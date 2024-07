i Autor: Shutterstock

Pielęgnacja trawnika

Trawnik niczym zielony dywan. Podlewaj go domową odżywką co 7 dni, a będzie gęsty i zielony. Domowy nawóz do trawy

Zauważyłaś, że trawa w Twoim ogrodzie zaczyna się przerzedzać i żółknąć? Zapewne brakuje jej składników odżywczych, które wspierałby jej wzrost. Jeśli chcesz mieć trawnik gęsty niczym zielony dywan, to podlewaj go co siedem dni tą domową odżywką do trawy. Szybko zauważysz jak się zagęszcza.