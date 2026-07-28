Pepco zachwyca nową kolekcją. To prawdziwy hit inspirowany popularnym serialem

Znana sieć handlowa Pepco wprowadziła do sprzedaży nową ofertę wyposażenia wnętrz.

Najnowsza linia produktów nawiązuje do słynnego serialu HBO, wprowadzając letni i elegancki styl do domów.

Klienci znajdą tam elementy z roślinnymi i tropikalnymi wzorami w bardzo niskich cenach, w tym oświetlenie, kubki oraz pościel.

Dyskonty sieci Pepco to miejsca, gdzie bez problemu zaopatrzymy się w różnorodne artykuły. Na klientów czekają tam nie tylko ubrania i zabawki dla dzieci, ale też dodatki kuchenne, tekstylia i dekoracje do domu, co sprawia, że zakupy są wyjątkowo szybkie i proste. To właśnie atrakcyjne ceny połączone z szerokim asortymentem przyciągają tłumy klientów. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się także oferty sezonowe, które umożliwiają zmianę wystroju mieszkania bez znacznego uszczuplania portfela. Kupujący chętnie wybierają nowoczesne ozdoby, funkcjonalne pojemniki, ręczniki czy komplety pościeli. Sieć regularnie wprowadza nowości, dlatego na półkach zawsze można znaleźć produkty dopasowane do aktualnych trendów wnętrzarskich.

Wyjątkowa kolekcja w Pepco to nie lada gratka dla fanów "Białego Lotosu"

Obecnie największym hitem w asortymencie sklepu jest kolekcja nawiązująca do znanego przeboju telewizyjnego HBO, "Białego Lotosu". Jest to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy cenią elegancki wystrój i letnią atmosferę charakterystyczną dla tego serialu. Najnowsza linia charakteryzuje się jasną paletą barw oraz obecnością tropikalnych i roślinnych motywów.

Dodatki z nowej serii idealnie sprawdzą się w letnim wystroju mieszkań. Z ich pomocą szybko i sprawnie można odmienić sypialnię, salon, a nawet kuchnię, nadając pomieszczeniom wakacyjny, relaksujący klimat. Jest to również świetna opcja dla osób podążających za modą wnętrzarską, które chcą stylowo urządzić swoje cztery kąty bez ponoszenia ogromnych kosztów.

Popularna sieć kolejny raz pokazuje, że ciekawe projekty mogą być dostępne na każdą kieszeń. Za kubek z namalowanym kwiatem lotosu zapłacimy tylko 20 zł, a filiżanka ze spodkiem wyniesie nas 25 zł. Podkładka na stół w formie białego kwiatu to wydatek 12 zł, podczas gdy tematyczny bieżnik kosztuje 20 zł. Planując metamorfozę sypialni bądź salonu, warto zwrócić uwagę na dekoracyjną lampkę LED w kształcie białego lotosu za 55 zł oraz poduszki ozdobne dostępne w cenach od 25 do 35 zł. W sklepach dostępne są również komplety firan ozdobione haftem w cenie 60 zł, a także trzyczęściowy zestaw pościeli w kwiaty lotosu, za który trzeba zapłacić 90 zł.

Ta limitowana seria z Pepco to idealny moment, by wyposażyć się w nowoczesne i eleganckie ozdoby za niewielkie pieniądze.

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