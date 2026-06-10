Niedźwiedź sterroryzował miasto, zamknęli 94 szkoły! Cztery dni obławy

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
PAP
PAP
2026-06-10 13:27

Ważący sto kilogramów niedźwiedź himalajski został złapany po czterech dniach obławy. Zwierzę przez cały ten czas wędrowało po japońskim mieście Utsunomiya na północ od Tokio, siejąc postrach wśród mieszkańców. W związku zagrożeniem zamknięto 94 szkoły, a także kampus uczelni, który niedźwiedź szczególnie sobie upodobał. Te zwierzęta coraz częściej pojawiają się w japońskich aglomeracjach, szukając pożywienia.

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Autor: Pixabay.com
  • Niedźwiedź himalajski sterroryzował japońskie Utsunomiya, zmuszając do zamknięcia niemal stu placówek edukacyjnych.
  • Po czterech dniach obławy zwierzę uśpiono, lecz incydent ujawnia narastający problem z agresywnymi niedźwiedziami w całej Japonii.
  • Dowiedz się, dlaczego dzikie zwierzęta coraz częściej schodzą do miast i jakie tragiczne konsekwencje to niesie dla mieszkańców.

Niedźwiedź sterroryzował okolicę. Zamknęli szkoły

O tym, że stukilogramowe zwierzę zostało złapane po trwającej cztery dni obławie, poinformowała japońska agencja informacyjna Kyodo. "Niedźwiedź himalajski, wielokrotnie widziany na terenach zabudowanych w japońskim mieście Utsunomiya na północ od Tokio, został uśpiony" - podano. Zwierzę złapano we wtorek, 9 czerwca na jednej z posesji. A służby szukały osobnika od minionej soboty. W sumie napłynęło 25 zgłoszeń o tym, że niedźwiedź przechadza się po ulicach i wchodzi na posesje.

Schodzą w doliny, bo szukają jedzenia

Sytuacja była na tyle poważna, że od poniedziałku były zamknięte 94 placówki edukacyjne, a także kampus uczelni, który niedźwiedź szczególnie sobie upodobał. PAP przekazuje, że zwierzę prawdopodobnie zeszło z gór w doliny w poszukiwaniu jedzenia, którego brakuje w terenie. "Służby utrzymają stan pełnej gotowości przez trzy dni, ponieważ nie wykluczają pojawienia się w okolicy innych groźnych osobników" - czytamy.

Japonia mierzy się z dużym problemem. PAP zwraca uwagę, że we wtorek, 9 czerwca, w Hanamaki na północnym wschodzie kraju inny niedźwiedź zaatakował 40-letnią kobietę. Przeżyła, ale jest ranna - zwierzę uszkodziło jej oko i raniło jedną rękę. Zeszły tydzień przyniósł z kolei kilka ataków w Fukushimie. Tam niedźwiedzie raniły cztery osoby, a szkoły podjęły decyzję o tymczasowym zamknięciu. Oficjalne dane mówią, że w 2025 roku w Japonii - z powodu ataku niedźwiedzi - zginęło 13 osób. Doprowadziło to do prewencyjnego odstrzału ponad 14 tys. osobników.

Niedźwiedź gonił mężczyznę
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