Dołącz do refill movement z L’Oréal Paris Elseve!

World Refill Day, obchodzony co roku 16 czerwca, to globalna inicjatywa promująca bardziej świadome podejście do codziennych wyborów – w tym sięganie po opakowania uzupełniające zamiast nowych butelek. W Rossmannie znajdziesz kultowe formuły Elseve w wersji refill:

HYALURON PLUMP – Nawilżający „shot” dla włosów

Spragnione włosy? Mamy na to sposób! Twoje pasma bywają matowe, szorstkie i brakuje im życia? Czas na Hyaluron Plump! To szampon, który działa jak najlepszy krem nawilżający dla Twojej fryzury. Gwiazdą jest tutaj kwas hialuronowy – składnik, który potrafi zdziałać cuda. Wypełnia włókna włosa wilgocią, sprawiając, że stają się one sprężyste, lekkie i pełne energii.

Co zyskujesz?

Nawilżenie 2.0: Twoje włosy będą miękkie i „mięsiste”.

Lekkość bez obciążenia: Intensywne nawodnienie, które nie odbiera fryzurze objętości.

Autor: HYALURON PLUMP/ Materiały prasowe

DREAM LONG – Misja wymarzona długość

Długie włosy? Żadnych kompromisów! Walczysz o każdy centymetr, ale zniszczone końcówki psują cały efekt? Szampon Dream Long to Twój najlepszy sojusznik w drodze do długiej, zdrowej fryzury. Zapomnij o drastycznym cięciu! Roślinna keratyna i olejek rycynowy to duet do zadań specjalnych – odbudowują włosy na całej długości i wzmacniają końce.

Twój plan działania:

Ratunek dla końcówek: Błyskawiczne wzmocnienie tam, gdzie włosy potrzebują tego najbardziej.

Głębokie odżywienie: Pasma stają się zdrowe, gładkie i gotowe na każdą stylizację.

Autor: DREAM LONG/ Materiały prasowe

COLOR VIVE - Twoja tarcza dla koloru

Twój kolor zasługuje na dłuższą trwałość! Uwielbiasz ten moment, kiedy Twoje włosy lśnią, a kolor jest głęboki i soczysty? Z szamponem Color Vive zatrzymasz ten efekt na dłużej. To prawdziwa pielęgnacyjna uczta dla pasm farbowanych i rozjaśnianych. Dzięki filtrowi UV i witaminie Cg Twoje włosy stają się odporne na słońce i zanieczyszczenia.

Dlaczego to pokochasz?

Odżywione włókna włosa to klucz do spektakularnego połysku.

Idealna ochrona dla włosów farbowanych lub rozjaśnianych