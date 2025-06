Zabieram dzieciom po podwieczorku, dodaję wody i przez caly sezon podlewam tym trawnik na działce. Już po pierwszym użyciu trawa staje się bardziej zielona i gęściej rośnie. Nawożenie trawnika

Nawóz do trawnika z resztek, bez kompostownika. Sposób na Gęstą i zieloną trawę

Trawnik na działce potrzebuje odpowiedniej pielęgnacji. Trawa podobnie jak krzewy i drzewa wymaga odpowiedniej ilości promieni słonecznych oraz wilgoci. Dodatkowo, trawnik narażony jest na mechaniczne uszkodzenia od chodzenia oraz rozstawiania mebli ogrodowych. W takiej sytuacji należy stosować odpowiednie nazwy, które będą stymulować źdźbła trawy do lepszego wzrostu.

Na mojej działce do nawożenia trawnika od lat wykorzystuje się jeden ekologiczny nawóz. Jest on prosty w przygotowaniu i nie wymaga wydawania pieniędzy na ogrodnicze granulaty. Sekretem domowego nawozu do trawnika są skórki po bananach. To nieoceniony organiczny odpad, który zadba o zieloną i gęstą trawę. Skórki po bananach zawierają duże ilości potasu oraz fosforu. Oba te minerały odpowiadają za dobrą kondycję roślin. Wspomagają procesy rozrostu. Skórki po bananach zawierają także niewielkie ilości azotu. Składnik ten odpowiada za bujny rozrost trawnika i jego zagęszczenie. Moim zdaniem najlepszym aspektem domowego nawozu że skórek po bananach jest prostota i szybkość jej przygotowania. Wystarczy, że zbierzesz skórki pod kilku bananach, pokroisz je i zalejesz sporą ilością wody. Całość należy odstawić na 24 godziny, aby skórki puściły soki. Po tym czasie mieszankę trzeba odcedzić i podlewać nią trawnik. Pamiętaj, że nawożenie trawnika powinno odbywać się wieczorami, gdy promienie słoneczne nie poparzą świeżo polanej trawy. Nawóz że skórek po bananach stosuj przez cały sezon, a będziesz cieszyć się z bujnej i gęstej trawy.

Koszenie trawnika w sezonie. O czym należy pamiętać?

W ostatnim czasie coraz więcej mówi się o zaprzestaniu koszenia trawników. Temat ten dotyczy przede wszystkim miejskich przestrzeni i wynika on z faktu, że w nieskoszonej trawie lepiej magazynuje się wilgoć i jest ona domem dla wieku owadów. Coraz popularniejsze stają się miejskie łąki, na których warunki dyktuje przyroda. Nieco inaczej wygląda sytuacja z trawnikami na działkach i w ogrodach. Koszona trawa lepiej rośnie i sama się zagęszcza. Dodatkowo pamiętaj, że nieskoszony trawnik może stać się siedliskiem kleszczy.

Latem zaleca się rzadsze koszenie trawnika niż wiosną. Warto również podnieść wysokość kosiarki na około 5 cm. Dzięki temu źdźbła trawy nie będą łamały się i przesuszały podczas najgorszych upałów, a trawnik zachowa więcej wilgoci. W okresie letnim zaleca się również ograniczenie koszenie w ciągu dnia. Lepiej pracę ta wykonać wczesnym rankiem lub wieczorem, gdy słońce jest mniej intensywne.