7 wakacyjnych trików pielęgnacyjnych (za które skóra podziękuje Ci jesienią)

1. Ochrona przeciwsłoneczna to nie dodatek, lecz podstawa

Słońce poprawia nastrój, wspiera syntezę witaminy D i zachęca do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Jednocześnie pozostaje jednym z głównych czynników przyspieszających starzenie skóry. To właśnie promieniowanie UV odpowiada za powstawanie przebarwień, utratę jędrności, degradację włókien kolagenowych, a także zwiększa ryzyko rozwoju nowotworów skóry.Dlatego żaden kosmetyk przeciwstarzeniowy nie będzie tak skuteczny jak regularnie stosowany krem z filtrem SPF. Dermatolodzy są zgodni: codzienna ochrona przeciwsłoneczna to najprostszy i najlepiej udokumentowany sposób na zachowanie młodego wyglądu skóry na dłużej.

Letnie ABC ochrony przeciwsłonecznej:

wybieraj preparaty o szerokim spektrum ochrony SPF 30–50;

nakładaj odpowiednią ilość produktu – większość osób stosuje go zdecydowanie za mało;

ponawiaj aplikację co około dwie godziny podczas przebywania na słońcu;

pamiętaj o reaplikacji po kąpieli, intensywnym wysiłku czy wytarciu skóry ręcznikiem;

noś okulary przeciwsłoneczne, kapelusz lub czapkę z daszkiem.

Warto pamiętać, że nawet najlepszy filtr nie zapewnia stuprocentowej ochrony. Jeśli skóra została nadmiernie wystawiona na działanie promieni słonecznych, warto sięgnąć po składniki łagodzące i regenerujące, takie jak aloes, pantenol czy nowoczesne technologie wykorzystujące światło LED wspierające procesy naprawcze skóry. Jeśli wybierasz urządzenia z technologią świateł LED upewnij się, że fale świetlne posiadają taką długość, która pomoże ukoić skórę i naprawić uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego opalania (przebarwienia, poparzenia). Najskuteczniejsze długości fal świetlnych w walce z “pamiątkami” po lecie to:

światło NIR (850 nm) - stymuluje syntezę kolagenu, przyspiesza regenerację komórek skóry

światło żółte (570 nm) - zmniejsza widoczność zaczerwienień i łagodzi skórę

światło niebieskie (420 nm) - zmniejsza widoczność przebarwień i zmian trądzikowych

światło cyjanowe (463 nm) - łagodzi podrażnienia i koi skórę

Większość dobrych masek i paneli LED, takich jak te marek takich jak maska FAQ™202 czy FAQ™ LED Panel, będzie miała potrzebne długości fal. Tak czy inaczej, pamiętaj, że naprawianie tego, czego można było uniknąć jest zawsze lepszym i łagodniejszym rozwiązaniem.

Autor: FOREO/ Materiały prasowe

2. Nie myj skóry częściej tylko dlatego, że jest gorąco

Latem łatwo wpaść w pułapkę nadmiernego oczyszczania. Uczucie lepkości, większa ilość potu czy wzmożone wydzielanie sebum sprawiają, że wiele osób sięga po żele myjące kilka razy dziennie. To błąd. Pot sam w sobie nie jest oznaką brudu, a nadmierne oczyszczanie może osłabiać naturalną barierę hydrolipidową skóry, prowadzić do podrażnień i paradoksalnie nasilać produkcję sebum.Zamiast agresywnego mycia postaw na delikatność:

oczyszczaj skórę rano i wieczorem;

po treningu lub aktywności fizycznej często wystarczy spłukanie twarzy wodą;

unikaj mocnych peelingów mechanicznych i produktów zawierających wysokie stężenia alkoholu.

Latem szczególnie dobrze sprawdzają się delikatne formuły oczyszczające, które skutecznie usuwają filtry przeciwsłoneczne, makijaż i zanieczyszczenia, nie naruszając przy tym bariery ochronnej skóry. Dobra szczoteczka do mycia twarzy, taka jak FOREO LUNA™ 4 i lekka pianka oczyszczająca na bazie wody LUNA™ Micro-Foam Cleanser 2.0 z mikropęcherzykami oczyszczającymi pory sprawdzą się doskonale. Jeśli potrzebujesz kosmetyk do demakijażu wypróbuj LUNA™ Cleansing Balm. To znacznie lepsze rozwiązanie niż mechaniczne szorowanie i tak już podrażnionej skóry.

Autor: FOREO/ Materiały prasowe

3. Nawilżanie zaczyna się od szklanki wody

Krem nawilżający nie zastąpi odpowiedniego nawodnienia organizmu. To jedna z najczęściej pomijanych zasad letniej pielęgnacji. Wysokie temperatury, klimatyzacja, ekspozycja na słońce, częstsze kąpiele czy kontakt ze słoną wodą zwiększają utratę wilgoci z naskórka. Skóra szybciej staje się matowa, mniej elastyczna i bardziej podatna na podrażnienia.Dlatego dbaj o nawilżenie na dwóch poziomach: od wewnątrz, pijąc odpowiednią ilość wody i innych napojów nawadniających oraz od zewnątrz, stosując kosmetyki wspierające barierę ochronną skóry.

