Niemowlę nie reaguje na imię. Kiedy mieści się to w normie rozwoju, a kiedy zwrócić uwagę na komunikację?

Reakcja na imię zwykle staje się zauważalna około 9. miesiąca życia

Spojrzenie, przerwanie zabawy lub uśmiech także mogą być reakcją na imię

U wcześniaków rozwój ocenia się według wieku skorygowanego, nie metrykalnego

Brak reakcji warto rozpatrywać razem ze słuchem, gestami i kontaktem wzrokowym

Pielęgnacja skóry niemowląt i małych dzieci pod lupą – Plac Zabaw, odc. 5

Kiedy niemowlę powinno reagować na swoje imię?

Reakcja na własne imię jest jednym z elementów rozwijającej się komunikacji i uwagi społecznej. U wielu dzieci pojawia się około 9. miesiąca życia. Nie oznacza to jednak, że od tego momentu niemowlę będzie reagować za każdym razem i w każdej sytuacji.

Na początku odpowiedź może być bardzo dyskretna. Dziecko może spojrzeć na osobę, która je woła, na chwilę przerwać ruch rąk, wyraźnie się ożywić albo uśmiechnąć się. Z czasem częściej odwraca głowę lub całe ciało w stronę rodzica.

Około 14. miesiąca życia reakcja na imię powinna być już wyraźniejsza i łatwiejsza do zauważenia w codziennym kontakcie. Nadal ważniejszy jest cały obraz rozwoju niż pojedynczy sygnał, który pojawia się lub nie pojawia.

Dlaczego niemowlę czasem nie reaguje na imię, choć rozwija się prawidłowo?

Pojedynczy brak reakcji zwykle nie jest powodem do niepokoju. Niemowlę może być zmęczone, głodne, senne albo całkowicie pochłonięte oglądaniem przedmiotu, zabawką czy nowym dźwiękiem. Trudniej też oczekiwać odpowiedzi w hałasie lub wtedy, gdy kilka osób mówi naraz.

Ważne jest także to, w jakich warunkach obserwujesz reakcję dziecka. W spokojnym momencie stań lub usiądź w niewielkiej odległości od dziecka, wypowiedz jego imię naturalnym głosem i poczekaj chwilę. Nie powtarzaj go szybko wiele razy, ponieważ wtedy trudniej ocenić, czy maluch rzeczywiście je zauważył.

Warto oceniać nie pojedynczą próbę, lecz powtarzające się reakcje obserwowane przez kilka dni. Reakcja bywa mniej widoczna, gdy dziecko słyszy swoje imię głównie jako wstęp do przerywania zabawy, przewijania czy odebrania przedmiotu. Pomaga używanie go również podczas ciepłych, zwykłych kontaktów, zabawy i wspólnego oglądania książeczki.

Niemowlę nie reaguje na imię. Na co zwrócić uwagę w słuchu i komunikacji?

Braku reakcji na imię nie warto tłumaczyć wyłącznie temperamentem dziecka lub jego zachowaniem. Warto zwrócić uwagę, czy dziecko reaguje też na inne dźwięki, na przykład głos bliskiej osoby, spokojną muzykę, szelest papieru albo dźwięk zabawki. Reakcje nie muszą być identyczne, ale powinny pojawiać się w różnych sytuacjach.

Oceniając rozwój dziecka, warto zwrócić uwagę nie tylko na reakcję na imię. Pomocne są zwłaszcza codzienne sygnały komunikacyjne i zainteresowanie drugim człowiekiem:

kontakt wzrokowy podczas zabawy, karmienia lub rozmowy

gaworzenie, wydawanie dźwięków i odpowiadanie na głos opiekuna

uśmiechanie się, naśladowanie prostych min lub gestów

zainteresowanie wspólną zabawą i śledzenie wzrokiem tego, co pokazuje dorosły

rozumienie prostych, często powtarzanych słów w znanym kontekście

Pojedynczy objaw nie pozwala ustalić przyczyny trudności. Powtarzający się brak odpowiedzi na imię może wiązać się między innymi z rozproszeniem, tempem rozwoju, przejściowymi trudnościami ze słyszeniem albo szerszymi trudnościami w komunikacji. Dlatego liczą się obserwacje z różnych sytuacji i informacje o postępach dziecka.

Brak reakcji na imię u wcześniaka. Liczy się wiek skorygowany

U dziecka urodzonego przed terminem kamienie milowe rozwoju zwykle odnosi się do wieku skorygowanego. Oblicza się go, odejmując od wieku metrykalnego liczbę tygodni, o które dziecko urodziło się przed terminem. Dzięki temu oczekiwania są lepiej dopasowane do dojrzałości dziecka.

U wcześniaków około 6. miesiąca wieku skorygowanego może pojawić się spojrzenie w stronę osoby, która wypowiada ich imię. Około 9. miesiąca wieku skorygowanego reakcja, na przykład odwrócenie się, może stawać się bardziej konsekwentna. Rozwój każdego dziecka ma jednak własne tempo, dlatego pojedyncze porównanie z rówieśnikiem urodzonym o czasie niewiele mówi.

Jeśli niemowlę po 9. miesiącu życia nie reaguje na imię w większości spokojnych sytuacji, warto omówić to podczas kontroli z pediatrą. Szybszej konsultacji wymagają także utrata wcześniej nabytych umiejętności, wyraźny brak reakcji na dźwięki, brak gaworzenia lub niewielkie zainteresowanie kontaktem z innymi i gestami. Taka rozmowa pozwala ocenić rozwój całościowo, w tym potrzebę sprawdzenia słuchu.

Przez kilka dni warto zapisywać krótkie, konkretne obserwacje: kiedy dziecko reaguje, w jakich sytuacjach nie reaguje oraz jak odpowiada na inne dźwięki i kontakt z bliskimi. Taki zapis daje bardziej miarodajny obraz niż jednorazowy domowy test. Jednocześnie warto nadal spokojnie mówić do dziecka, nazywać wspólne czynności i dawać mu czas na odpowiedź.

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