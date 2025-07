Zabierz mężowi ze śniadania i rozsyp po trawniku i tarasie. Ślimaki uciekną szybciej niż zdążysz powiedzieć "a sio". Ekologiczny sposób na przepędzenie ślimaków

Rozsyp to wokół roślin i w miejscach. gdzie bytują ślimaki. Szkodniki uciekną w popłochu

"Ślimak, ślimak pokaż rogi, dam ci sera na pierogi". Posiadacze działek i przydomowych ogródków raczej nie są tak przyjaźnie nastawieni do ślimaków. Stworzenia te potrafią siać spustoszenie w uprawach i skutecznie niszczyć plony. Ślimaki żywią się młodymi roślinami i zjadają młode liście. Prawdziwe szkody mogą przynieść w uprawach sałaty i rzepaku. Co ważne pozostawiany przez nie śluz może przyczyniać się do występowania chorób roślin.

Jak skutecznie pozbyć się ślimaków ze swojego ogrodu? Możesz kupić specjalne trutki, które szybo wyeliminują szkodniki. Warto jednak wiedzieć, że kupne, chemiczne trutki są toksyczne nie tylko dla ślimaków. Mogą zostać zjedzone przez zwierzęta domowe, a nawet dostać się do organizmów ludzi. Zanim sięgniesz to najbardziej toksyczne rozwiązania warto przetestować bardziej ekologiczne metody. Na pozbycie się ślimaków z ogrodu często polecane są naturalne zapory. Wokół roślin atakowanych przez szkodniki możesz rozsypać pokruszone skorupki z jajek lub popiół drzewny. Stworzą one naturalną przeszkodę, której ślimaki nie będą w stanie sforsować.

Za jeden z najskuteczniejszych sposobów w walce że ślimakami uchodzą fusy z kawy lub sama kawa. Zawarta w kawie kofeina nie tylko działa drażniąco i odpychająco na ślimaki, ale jest również dla nic szkodliwa. Wystarczy, że rozsypiesz fusy z kawy wokół grządek atakowanych przez ślimaki, a szkodniki będą unikały tych miejsc. Możesz także wymieszać fusy z wodą i podlewać miejsca, gdzie najczęściej żerują ślimaki. Sposób ten jest bezpieczny dla środowiska oraz zwierząt domowych. Fusy z kawy są także rewelacyjny nawozem dla wielu roślin. Pamiętaj jednak, że mają one właściwości zakwaszające glebę i mogą wpływać na pH podłoża. Nie wszystkie rośliny dobrze znoszą kwaśną ziemię i nie rosną w niej dobrze.