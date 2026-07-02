W lipcu nawoż hortensje glonami. Ten sposób z japońskiego wybrzeża sprawi, że kwiaty utrzymają się dwa razy dłużej i będą większe. Najważniejsze w sezonie nawożenie hortensji

Choć hortensje królują w ogrodach, letnie upały i susze mogą osłabić ich kondycję, skracając czas spektakularnego kwitnienia.

Lipiec to idealny moment na drugie nawożenie, a profesjonaliści polecają mało znany, japoński składnik, który wzmocni krzewy.

Poznaj moc nawozów, które zapewnią Twoim hortensjom dwukrotnie dłuższe i bujniejsze kwitnienie.

W lipcu odżywiaj tym hortensje. Będą kwitły dwa raz dłużej

Hortensje to prawdziwe królowe polskich ogrodów. Kwitną praktycznie wszędzie, od miejskich parków, po działki i przydomowe ogródki. Te azjatyckie piękności łatwo zaadoptowały się do polskich warunków klimatycznych i doskonale radzą sobie nawet zimą. Nie każdy wie, że w przypadku hortensji o wiele groźniejsze niż niewielkie przymrozki, mogą być susze i gwałtowne zmiany pogody. Hortensje potrzebują dużo wody, aby wzrastać i zakwitać. Miniona fala upałów mogła mocno osłabić krzewy. nawet porywiste burze, które przetaczają się przez Polskę nie nadrobią kilku suchych dni. Gwałtowne ulewy nie nawodnią ziemi. Gleba jest sucha i nie chłonie wilgoci.

W lipcu przyda termin drugiego w sezonie nawożenia hortensji. Profesjonalni ogrodnicy wskazują, że jest ono najważniejsze w całym roku. Wzmacnia krzew w jego najbardziej newralgicznym okresie i bezpośrednio wpływa na kondycje kwiatostanów. Stosowane o tej porze roku odżywki pozwalają roślinie w pełni wykorzystać energię podczas trwającego sezonu wegetacyjnego.

Popularność hortensji w Polsce sprawiła, że o ich sposobach nawożenia można pisać książki. Prawie każdy posiadacz tych okazałych krzewy zna nawozy z fusów z kawy, skórek bananów czy pomarańczy. Okazuje się, że istnieje jest jeden sposób na szybkie odżywienie hortensji, który jeszcze szczególnie popularny w Japonii, czyli jednej z ojczyzn tych krzewów. Mowa o nawozach z algo morskich. Ta grupa biologicznych glonów gromadzi w swoich tkankach ogromną ilość składników odżywczych. To między innymi potas, azot, fosfor, żelazo, magnez, a także aminokwasy i fitohormon. Te ostatnie są szczególnie ważne podczas letniego nawożenia hortensji. Sterują one wzrostem i kwitnieniem roślin. Algi do nawożenia hortensji zbierane są w zimnych wodach wód oceanicznych. To właśnie zimna woda sprzyja akumulacji witamin i minerałów.

Nawożenie hortensji wyciągami z alg wspiera krzewy we wszystkich etapach rozwoju. Poprawia strukturę gleby, pobudza wzrost, a także zwiększa odporność na działanie warunków atmosferycznych. Dzięki nawozowi z alg hortensje mają lepszy dostęp do wody, a ich korzenie swobodniej się rozrastają.

Jak nawozić hortensje nawozami z alg?

Aby uzyskać najlepsze efekty, stosuj nawozy z alg w formie płynnej, rozcieńczając je ściśle według zaleceń producenta – zbyt duże stężenie może zaszkodzić. Idealnie jest aplikować je co 2-3 tygodnie, najlepiej wczesnym rankiem lub późnym popołudniem, aby uniknąć szybkiego parowania. Możesz zastosować je doglebowo, podlewając rośliny, lub w formie oprysku dolistnego, co pozwala na szybkie wchłanianie składników odżywczych bezpośrednio przez liście. Pamiętaj jednak, że nawozy z alg to doskonałe uzupełnienie podstawowego nawożenia, a nie jego zamiennik, dlatego nie rezygnuj z regularnego nawożenia dedykowanego hortensjom.

Quiz o hortensjach. Sprawdź, czy wiesz o tych kwiatach wszystko, czy jednak musisz pójść na korepetycje z ogrodnictwa Pytanie 1 z 10 Zaczynamy od czegoś łatwego. Hydrangea macrophylla to inaczej: hortensja bukietowa hortensja ogrodowa hortensja pnąca Następne pytanie