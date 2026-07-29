Ochrona przeciwsłoneczna. Liczy się nie tlyko filtr, ale także sposób jego aplikacji

To właśnie dlatego rynek fotoprotekcji dynamicznie się rozwija. Obok klasycznych kremów coraz większą popularność zdobywają mgiełki, pudry czy sticki, które ułatwiają ponowne nałożenie ochrony poza domem. Warto jednak pamiętać, że w ciągu dnia na skórze naturalnie gromadzą się sebum, pot i zanieczyszczenia z otoczenia. Przy produktach aplikowanych bezpośrednio na twarz (takich jak sticki) powierzchnia kosmetyku ma z nimi kontakt podczas każdej aplikacji. Choć nowoczesne formuły są odpowiednio zabezpieczone przed rozwojem drobnoustrojów, eksperci zalecają, aby regularnie oczyszczać powierzchnię sticka i nie udostępniać go innym osobom.

Coraz większą uwagę zwraca się także na samo opakowanie kosmetyku. Rozwiązania typu airless ograniczają kontakt produktu z otoczeniem i pozwalają dozować odpowiednią ilość formuły bez konieczności dotykania zawartości. To nie tylko wygoda podczas codziennego stosowania, ale również sposób na zachowanie wysokiej jakości produktu przez cały okres jego użytkowania.

Takie rozwiązanie wykorzystuje REPASKIN Spray transparentny SPF 50 Sesderma. Lekka formuła zamknięta w aerozolu zapewnia wysoką ochronę przed promieniowaniem UVA i UVB, a dzięki technologii SHIELD-SYSTEM wspiera naturalne mechanizmy obronne skóry oraz pomaga ograniczać skutki uszkodzeń wywołanych promieniowaniem słonecznym. Szybko się wchłania, nie pozostawia białego filmu i doskonale sprawdza się na całe ciało, podczas codziennego stosowania czy ponownej aplikacji w ciągu dnia.

"Najważniejsza zasada fotoprotekcji brzmi: filtr powinien być reaplikowany regularnie. Wybierając produkt, warto zwrócić uwagę nie tylko na wysokość SPF, ale również na sposób aplikacji. W ciągu dnia na skórze gromadzą się sebum, pot i zanieczyszczenia środowiskowe, dlatego rozwiązania ograniczające kontakt całego produktu z powierzchnią skóry są bardzo dobrym wyborem dla osób, które często nakładają ochronę przeciwsłoneczną. Nowoczesne formuły pomagają zachować wysoką jakość produktu, a jednocześnie zapewniają wygodę stosowania. Ostatecznie najlepszy filtr to taki, który będziemy stosować codziennie i regularnie reaplikować." - Monika Skrzyp-Zator, kosmetolog i ekspertka marki Sesderma.