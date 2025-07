Zawsze po obfitych deszczach sięgam po ten proszek i rozsypuje po trawniku. Już po jednym dniu trawa jest wyrażnie odżywiona i lepiej rośnie. Mniejsze ryzyko pleśni i chorób. Letnie nawożenie trawnika

Pielęgnacja trawnika po obfitych deszczach. Co należy zrobić?

Nagłe, obfite opady po tygodniach suszy nie wpływają najlepiej na rośliny. Oczywiście, woda jest bardzo potrzebna i zdecydowanie lepiej, że w końcu zaczęło padać, ale mocno wyschnięta gleba nie sprzyja szybkiemu wchłaniania się wody. Na trawniku mogą powstawać zatory wodne, a w miejscach, gdzie trawy było mniej pojawi się błoto. Obfite opady deszczu to również ryzyko pojawienia się chorób grzybowych oraz zgnilizny.

Odpowiednia pielęgnacja trawnika po dużych opadach deszczu pomoże Ci zachować trawę w dobrej kondycji. Ważnym aspektem jest zapewnienie wodzie opływu. Prawidłowy drenaż oraz napowietrzenie gleby to podstawa. Jeżeli woda bardzo długo zalega na trawie pomyśl nad wykonaniem rowków odprowadzających. Gdy opady ustaną, a trawnik wyschnie zadbaj o usunięcie z niego śmieci. Deszcze to również porywisty wiatr, która przynosi z sobą pożółkłe liście i inne elementy roślin, które pozostając na trawniku mogą zacząć gnić. Zawsze po opadach warto wygrabić trawnik. Pielęgnacja trawnika po ulewach to także regularna wertykulacja oraz aeracja.

Wymieszaj to ze sobą i rozsyp po trawniku! Domowy nawóz do trawnikach po ulewach

Również nawożenie trawnika po deszczach może pomóc poprawić jego wygląd. Stosując odpowiednie nawozy dostarcza się trawie potrzebnych substancji odżywczych, a także wzmacnia odporność na choroby grzybowe. Nawozy uzupełniają wypłukane przez deszcz witaminy oraz minerały. Jeżeli chcesz szybko odżywić trawę po ulewnych deszczach to możesz zastosować domową mieszankę cukry oraz mąki kukurydzianej. Takie połączenie szybko zadziała na trawnik i wzmocni źdźbła trawy. Na każde 10 m² rozsyp około 400 gramów cukru. Postaraj się zrobić to równomiernie, a następnie delikatnie podlej trawę. Cukier świetnie wspomaga rozwój potrzebnych mikroorganizmów, które stymulują procesy rozkładu martwej trawy, a także ogranicza rozrost chwastów. Dodanie do cukru niewielkiej ilości mąki ziemniaczanej jeszcze bardziej zastopuje rozwój niepożądanych chwastów. Pamiętaj, by tego rodzaju nawóz stosować na suchą trawę!