Wsyp do doniczki ze storczykiem. Orchidea zacznie kwitnąć niczym z katalogu, a liście zrobią się zielone i mięsiste. Pielęgnacja storczyków późnym latem

Sierpniowa pielęgnacja storczyków, jako epifitów, wymaga szczególnej uwagi na nawadnianie i wilgotność, by uniknąć problemów z kwitnieniem.

Gdy orchidea nie chce kwitnąć, winne jest zbyt zbite podłoże – odkryj domowy trik, który radykalnie poprawi drenaż i napowietrzanie korzeni.

Dowiedz się, jak zwykłe korki od wina, odpowiednio przygotowane, sprawią, że Twoje storczyki obsypią się bujnymi kwiatami!

Pielęgnacja storczyka w sierpniu - o czym musisz pamiętać?

Dla wielu osób storczyki to najpiękniejsze kwiaty doniczkowe. Nie tylko pięknie zdobią każde wnętrze, ale także potrafią kwitnąć przez długie lata. Sekretem pielęgnacji storczyków jest podlewania oraz podłoże. W naturze storczyki traktowane są jako epifity, czyli rośliny rosnące na drzewach. Oznacza to, że wodę oraz składniki odżywcze pobierają nie z gleby, ale z powietrza. To właśnie ten czynnik sprawia, że pielęgnacja storczyków nieco różni się od innych kwiatów doniczkowych. Orchidee potrzebują nie tylko podlewania podłoża, ale także dostarczania wilgoci z powietrza. Latem podlewaj storczyki, gdy podłoże jest całkowicie suche. Zawsze, odlewaj wodę gromadzącą się w podstawce, zbyt duża wilgoć może prowadzić do gnicia korzeni. Ważnym elementem pielęgnacji storczyka jest także zraszanie jego liści. Raz w tygodniu pryskaj storczyka odstaną wodą. Unikaj pryskania kwiatów. Pamiętaj także, że storczyki potrzebują wilgoci w swoim otoczeniu. Latem, upały i mocne promienie słoneczne, a zimą nagrzane grzejniki mogą wysuszać powietrze. Postaw obok storczyka miskę z wodą. Parująca woda będzie delikatnie nawilżała powietrze wokół rośliny.

Ten przedmiot z kuchni sprawi, że storczyk lepiej zakwitnie. Włóż to do doniczki, a obsypie kwiatami

Storczyki nie będą kwitły bez odpowiedniego podłoża, a to skupia się przede wszystkim na drenażu. Pod warstwą ziemi do storczyków należy ułożyć warstwę drenażu, czyli torf, perlit lub keramzytu. Jeżeli Twój storczyk nie chce kwitnąć to być może podłoże jest za bardzo zbite i nieprzepuszczalne. W takiej sytuacji możesz błyskawicznie rozwiązać ten problem. Jedyne, czego potrzebujesz to korki od wina. Najczęściej pozyskiwane są one z kory dębowej, która charakteryzuje się odpornością na gnicie, a także niską nasiąkliwością, dzięki czemu nie chłonie wody. Dodatkowo, większość objętości korka od wina stanowi powietrze, co zapewnia storczykom idealne warunki do wzrostu oraz kwitnienia. Wystarczy, że dokładnie zdezynfekujesz korki po winie wrzącą wodą, a następnie je pokruszysz. Wymieszaj je z podłożem oraz warstwą drenażową, a storczyki zaczną lepiej kwitnąć.

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