „funkcyjnej” i doraźnej pielęgnacji. To zaproszenie do stworzenia własnego, wieczornego rytuału, który przynosi ulgę skórze po sprzątaniu, pracy w ogrodzie, podróży czy po prostu - jako kojący element niedzielnego Sunday SPA.

Skinification - dlaczego dłonie zasługują na taką samą pielęgnację jak twarz?

Choć o twarz dbamy z ogromną uważnością, dłonie - ze względu na swoją specyficzną budowę anatomiczną - są wyjątkowo podatne na przesuszenie, wiotczenie i przedwczesną utratę elastyczności. Zmiana podejścia do ich pielęgnacji i wdrożenie wieloetapowych nawyków to klucz do zachowania ich zdrowego i młodego wyglądu, co potwierdzają eksperci marki.

„Obserwujemy rosnący trend skinification - przenosimy zaawansowane rytuały i składniki aktywne ze świata pielęgnacji twarzy bezpośrednio na skórę całego ciała. Dłonie nie powinny być tu wyjątkiem. Dlatego stworzyliśmy HAND SPA MOMENTS: linię opartą na 3-etapowym systemie, w którym kwasy AHA, niacynamid, peptydy i prebiotyki pracują na jej kondycję. Zamiast ograniczać się do jednego kremu, proponujemy świadome podejście, które łączy skuteczność nowoczesnych formuł z chwilą relaksu w domowym SPA.” - mówi Katarzyna Paciorkowska, Marketing Manager w FLOSLEK.

Filozofia HAND SPA MOMENTS opiera się na budowaniu świadomego nawyku. Zamiast jednego, przypadkowego produktu, marka proponuje system trzech wzajemnie uzupełniających się kroków, które redefiniują domową pielęgnację.

Piękne dłonie przez cały rok

HAND SPA MOMENTS to linia idealna na każdą porę roku. Zimą przyniesie ulgę spierzchniętej od mrozu skórze, wiosną i latem zabezpieczy ją przed wysuszeniem i słońcem, a jesienią zregeneruje po wakacjach. Dzięki eleganckiemu designowi i dopracowanym formułom, produkty te stanowią również idealny pomysł na prezent dla bliskiej osoby.

Podaruj swoim dłoniom chwilę wytchnienia. Odkryj moc rytuału, który zamienia zwykłą pielęgnację w zmysłowe doświadczenie rodem z ekskluzywnego salonu urody.

Autor: FLOSLEK/ Materiały prasowe

Autor: FLOSLEK/ Materiały prasowe