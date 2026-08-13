Rozpuść w wodzie i postaw wszędzie tam, gdzie żerują ślimaki. W 3 noce pozbędziesz się ślimaków z ogrodu, a Twoje rośliny będą bezpieczne

Nocne żerowanie ślimaków bezskorupowych to zmora ogrodników, niszcząca uprawy i zagrażająca zdrowiu roślin patogenami.

Chociaż domowe sposoby jak popiół czy zapachy mogą pomóc, istnieje jedna metoda, która w 3 noce skutecznie zlikwiduje problem.

Poznaj prostą pułapkę, która przyciągnie szkodniki, uniemożliwiając im ucieczkę – sprawdź, jak ją przygotować i odzyskaj swój ogród!

Jak pozbyć się ślimaków z ogrodu?

Naukowcy wskazują, że na całym świecie żyje ponad 100 tys. gatunków ślimaków, z czego 25 tys. zamieszkuje ląd. W Polsce można spotkać 170 różnych przedstawicieli tego gatunku. Część z nich ma skorupki, a część jest ich pozbawiona. W ogrodzie największe zagrożenie stanowią właśnie ślimaku bezskorupowe. To one odpowiadają za większość zniszczeń roślin. Zwierzęta te atakują i wyjadają plony prowadzać do ich całkowitego zniszczenia. Ślimaki żerują między innymi na warzywach, malinach, kwiatach, a także ziołach. Najbardziej aktywne są w nocy dlatego nie zawsze możemy fizycznie je dostrzec. Najczęstszymi objawami pojawienia się ślimaków są zniszczenia. To między innymi wygryzione dziury w liściach, zdeformowane kwiaty, a także ślady śluzu. Dodatkowo, ślimaki mogą przenosić groźne choroby, takie jak patogeny szarej pleśni.

Pozbycie się ślimaków z ogrodu nie jest łatwym zadaniem. Z uwagi na to, że żerują one najczęściej w nocy trudno wyeliminować wszystkie szkodnik. Najczęściej stosuje się domowe odstraszacze. To między innymi pokruszone skorupki jajek lub popiół drzewny rozsypane wokół grządek. Ostre krawędzie zniechęcają ślimaki do przedostawania się na grządki. Innym sposobem są odstraszacze zapachowe. Ostry aromat czosnku, octu lub fusów z kawy przepędza ślimaki z danego terenu. Również w naturze znajdziesz pomocników do walki ze ślimakami. Obecność jeży i żab może skutecznie zmniejszyć populację ślimaków w Twoim ogrodzie.

Wymieszaj z wodą i postaw na grządkach. W 3 noce usuniesz wszystkie ślimaki

Jedną z najczęściej polecanych metod na ślimaki jest przyciągająca pułapka. W pojemniku po lodach lub jogurcie rozpuść świeże drożdże piekarskie i dodaj cukier. Tak przygotowany roztwór postaw blisko miejsca żerowania ślimaków. Możesz dodać do niego niewielką ilość jasnego piwa. Ślimaki uwielbiają drożdże i w nocy, gdy wyjdą na żer wejdą do pułapki, z której nie będą mogły już się wydostać. Rano usuń pojemnik wraz ze ślimakami i wynieś je daleko poza teren. Powtarzaj tą czynność przez kilka dni, aż całkowicie pozbędziesz się ślimaków z ogrodu.

8