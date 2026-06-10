Letni makijaż: lekkość i blask dla Twojej cery

Bazy rozświetlające z niewielkim kryciem to prawdziwy hit letniego makijażu. Te multifunkcyjne produkty idealnie sprawdzają się jako lekka alternatywa dla podkładu, wyrównując koloryt cery i dodając jej subtelnego blasku, gdy noszone są solo. W upalne dni możesz nałożyć je bezpośrednio na nawilżoną skórę, uzyskując efekt promiennej i wypoczętej twarzy. Stanowią również doskonałą bazę pod lżejszy podkład, przedłużając jego trwałość i potęgując efekt glow.

E.L.F. Halo Glow

e.l.f. Halo Glow Liquid Filter to innowacyjny, wielozadaniowy rozświetlacz do twarzy, który rewolucjonizuje makijaż, nadając cerze miękki efekt glow, przypominający ulubione filtry z social mediów. Ta rozświetlająca hybryda makijażu i pielęgnacji działa, dostarczając skórze świeżego, mokrego wykończenia i zdrowszego wyglądu, dzięki lekkiej formule, która optycznie wygładza i podbija naturalny blask, bez obciążania cery. Jego wszechstronność pozwala na cztery sposoby użycia: samodzielnie dla subtelnego blasku, pod podkładem, na podkładzie dla intensywniejszego efektu, lub zmieszany z podkładem jako booster blasku, a także punktowo jako tradycyjny rozświetlacz na kości policzkowe, grzbiet nosa i łuk kupidyna. Warto go wybrać ze względu na efekt świetlistego "filtra" na skórze, wegańską formułę oraz szeroką gamę odcieni, idealnie dopasowujących się do różnych tonów skóry.

i Autor: E.L.F. / Materiały prasowe

Dla tych, którzy potrzebują nieco więcej krycia, ale nie chcą rezygnować z naturalnego wyglądu, idealnym rozwiązaniem są podkłady o satynowym wykończeniu. Ich lekka formuła doskonale stapia się ze skórą, tworząc efekt "drugiej skóry", który jest niewyczuwalny i niewidoczny. Satynowe podkłady oferują optymalne krycie, jednocześnie nie obciążając cery i pozwalając jej swobodnie oddychać, co jest kluczowe w letnie dni. Wybieraj te, które dodatkowo zawierają filtry SPF, zapewniając cerze dodatkową ochronę przed słońcem.

E.L.F. Soft Glam

Nawilżający podkład do twarzy e.l.f. Soft Glam, dostępny w odcieniu Light Warm, to płynna, długotrwała formuła, która zapewnia średnie, budowalne krycie z naturalnie satynowym efektem, jednocześnie pozostając lekka i oddychająca na skórze. Wzbogacony 1% nawilżającego kompleksu hibiskusa oraz ekstraktami z granatu, jagód i jagód goji, wspiera poziom nawilżenia cery, oferując pielęgnacyjne uzupełnienie makijażu. Ten niekomedogenny produkt, dostępny w szerokiej gamie odcieni, jest idealny dla każdego typu skóry – suchej, tłustej i mieszanej – poszukującej naturalnego, satynowego wykończenia i średniego krycia na co dzień, które utrzymuje się przez cały dzień.