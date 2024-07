Zaraza zaatakowała Twoje pomidory? Gotuj przez 30 minut i podlej krzaczki. Pomidory odżyją i obsypią się owocami. Domowy oprysk na zarazę ziemniaczaną

Zaraza ziemniaczana zaatakowała Twoje pomidory? Objawy choroby

Zaraza ziemniaczana to jedna z najpopularniejszych chorób atakujących pomidory w uprawiane w Polsce. Wywołuje ją grzyb Phytophthora infestans, który rozwija się niezwykle szybko i z łatwością przenosi na resztę upraw. Do najbardziej charakterystycznych objawów zarazy ziemniaczanej należą ciemne plamy na liściach, które szybko się powiększają i prowadzą do ich żółknięcia, a w efekcie - obumierania. Na owocach pojawiają się twarde, ciemnobrązowe plamy, a pod skórką tworzy się zbita, ciemna tkanka. Niestety, jeśli nie zareagujemy w porę, choroba będzie atakować kolejne rośliny i prowadzić do ich więdnięcia i obumierania.

Przygotuj domowy oprysk na zarazę ziemniaczaną na pomidorach. Odżyją i obsypią się owocami

Jeśli zauważysz, że Twoje pomidory marnieją, a ich liście są obsypane ciemnymi plamami, to natychmiast przygotuj domowy oprysk na zarazę ziemniaczaną. Jest prosty i szybki do zrobienia, a co najważniejsze - skuteczny. Wywar z pokrzywy przygotujesz w pół godziny, a efekt będzie natychmiastowy. Pół kilograma świeżych pokrzyw zalej 5 litrami wody i gotuj przez 30 minut. Następnie wywar wystudź, rozcieńcz z wodą w stosunku 1:5 i spryskaj zainfekowane pomidory. Oczywiście nie zaszkodzi asekuracyjnie zastosować ten domowy oprysk na zarazę ziemniaczaną na pozostałe warzywa, które uprawiamy.