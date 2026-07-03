Prowansja w twoim domu. Te tanie dodatki z Pepco to absolutny hit

Klienci Pepco mogą liczyć na stylowe dodatki do domu, które nie obciążają mocno portfela.

Najnowsza linia produktów wprowadza prowansalski nastrój i oferuje akcesoria sprawiające wrażenie o wiele droższych.

To doskonała szansa, aby odmienić wnętrze i zyskać letni klimat, płacąc ułamek tego, co u konkurencji.

Estetyczne urządzenie przestrzeni domowej nie wymaga ogromnych nakładów finansowych. Coraz liczniejsza grupa konsumentów dostrzega, że urokliwe ozdoby czekają nie tylko w luksusowych butikach wnętrzarskich, ale również w powszechnie znanych sieciach dyskontowych. Z tego względu sieć Pepco niezmiennie przyciąga tłumy kupujących, pragnących tanio zmodernizować wygląd swoich czterech kątów. Asortyment stale wzbogaca się o artykuły odpowiadające najświeższym hitom rynkowym, a ich wycena często wywołuje pozytywne zdumienie. Prawdziwym hitem są elementy materiałowe – koce, zasłony, a także ozdobne poszewki i poduszki. Właśnie te niepozorne przedmioty potrafią diametralnie zmienić atmosferę pokoju dziennego czy sypialni, omijając potrzebę drogich renowacji. Kilka nowych detali wystarczy, by pomieszczenie nabrało świeżego i niepowtarzalnego wyrazu.

Styl prowansalski wraca do łask. Tanie poduszki w Pepco

Od kilku sezonów klienci niezwykle chętnie wybierają styl prowansalski, charakteryzujący się jasną kolorystyką, florystycznymi wzorami i naturalnymi materiałami. Dzięki tym elementom dom staje się niezwykle przytulny, a jednocześnie wytworny i przesycony letnią atmosferą. Poduszki zdobione kwiatowymi nadrukami lub subtelnym haftem doskonale współgrają z meblami z drewna i pastelowymi ozdobami. W asortymencie Pepco można obecnie znaleźć dwa takie modele – podłużną poduszkę z wizerunkiem wisterii wycenioną na 30 zł oraz fioletową z ozdobną falbaną i haftowanymi kwiatami w rogach za 35 zł.

To nie Prowansja! Niesamowite miejsce w Polsce

Podobne propozycje dekoracyjne widnieją na półkach sklepów sieci Home&You. Chociaż wzornictwo może się nieznacznie różnić, najbardziej zauważalna rozbieżność dotyczy kosztów zakupu. W Home&You za same poszewki wykończone falbaną trzeba zapłacić 49,99 zł, podczas gdy cena podłużnej poduszki ozdobnej osiąga pułap około 59,94 zł. Oznacza to, że za zbliżone stylistycznie artykuły trzeba tam zapłacić często dwukrotność sumy z popularnego dyskontu.

Planując drobną rearanżację pokoju dziennego bądź sypialni, bez wątpienia opłaca się sprawdzić ofertę Pepco. Za niewielkie pieniądze można zaopatrzyć się tam w akcesoria, które prezentują się wyjątkowo ekskluzywnie. To bardzo prosta metoda na odświeżenie domowej przestrzeni i nadanie jej wakacyjnego sznytu, bez konieczności uszczuplania domowych oszczędności.

8

Quiz. Moda w PRL-u. Pamiętasz, co wtedy noszono? Pytanie 1 z 15 Kim byli bikiniarze? Modelkami w bikini Miłośniakami zachodniej mody Osobami, które sprzedawały tkaniny z przemytu Następne pytanie