W składach letnich kosmetyków warto szukać takich substancji wspomagających nawilżenie, jak: kwas hialuronowy, gliceryna, pantenol, beta-glukan, ceramidy.Dobrze nawodniona skóra odwdzięcza się naturalnym blaskiem, jędrnością i zdrowym wyglądem. Idealnym urządzeniem wspomagającym nawilżenie skóry może okazać się FOREO UFO™ 3, które łączy terapię światłem LED, termoterapię, krioterapię oraz masaż T-Sonic™ w jednym kompaktowym urządzeniu. Funkcja rozgrzewania otwiera pory i sprzyja głębokiemu nawilżeniu, natomiast chłodzenie redukuje opuchliznę i koi skórę. Testy kliniczne wskazują na wzrost nawilżenia nawet o 126% już po dwóch minutach stosowania. Zestaw obejmuje 24 maski aktywowane technologią UFO™, zawierające wysoki procent składników naturalnych: H2Overdose, Youth Junkie, Manuka Honey oraz Acai Berry.

Autor: FOREO/ Materiały prasowe

4. Latem postaw na lżejsze formuły

Zmiana pory roku powinna oznaczać również zmianę kosmetycznej “garderoby”. Bogate, odżywcze kremy, które świetnie sprawdzają się zimą, podczas upałów mogą okazać się zbyt ciężkie.Latem skóra produkuje więcej sebum, dlatego znacznie lepiej sprawdzają się lekkie emulsje, żel-kremy i szybko wchłaniające się serum.To także dobry moment, by uprościć pielęgnację. Zamiast nakładać wiele warstw produktów, skup się na podstawowych krokach pielęgnacyjnych:

delikatne oczyszczanie, serum nawilżające lub antyoksydacyjne, lekki krem, ochrona SPF. Antyoksydanty – cisi bohaterowie młodej skóry

Wolne rodniki to niestabilne cząsteczki, które uszkadzają komórki i przyspieszają proces starzenia. Powstają m.in. pod wpływem promieniowania UV, zanieczyszczeń środowiska, stresu czy niewłaściwej diety. Tu do gry wkraczają antyoksydanty – substancje, które neutralizują działanie wolnych rodników i pomagają chronić skórę przed przedwczesnym starzeniem. Do najcenniejszych składników antyoksydacyjnych należą: witamina C, polifenole zielonej herbaty, resweratrol, niacynamid, koenzym Q10.Warto pamiętać, że antyoksydanty nie zastępują filtrów przeciwsłonecznych. Działają raczej jak dodatkowa linia obrony, wspierająca skórę w walce ze stresem oksydacyjnym. Skorzystaj z masek FOREO UFO Farm to Face Collection zawierających w swoim składzie m.in. antyoksydacyjne ekstrakty z zielonej herbaty, jagód Acai czy miodu Manuka.

Autor: FOREO/ Materiały prasowe

6. Nie czekaj, aż skóra zacznie wołać o pomoc

Pielęgnacja po opalaniu nie powinna zaczynać się dopiero wtedy, gdy pojawi się zaczerwienienie czy pieczenie. Procesy naprawcze w skórze uruchamiają się już po pierwszych minutach ekspozycji na słońce.Po powrocie z plaży, spaceru czy wycieczki warto zadbać o regenerację i zastosować kosmetyki łagodzące oraz nawilżające; uzupełnić płyny; zadbać o odpowiednią ilość snu. To właśnie nocą skóra najintensywniej się regeneruje. Wspierając ją odpowiednimi składnikami, pomagamy ograniczać skutki codziennej ekspozycji na promieniowanie UV.

7. Pamiętaj, że pielęgnacja nie kończy się na twarzy

Mówiąc o pielęgnacji skóry, najczęściej skupiamy się na twarzy. Tymczasem to nie jedyne miejsca zdradzające wiek. Szczególnej troski wymagają również: dłonie, szyja i dekolt. To właśnie te obszary często są wystawiane na działanie słońca przez wiele godzin dziennie, a jednocześnie bywają pomijane podczas aplikacji filtrów przeciwsłonecznych czy kosmetyków pielęgnacyjnych. Wypróbuj działanie masek LED FAQ™ 211 i FAQ™ 221 na dłonie i na dekolt. Działają tak samo jak maski na twarz, a różne długości fal świetlnych wspomagają walkę ze zmarszczkami, wspierają syntezę kolagenu, koją skórę i zmniejszają widoczność przebarwień.

Autor: FOREO/ Materiały prasowe

Mniej znaczy więcej

Najlepsza letnia pielęgnacja nie polega na kolekcjonowaniu kolejnych kosmetyków ani śledzeniu każdego nowego trendu z mediów społecznościowych. Jej fundamentem są konsekwencja, regularność i kilka prostych nawyków.

Chroń skórę przed słońcem, oczyszczaj ją z rozwagą, dbaj o odpowiednie nawodnienie i nie zapominaj o regeneracji. To właśnie te proste działania sprawiają, że jesienią cera nadal wygląda świeżo, promiennie i zdrowo – bez konieczności ratowania skutków letnich błędów pielęgnacyjnych.