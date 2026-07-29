Te trend w makijażu zostanie z nami na dłużej! Podkład i pielęgnacja w jednym

Era „second skin”

Współczesny makijaż coraz rzadziej polega na maskowaniu. Zamiast ukrywać skórę, chcemy podkreślać jej naturalny wygląd, blask i teksturę. True Match Balm wpisuje się w filozofię „your skin, but better”, oferując lekkie, stopniowalne krycie i efekt drugiej skóry. W formule znajduje się aż 80% składników pielęgnacyjnych, w tym kwas hialuronowy oraz nawilżające emolienty. Pod wpływem ciepła skóry balsamowa konsystencja miękko wtapia się w skórę, pozostawiając cerę nawilżoną, wygładzoną i naturalnie rozświetloną. Bez efektu maski, bez rolowania i bez podkreślania zmarszczek, dzięki czemu produkt doskonale sprawdzi się dla cery dojrzałej.

Nie puder. Nie cushion. Nowy format makijażu

Do kultowej franczyzy True Match dołączył zupełnie nowy innowacyjny format – True Match Balm. Nie jest pudrem, klasycznym podkładem ani cushionem. To podkład w balsamie – sensoryczna hybryda makijażu i pielęgnacji, która zapewnia doświadczenie znane z ulubionych kremów BB i CC.

Zamknięty w poręcznym kompaktowym opakowaniu z lusterkiem i ukrytą gąbeczką, pozwala szybko odświeżyć promienny, zdrowo wyglądający makijaż – gdziekolwiek jesteś.

Nowy format, nowy rytuał

Podkład w balsamie to nowa kategoria, dlatego równie ważna jak sama formuła jest odpowiednia aplikacja. True Match Balm można nakładać:

opuszkami palców, aby uzyskać wyjątkowo naturalne, stapiające się ze skórą wykończenie,

za pomocą dołączonej gąbeczki w kształcie kropli wody, delikatnie wklepując produkt dla bardziej równomiernego efektu.

Dla osób oczekujących większej trwałości makijażu formułę można dodatkowo utrwalić pudrem lub sprayem utrwalającym. True Match Balm dostępny jest w 6 odcieniach. Znajdziesz go w popularnych drogeriach.

Autor: True Match Balm/ Materiały prasowe