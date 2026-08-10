Zapodaj do storczyka 15 kropli tego specyfiku, a wypuści nowe kwiaty jeszcze przed wrześniem. Storczyki potrzebują tej odżywki do kwitnienia. Domowy nawóz pobudzający orchidee

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-08-10 9:04

Storczyki są bardzo podatne na zmiany otoczenia oraz warunki atmosferyczne. Wysokie temperatury, suche powietrze oraz intensywne promienie słoneczne mogą sprawić, że orchidee będą marnieć. Sierpień to kluczowy moment w pielęgnacji storczyków, ponieważ w tym miesiącu popularne odmiany, takie jak Phalaenopsis, wypuszczają pąki i rozpoczynają kwitnienie. Aby jednak tak się stało, kwiat musi być w dobrej kondycji. Jeżeli Twoje storczyki zmarniały w czasie upałów, zrób z nimi to.

Kwitnące różowe i fioletowe storczyki. Na wstawce żółknący liść rośliny. O domowej odżywce przeczytasz na SE.
Autor: Getty Images Żółte liście u storczyków
  • Sierpień to kluczowy miesiąc dla storczyków, gdyż intensywnie przygotowują się do kwitnienia, wypuszczając pierwsze pąki i wymagając szczególnej pielęgnacji.
  • Silne słońce i upały mogą poważnie osłabić Twoje orchidee, prowadząc do żółknięcia liści i zahamowania rozwoju kwiatów.
  • Poznaj zaskakujący domowy specyfik, który ekspresowo odżywi i wzmocni Twoje storczyki, zapewniając im lśniące liście i obfite kwitnienie.

Dlaczego sierpień jest kluczowym miesiącem w pielęgnacji storczyków? 

Storczyki uznawane są za najpiękniejsze oraz najpopularniejsze kwiaty doniczkowe. Pokochaliśmy je przede wszystkim z uwagi na ich orientalne kwiaty oraz długi okres kwitnienia. Popularne odmiany storczyków, takie jak Phalaenopsis, rozpoczynają okres kwitnienia oraz wczesnej jesieni i kontynuują go aż do wiosny. Sierpień stanowi kluczowy miesiąc w pielęgnacji storczyków ponieważ to właśnie w tym okresie roślina przygotowuje się do kwitnienia i zaczyna wypuszczać pierwsze pąki. W sierpniu nie tylko trzeba odpowiednio zadbać o wydatek energetycznych orchidei, ale także wzmocnić ją. Storczyki są bowiem bardzo wrażliwe na zmiany pogodowe. W naturze kwiaty te lubią wilgoć, którą pozyskują nie tyko poprzez korzenie, ale także przez liście. Wysokie temperatury oraz silne promienie słoneczne negatywnie wpływają na kondycję storczyków i prowadzą do wysuszania powietrza wokół. To szybka droga, aby storczyk zaczął żółknąć oraz marnieć. Ten domowy specyfik wzmocni i odżywi Twoje storczyki w sierpniu. 

Wymieszaj ze sobą i zapodaj na storczyka. Liście zrobią się lśniące, a nowe kwiaty pojawią się wcześniej

Jeżeli storczyk wstrzymał wypuszczanie nowych pąków, a jego liście zrobiły się żółte i pomarszczone to znak, że trzeba działać. Ten domowy syrop odżywi i wzmocni Twoją orchideę. Wystarczy, że wymieszasz ze sobą pół szklanki odstanej wody z 1 łyżeczką cukru oraz 1 łyżeczką prawdziwego miodu. Cukier i miód rozpuść w wodzie i dodaj sok wyciśnięty z połówki cytryny. Tak przygotowaną miksturę wetrzyj w liście storczyka. Zadziała niczym naturalny nabłyszczać i usunie kurz z liści, dzięki czemu roślina będzie mieć lepszy dostęp do światła, a co za tym idzie do procesów fotosyntezy. Dodatkowo mieszanka cukru oraz witaminy C odżywi i pobudzi kwiat do bardziej obfitego kwitnienia. Możesz także, raz na jakiś czas, dodawać kilka kropel soku z cytryny do konewki i tak podlewać storczyka. Cytryna posiada dużo witamin, które wzmocnią i odżywią orchideę. Dodatkowo delikatnie zakwasie podłoże, co może pozytywnie wpłynąć na wzrost rośliny. 

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