Dołącz do refill movement z L’Oréal Paris Elseve!

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-06-12 13:02

Twoja ulubiona pielęgnacja właśnie zyskała nową, sprytniejszą odsłonę. Elseve Refills od L’Oréal Paris to opakowania uzupełniające, które pozwalają dbać o włosy i jednocześnie podejmować bardziej świadome wybory. Wybierając refill zamiast kolejnej butelki, stawiasz na świadomą pielęgnację i realną oszczędność – bez kompromisów dla jakości.

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Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Kobieta o jasnej karnacji, ubrana w ciemną, błyszczącą sukienkę z cekinami i długimi rękawami, stoi przodem do widza. Jej dłonie spoczywają na biodrach, podkreślając talię czarnym paskiem z prostokątną klamrą. Ma długie, falowane, brązowe włosy, rozpuszczone i częściowo opadające na ramiona. Delikatny makijaż podkreśla jej oczy, a z uszu zwisają długie, błyszczące kolczyki. Tło jest ciemne, z rzędami rozmytych, jasnych świateł, które emitują ciepłe, pomarańczowe światło, tworząc efekt sceniczny.

World Refill Day, obchodzony co roku 16 czerwca, to globalna inicjatywa promująca bardziej świadome podejście do codziennych wyborów – w tym sięganie po opakowania uzupełniające zamiast nowych butelek. W Rossmannie znajdziesz kultowe formuły Elseve w wersji refill:

HYALURON PLUMP – Nawilżający „shot” dla włosów

Spragnione włosy? Mamy na to sposób! Twoje pasma bywają matowe, szorstkie i brakuje im życia? Czas na Hyaluron Plump! To szampon, który działa jak najlepszy krem nawilżający dla Twojej fryzury. Gwiazdą jest tutaj kwas hialuronowy – składnik, który potrafi zdziałać cuda. Wypełnia włókna włosa wilgocią, sprawiając, że stają się one sprężyste, lekkie i pełne energii. 

Co zyskujesz? 

  • Nawilżenie 2.0:  Twoje włosy będą miękkie i „mięsiste”. 
  • Lekkość bez obciążenia: Intensywne nawodnienie, które nie odbiera fryzurze objętości. 
HYALURON PLUMP
Autor: HYALURON PLUMP/ Materiały prasowe

DREAM LONG – Misja wymarzona długość  

Długie włosy? Żadnych kompromisów! Walczysz o każdy centymetr, ale zniszczone końcówki psują cały efekt? Szampon Dream Long to Twój najlepszy sojusznik w drodze do długiej, zdrowej fryzury. Zapomnij o drastycznym cięciu! Roślinna keratyna i olejek rycynowy to duet do zadań specjalnych – odbudowują włosy na całej długości i wzmacniają końce. 

Twój plan działania: 

  • Ratunek dla końcówek: Błyskawiczne wzmocnienie tam, gdzie włosy potrzebują tego najbardziej. 
  • Głębokie odżywienie: Pasma stają się zdrowe, gładkie i gotowe na każdą stylizację.  
DREAM LONG
Autor: DREAM LONG/ Materiały prasowe

COLOR VIVE - Twoja tarcza dla koloru

Twój kolor zasługuje na dłuższą trwałość! Uwielbiasz ten moment, kiedy Twoje włosy lśnią, a kolor jest głęboki i soczysty? Z szamponem Color Vive zatrzymasz ten efekt na dłużej. To prawdziwa pielęgnacyjna uczta dla pasm farbowanych i rozjaśnianych. Dzięki filtrowi UV i witaminie Cg Twoje włosy stają się odporne na słońce i zanieczyszczenia. 

Dlaczego to pokochasz? 

  • Odżywione włókna włosa to klucz do spektakularnego połysku. 
  • Idealna ochrona dla włosów farbowanych lub rozjaśnianych 
DREAM LONG
Autor: DREAM LONG/ Materiały prasowe
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