Ten domowy tonik zredukuje piegi. Głównego składnika szukaj w kuchni

Letnie słońce zazwyczaj intensyfikuje powstawanie piegów i przebarwień na naszej skórze, co skłania wiele osób do poszukiwania naturalnych rozwiązań na poprawę kolorytu cery.

Zanim zdecydujesz się na zakup kosztownych preparatów, wypróbuj powszechnie dostępny składnik kulinarny, który od pokoleń ceniony jest za swoje właściwości rozjaśniające w pielęgnacji domowej.

Poznaj nieskomplikowany przepis na miksturę, która może pomóc wyrównać odcień skóry i zredukować widoczność drobnych plamek.

Wakacyjne miesiące zachęcają do dłuższego przebywania poza domem, a my coraz chętniej odsłaniamy ciało na działanie słońca. Skutkiem ubocznym łapania promieni bywa nie tylko ładny odcień skóry, ale również piegi, które nagle stają się ciemniejsze lub wyskakują niespodziewanie w nowych miejscach. Te charakterystyczne niewielkie plamki o rdzawej albo jasnobrązowej barwie najczęściej zauważamy na policzkach, nosie, ramionach oraz dekolcie, a winę za ich powstawanie ponosi wzmożona produkcja melaniny. Ekspozycja na promienie słoneczne pobudza komórki do intensywniejszej pracy, przez co przebarwienia nabierają wyraźniejszych konturów.

Tonik z natki pietruszki zredukuje widoczność piegów

Popularnym i łatwo dostępnym składnikiem o działaniu rozjaśniającym jest natka pietruszki. Roślina ta obfituje w witaminę C, cenne przeciwutleniacze i naturalne substancje, które doskonale wpływają na stan cery, optycznie wyrównując jej odcień. Z tego właśnie względu stanowi ona bazę licznych okładów, domowych maseczek i odświeżających płynów do twarzy. Należy jednak mieć świadomość, że brakuje twardych dowodów naukowych na całkowite zlikwidowanie przebarwień tą metodą, dlatego warto traktować ten zabieg wspomagająco, a nie jako gwarancję idealnie gładkiej cery.

Piękna prosto z kuchni - domowe kosmetyki

Jak przygotować domowy tonik z natki pietruszki w kilku krokach?

Wykonanie tego domowego kosmetyku nie nastręcza żadnych trudności. Należy przygotować dwie łyżki posiekanej, świeżej natki pietruszki, odrobinę soku z cytryny (około łyżeczki) oraz wrzątek. Świeże zioła zalewamy gorącą wodą, a następnie gotujemy na małym ogniu przez kwadrans. Po tym czasie zdejmujemy naczynie z kuchenki i pozostawiamy wywar do wystygnięcia. Zimny płyn musimy przecedzić przez gęstą gazę lub sitko, pozbywając się w ten sposób resztek rośliny. Do gotowego naparu dolewamy cytrynowy sok i mieszamy całość. Otrzymany w ten sposób płyn można trzymać w lodówce przez kilka dni i przemywać nim oczyszczoną twarz każdego poranka lub podczas wieczornej toalety.

Regularność to klucz do pozbycia się piegów

Stosowanie domowych kosmetyków wymaga sporej cierpliwości, ponieważ rezultaty nie pojawiają się z dnia na dzień. Jeżeli zdecydujesz się przetestować ten warzywny tonik, musisz pamiętać o codziennym nakładaniu go na skórę. Zanim jednak włączysz go do swojej rutyny, przetestuj miksturę na małym fragmencie ciała, aby wykluczyć ewentualne reakcje alergiczne na zastosowane składniki.

8