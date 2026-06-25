Ten nawóz sprawia, że hortensje kwitną nawet w czasie największych upałów. Tak o krzewy hortensji dbają japońcy mistrzowie upraw

Popularne hortensje, choć piękne, są wyjątkowo wrażliwe na upały, co prowadzi do szybkiego więdnięcia i utraty kwiatów.

Odkryj dwa kluczowe sposoby na ratowanie krzewów: skuteczne ściółkowanie oraz specjalny, domowy nawóz wzmacniający ich kondycję.

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Dlaczego upały są szkodliwe dla hortensji?

Polacy pokochali hortensje. Te azjatyckie krzewy zdominowały polskie ogrody i działki. Są one stosunkowo proste w pielęgnacji, a ich duże, kuliste kwiaty wyglądają spektakularnie. Hortensje cechują się także długim okresem kwitnienia i obsypują kwiatami od czerwca aż do września. Jedną z najważniejszych zasad w uprawie hortensji jest podlewanie. Krzewy te są bardzo wrażliwe na susze i przestoje w nawadnianiu. Duże liście oraz stosunkowo płytki system korzeniowy sprawiają, że hortensje źle znoszą upały. Bardzo szybko zaczynają marnieć. Liście usychają, a paki spadają i krzewy nie kwitną. Nie znaczy to jednak, że nie ma zabiegów, które mogą uratować hortensje w największe upały. Jedną z najważniejszych czynności, jaką musisz wykonać przy hortensje w upały jest ściółkowanie, czyli rozsypanie niewielkiej warstwy organicznej wokół korzeni. Możesz w tym celu wykorzystać świeżo skoszoną trawę, korę drzewną lub wiórki. Ściółkowanie przede wszystkich chroni przed utratą wody. Gleba wokół korzeni jest bardziej wilgotna i mniej podatna na suszę. Dodatkowo ściółkowanie ogranicza rozrost chwastów.

Wzmacniający nawóz do hortensji na upały. Sprawi, że krzew będzie bujnie kwitł nawet w największy żar

W czasie upałów należy zrezygnować z nawozów stymulujących, które pobudzają rośliny do większego wydatku energetycznego. Warto jednak skupić się na nawozach wzmacniających, które poprawią kondycję oraz ogólny wygląd krzewów. W przypadku hortensji świetnie sprawdzi się nawóz w pomarańczy i drożdży. W ciepłej wodzie rozpuść 1 łyżkę świeżych drożdży, a następne dodaj skórkę z jednej pomarańczy. Całość odstaw na kilka dni w chłodne i zacienione miejsce. Po tym czasie dokładnie przecedź wywar i rozcieńczaj z wodą w proporcjach 1:5. Tak przygotowanym nawozem podlewaj hortensje raz w tygodniu. Drożdże stanowią podstawę wielu nawozów. Wzmacniają i chronią przed chorobami, a także poprawiają jakość gleby. Z kolei pomarańcze dostarczają azot, potas oraz fosfor, a także pomagają utrzymać kwaśne pH gleby, które potrzebne jest hortensjom.

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