Tych marek nie kupisz wszędzie! 5 kosmetycznych hitów dostępnych wyłącznie w Sephorze

Rynek kosmetyczny nieustannie się zmienia, a trendy wyznaczają dziś nie tylko makijażyści, lecz także media społecznościowe. Produkty, które zdobywają miliony wyświetleń na TikToku czy Instagramie, błyskawicznie stają się obiektem pożądania. Wśród nich znajdują się marki dostępne w Polsce wyłącznie w perfumeriach Sephora. Oto pięć z nich, które warto znać.

Charlotte Tilbury – luksusowy makijaż z czerwonego dywanu

Charlotte Tilbury to marka stworzona przez jedną z najbardziej cenionych makijażystek na świecie. Od lat odpowiada za makijaże gwiazd Hollywood i modelek podczas pokazów największych domów mody. Jej kosmetyki słyną z efektu promiennej, rozświetlonej skóry oraz łatwości aplikacji. Do największych bestsellerów należą podkład Airbrush Flawless Foundation, kultowy puder Airbrush Flawless Finish oraz nowy korektor pod oczy Produkty Charlotte Tilbury łączą luksusowe formuły z eleganckim designem i są wybierane zarówno przez profesjonalistów, jak i osoby wykonujące makijaż na co dzień.

Autor: Charlotte Tilbury/ Materiały prasowe

ONE/SIZE – makijaż bez kompromisów

Marka ONE/SIZE została założona przez Patricka Starrra – influencera i makijażystę, który zdobył popularność dzięki swoim poradnikom beauty. Filozofia marki opiera się na przekonaniu, że makijaż jest dla każdego, niezależnie od wieku, płci czy typu urody. Produkty ONE/SIZE wyróżniają się wysoką trwałością i mocną pigmentacją. Szczególną popularnością cieszy się spray utrwalający On 'Til Dawn, uznawany za jeden z najmocniejszych fixerów na rynku, a także pudry i bazy, które zapewniają długotrwały efekt nawet podczas intensywnego dnia.

Autor: One/Size/ Materiały prasowe

MAKEUP BY MARIO – profesjonalne kosmetyki stworzone przez mistrza makijażu

MAKEUP BY MARIO to autorska marka Mario Dedivanovicia, jednego z najbardziej znanych makijażystów na świecie, współpracującego m.in. z Kim Kardashian. Kosmetyki zostały zaprojektowane z myślą o łatwym budowaniu efektu – od naturalnego makijażu po pełny glamour. W ofercie marki znajdują się cenione palety cieni, konturówki do ust, bronzery oraz produkty do modelowania twarzy. Minimalistycze opakowania i profesjonalne formuły sprawiły, że marka szybko zdobyła uznanie zarówno wśród ekspertów, jak i fanów makijażu.

Autor: Make-up by Mario/ Materiały prasowe

Rare Beauty – naturalne piękno według Seleny Gomez

Rare Beauty została założona przez piosenkarkę i aktorkę Selenę Gomez. Marka od początku promuje ideę akceptacji siebie i podkreślania naturalnego piękna zamiast dążenia do perfekcji. Jej kosmetyki słyną z lekkich formuł, prostoty użycia i bardzo dobrego napigmentowania. Prawdziwym fenomenem stały się płynne róże Soft Pinch Liquid Blush, które zdobyły ogromną popularność w mediach społecznościowych i są uznawane za jedne z najbardziej wydajnych produktów tego typu na rynku. Oferta Rare Beauty obejmuje także podkłady, korektory, rozświetlacze i produkty do ust, cenione za naturalny efekt i komfort noszenia.

Autor: Rare Beauty/ Materiały prasowe

Sephora Collection – wysoka jakość w przystępnej cenie

Sephora Collection to autorska marka sieci Sephora, która od lat udowadnia, że dobre kosmetyki nie muszą kosztować fortuny. W jej ofercie znajdują się produkty do makijażu, pielęgnacji skóry, akcesoria oraz kosmetyki do kąpieli. Marka regularnie wprowadza nowe kolekcje inspirowane aktualnymi trendami i stawia na nowoczesne formuły oraz szeroką gamę kolorystyczną. Dzięki atrakcyjnym cenom i bogatemu wyborowi Sephora Collection jest często pierwszym wyborem osób rozpoczynających swoją przygodę z makijażem, ale chętnie sięgają po nią również bardziej doświadczeni użytkownicy.