(G)astronomiczne lato w pełni. Jak sezon zmienia zwyczaje i oczekiwania gości?

Z danych sprzedażowych oraz analiz zespołu Pijalni Czekolady E.Wedel, wynika, że lato zmienia zwyczaje odwiedzających. W tym roku lipiec, mimo rekordowych temperatur sięgających nawet 39-40 stopni Celsjusza, należał do jednych z najlepszych miesięcy w tej sieci pod względem liczby odwiedzin. Rosło zainteresowanie śniadaniami i porannymi wizytami, w ciągu dnia rzemieślniczym lodami i mrożonymi czekoladami w sezonowych smakach a wieczorami częściej goszczono rodziny i grupy znajomych. O tej porze roku Pijalnie odnotowują także większe zainteresowanie “niedzielnymi” zamówieniami deserów z dostawą do domu.

Gorąca czy mrożona?

Wpływ sezonowości i wysokich temperatur najwyraźniej widać w zamówieniach. Latem spada sprzedaż gorącej czekolady, ale równocześnie rośnie zainteresowanie mrożoną. Rośnie też sprzedaż rzemieślniczych lodów w wafelkach, kubeczkach i wersjach deserowych oraz pozycji sezonowych, w tym m.in. wspomnianej mrożonej czekolady, lemoniady, smoothie czy Czeko®Matchy. Dostępne są także przysmaki przygotowane z myślą o czworonożnych towarzyszach – psie lody mogą stanowić atrakcyjną, chłodną przekąskę dla pupili.

Większość sprzedaży nadal zapewnia szeroki asortyment klasycznych oferty Pijalni Czekolady E.Wedel tj. czekolad do picia, deserów, kawy, ręcznie wykonanych produktów z pracowni Rarytasy dostępnych w Pijalniach przez cały rok. Sezonowe nowości stanowią jednak ważny impuls do ponownych odwiedzin. W tegorocznym letnim menu znalazły się m.in. produkty z brzoskwinią i jagodą oraz propozycja łącząca matchę z wiśnią. Szczególnie ta ostatnia spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem Gości.

Karta zmienia się kilka razy w roku, a każda jej odsłona obejmuje co najmniej siedem nowych produktów. Dzięki temu Pijalnie mogą szybko sprawdzać przyjęcie popularnych smaków i obserwować, które z nich znajdują stałe grono odbiorców.

Jesienią letnie desery i napoje ustępują miejsca propozycjom przygotowanym na chłodniejsze dni i inne okazje.

– Sezonowe menu pozwala nam sprawdzać, czy nowy smak zostaje z gośćmi na dłużej. Matcha z wiśnią była w tym roku odważniejszym wyborem, a jej popularność potwierdziła jego trafność. Równolegle rośnie znaczenie personalizacji. Goście bardzo lubią samodzielnie wybierać rodzaje czekolady, komponować desery albo zamawiać Torciki Wedlowskie z ręczną dekoracją według własnego projektu – wyjaśnia Daniel Kucharski, Prezes spółki Pijalnie Czekolady Sp. z o.o.