Młodość na wyciągnięcie ręki

Zacznijmy od podstaw: efektywna pielęgnacja anti-aging to znacznie więcej niż tylko stosowanie drogich kremów. To kompleksowe podejście, które łączy w sobie ochronę przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, intensywne nawilżanie oraz dostarczanie skórze składników aktywnych, które stymulują jej naturalne procesy regeneracyjne. Kluczem do sukcesu jest regularność i zrozumienie potrzeb Twojej skóry, by świadomie budować rutynę, która będzie wspierać jej elastyczność i jędrność każdego dnia, niezależnie od wieku, w którym zaczynasz swoją przygodę z pielęgnacją przeciwzmarszczkową.

Linia Bielenda Epidermalogic to pielęgnacja stworzona z myślą o pierwszych oznakach starzenia skóry. Aktywnie wspiera jędrność naskórka, redukcję drobnych linii i chroni przed utratą elastyczności. Łączy składniki aktywne z inteligentną technologią EpidermaLift Technology ukierunkowaną na precyzyjne działanie tam, gdzie skóra potrzebuje wsparcia.

EpidermaLift Technology to technologia opierająca się na synergistycznym działaniu NAD+ i ektoiny, która pomaga opóźniać powstawanie pierwszych zmarszczek. Booster NAD+ to innowacyjny składnik przeciwzmarszczkowy, którego działanie polega na zwiększeniu w organizmie poziomu koenzymu NAD+ zwanego „cząsteczką długowieczności”. Booster NAD+ redukuje widoczne oznaki starzenia, zmniejszając widoczność zmarszczek, poprawiając napięcie i elastyczność oraz wyrównując koloryt skóry.

W skład linii Bielenda Epidermalogic wchodzi pięć produktów:

Krem nawilżająco-wygładzający na dzień pomaga spowolnić procesy starzenia, poprawiając elastyczność i młodzieńczy wygląd cery. Lekka formuła pozostawia na skórze uczucie aksamitnej gładkości i długotrwałego nawilżenia. Skład opiera się na połączeniu boostera NAD+ (wspomaga regenerację), ektoiny (wpływa na wzmocnienie bariery hydrolipidowej) i kwasu hialuronowego (wzmacnia barierę ochronną naskórka), które przywracają komfort, wygładzają i poprawiają miękkość skóry. Krem zapewnia glow skin effect, czyli efekt świetlistej, nawodnionej i jedwabistej cery.

Krem 3w1 regenerująco-napinający zapewnia skórze kompleksowe nawilżenie, wygładzenie, poprawę elastyczności i ochronę. Krem na noc można stosować na trzy sposoby: jako krem do twarzy, odżywczą maseczkę lub krem pod oczy. Bogata formuła 3w1 zapewnia butter skin effect – efekt gładkiej, miękkiej, odżywionej skóry. Działanie produktu opiera się na połączeniu składników aktywnych, które wspierają intensywną regenerację skóry oraz zapewniają uczucie maślanej miękkości i przyjemnego, kremowego komfortu. Booster NAD+wpływa na poprawę jędrności, napięcia i wygląd, ektoina chroni skórę przed negatywnym wpływem stresu środowiskowego i ogranicza transepidermalną utratę wody z naskórka, a ceramidy wspomagają uszczelnienie bariery hydrolipidowej.

Serum nawilżająco-ujędrniające to innowacyjne rozwiązanie pielęgnacyjne, które łączy lekką formułę z zaawansowanymi składnikami aktywnymi, odpowiadającymi na potrzeby skóry w początkowej fazie starzenia. Serum zapewnia glass skin effect – efekt wilgotnej, gładkiej i rozświetlonej cery. W skład produktu wchodzą składniki o właściwościach pielęgnacyjnych, które redukują widoczne oznaki starzenia, w tym rewitalizują i energizują cerę. Booster NAD+ wpływa na poprawę jędrności, napięcia i wyglądu skóry. Ektoina wzmacnia naturalną odporność skóry na działanie stresu środowiskowego, a peptydy wspierają produkcję kolagenu i elastyny, przywracając skórzesprężystość, gładkość i młodszy wygląd.

Krem-serum pod oczy nawilżająco-rewitalizujący aktywnie wspiera jędrność skóry i chroni przed utratą elastyczności. Lekka, aksamitna formułą w połączeniu z zaawansowanymi składnikami aktywnymi, odpowiada na potrzeby delikatnej skóry wokół oczu w początkowej fazie starzenia. Krem zapewnia youthul eye effect – efekt gładkiej, elastycznej i zrewitalizowanej skóry. Skład opiera się na połączeniu boostera NAD+ (wpływa na poprawę jędrności, napięcia i wyglądu skóry, rewitalizuje i energetyzuje okolice oczu), ektoiny (wzmacnia barierę hydrolipidową) oraz kofeiny (przywraca skórze wokół oczu promienny i wypoczęty wygląd, wspierając jej naturalną witalność i blask), dziękiktórym skóra staje się gładka i wygląda na wypoczętą.

Plastry przeciwzmarszczkowo-wygładzające to innowacyjne rozwiązanie, które wspiera pomaga skórze w walce z pierwszymi oznakami starzenia, zapewniając jej wygładzenie i ograniczając utrwalanie się zmarszczek. Plastry działają poprzez mechaniczne ograniczenie ruchu wybranych partii skóry twarzy. Dzięki czasowej stabilizacji redukują aktywność mimiki w danym obszarze, co sprzyja wygładzeniu powierzchni skóry i ogranicza utrwalanie zmarszczek mimicznych oraz sennych. Produkt przeznaczony jest do stosowania na obszarze czoła, w tym na tzw. „lwiej zmarszczce”. Plastry zapewniają quick smooth effect, czyli efekt wygładzenia skóry i zmarszczek.