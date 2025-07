Znajomy pielęgnuje trawniki amerykańskich bogaczy. Zdradził jak podlewać trawę latem

Jak podlewać trawnik latem by był piękny i zielony? Kiedy i w jaki sposób kosić trawę? Czy latem warto siać trawę? Sezon ogrodowy w pełni a wraz z nim mnóstwo pytań dotyczących pielęgnacji trawnika. Trzeba pamiętać, że podlewanie to najważniejszy zabieg pielęgnacyjny latem. Jednak nie wystarczy podlewać często i krótko. Ważniejsze jest rzadkie, ale obfite nawadnianie, które nawodni glebę na głębokość korzeni

Jak i kiedy podlewać trawnik latem?

Latem trawnik podlewamy wcześnie rano (przed wschodem słońca) lub późnym wieczorem (po zachodzie słońca). Unikajmy podlewania w ciągu dnia, gdy słońce jest najsilniejsze, ponieważ woda szybko wyparuje, a krople na liściach mogą spowodować poparzenia. Częstotliwość podlewania zależy to od rodzaju gleby, pogody i rodzaju trawy. Zazwyczaj, trawnik potrzebuje około 25-30 mm wody tygodniowo. Można to sprawdzić, umieszczając pusty pojemnik (np. puszkę po rybie) na trawniku podczas podlewania. Najlepiej używać zraszaczy, które równomiernie rozprowadzają wodę. Unikajmy podlewania strumieniem wody, który może wypłukać nasiona i uszkodzić darń. Podlewaj trawnik rzadziej, ale obficiej. To zachęci korzenie do głębszego wzrostu, co uczyni trawnik bardziej odpornym na suszę. Oczywiście w upalne dni zwiększ częstotliwość podlewania, a w dni deszczowe podlewaj rzadziej lub wcale (w zależności od intensywności deszczu).

Jak i kiedy kosić trawę?

Koszenie mokrej trawy to podstawowy błąd w pielęgnacji trawnika. Mokre źdźbła mogą powodować nierówne cięcie i uszkodzenie korzeni oraz kosiarki. Natomiast koszenie w pełnym słońcu może wysuszyć trawnik dlatego trawę najlepiej skracać w pochmurne, ale bezdeszczowe dni. Druga złota zasada pielęgnacji trawnika, to koszenie na odpowiednią wysokość. Pierwsze koszenie powinno być wyższe niż zazwyczaj. W przypadku trawników użytkowych zalecana wysokość koszenia to 5-6 cm, w przypadku trawników ozdobnych – 3-4 cm. Kolejne powinny skracać źdźbła maksymalnie o 1/3 wysokości trawnika. Zasada numer trzy dotyczy częstotliwości koszenia. Powinno się to robić regularnie w odstępach 7-10 dni. Ważne też, by kosić trawę w różnych kierunkach i nie zapominać o podlaniu jej po każdym koszeniu.

Czy można siać trawę latem?

Można wysiewać trawę latem, ale nie jest to najlepszy termin. W czerwcu, lipcu lub też sierpniu temperatury są zdecydowanie za wysokie. Młode źdźbła są bardzo wrażliwe, palące słonce i susza sprawią, że zamiast soczyście zielonej i gęstej murawy, będziemy mieć przerzedzone, żółte place. Nie jest to oczywiście regułą, ale ryzyko, że ostre słońce spali źdźbła, bardzo wysokie.

Kiedy siać trawę? Najlepszy termin

Według podręczników ogrodniczych najlepszym terminem na zakładanie trawnika jest czas od kwietnia do końca maja. Nie ma już ryzyka przymrozków, wciąż możemy liczyć na obfite opady, więc trawie nie grozi susza. Nasiona mają optymalną temperaturę do kiełkowania, a później wzrostu traw. Zanim nastaną letnie, upalne dni trawnik zdąży się dobrze ukorzenić. Jeśli posiejemy trawę w lutym lub marcu, częste w tym okresie przygruntowe przymrozki mogą zniszczyć siewki. Przed wysiewem warto sprawdzić prognozę pogody na dzień, w którym planujemy wysiew trawy. Najlepsza będzie słoneczna aura. Ulewa nie będzie korzystne dla nasion, mimo że trwa lubi wilgotną glebę. Do wysiewu trzeba także dobrze przygotować teren. Usunąć większe kamienie, chwasty i resztki korzeni roślin, które mogą utrudniać późniejszy wzrost trawy. Ważna jest także odpowiednia gleba. Idealne podłoże na trawnik jest żyzne i przepuszczalne podłożu. Dlatego przed wysiewem dobrze jest ją spulchnić, dodać piasek i próchnicę. Warto też sprawdzić pH gleby, które powinno wynosić od 5,5 do 7. W przypadku kiedy odczyn gleby jest niższy, a tym samym zbyt kwaśny, warto do podłoża dodać wapno.

