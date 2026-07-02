Znany psycholog wprost o atakach na Annę Lewandowską. Nie krył swojego oburzenia

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-07-02 11:24

Cały świat żyje obecnie wielką zmianą u Lewandowskich - Robert przenosi się z FC Barcelony do Chicago Fire w lidze MLS. Anna Lewandowska zazwyczaj nie komentowała zmian swojego męża, ale postanowiła powiedzieć, co czuje w ten sytuacji. Wylała się na nią fala krytyki i hejtu. Do wszystkiego odniósł się jeden ze znanych psychologów - Rafał Koszyk.

Afera wokół Lewandowskich. Post Anny wywołał medialną burzę

Robert Lewandowski to jeden z najlepszych napastników w historii piłki nożnej, kapitan reprezentacji Polski, który po latach sukcesów w Bayernie Monachium i Barcelonie przeniósł się do amerykańskiego klubu Chicago Fire. 

To właśnie ten niespodziewany transfer wywołał medialną burzę wokół jego żony, Anny Lewandowskiej. Trenerka opublikowała na Instagramie szczery wpis, w którym przyznała: "Cholernie się boję". Wyznała, że przeraża ją wizja opuszczenia bezpiecznej Barcelony oraz stres związany z aklimatyzacją córek w USA. Pojawiły się też plotki, że na wieść o przeprowadzce załamała się i przerwała swój obóz sportowy.

Nikt się nie spodziewał, że dosyć bolesne wyznanie Anny Lewandowskiej wywoła aż tak skrajne emocje. Część internautów wytknęło jej, iż "żyje na garnuszku męża" i to nie są problemy. Inni za to poparli kobietę w jej rozterkach. Według nich Anna ma problemy takie same, jak każdy człowiek i nie powinno się temu umniejszać. 

ROBERT LEWANDOWSKI W CHICAGO FIRE! CO GO CZEKA W USA?

Znany psycholog reaguje na rozterki Anny Lewandowskiej 

Rafał Koszyk, działający w social mediach jako @racjonalny.psycholog stara się weryfikować niektóre tematy i pokazywać inną stronę. Postanowił odnieść się do nie tylko postu Lewandowskiej, ale również szamba, które się przez to wokół wybiło

- Wiesz, od ilu milionów na koncie człowiek traci prawo do stresu, lęku i martwienia się o własne dzieci? Pytam, bo internet najwyraźniej wydał już wyrok na ten temat. Tak przynajmniej można wywnioskować po komentarzach pod wpisem Anny Lewandowskiej, która napisała, że boi się przeprowadzki do Chicago i martwi o to, jak tę zmianę przyjmą jej córki. Fascynujące jest to, że ludzi nie zdenerwował sam lęk. Zdenerwowało ich to, kto ten lęk odczuwa. Bo jeśli ktoś jest bogaty, znany i odniósł sukces, część osób automatycznie odbiera mu prawo do przeżywania trudnych emocji. Tylko od kiedy psychika sprawdza stan konta? Czy dzieci Lewandowskich są jakimś innym gatunkiem dzieci? Nie przeżywają rozstań z przyjaciółmi? Nie stresują się nową szkołą, nowym językiem i nowym otoczeniem? - napisał psycholog.

Rafał Koszyk dodał, że każdy człowiek ma takie same rozterki, zmartwienia i prawo do swoich emocji.

- Lewy zostawia miejsce, ludzi, codzienność i świat, który znał przez lata. Wybitny sportowiec nadal pozostaje człowiekiem, a człowiek jadący z rodziną na drugi koniec świata ma pełne prawo czuć ekscytację i lęk jednocześnie, niezależnie od tego, czy lecisz klasą ekonomiczną czy prywatnym samolotem - powiedzial psycholog.

Wyjaśnił, skąd wzięła się agresja w komentarzach, głównie do Anny Lewandowskiej.

- Ta agresja w komentarzach bierze się stąd, że kiedy ktoś ma więcej od nas, łatwo wmówić sobie, że nie ma prawa do problemów. W tle często siedzi frustracja, poczucie niesprawiedliwości, czasem zazdrość, a czasem zwykła potrzeba wywyższenia. Mam wrażenie, że wiele osób nie zdenerwował sam lęk Anny Lewandowskiej. Wkurwiło ich to, że ten lęk i przyznanie się do niego publicznie zburzył bardzo wygodną bajkę w którą wiele ludzi wierzy. Bajkę, że pieniądze rozwiązują wszystkie problemy. Bo jeśli nawet bogata, znana i uprzywilejowana osoba nadal może bać się zmian, martwić o dzieci i czuć niepewność, to nagle okazuje się, że pieniądze nie są takim magicznym lekarstwem na życie, jak wielu chciałoby wierzyć. I chyba właśnie to boli najbardziej, nie to, że Anna Lewandowska się boi, tylko to, że mimo pieniędzy nadal pozostaje zwykłym człowiekiem - podsumował psycholog. 

Zamyślona Anna Lewandowska w czarnym stroju sportowym. O hejcie wobec trenerki przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 24
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROBERT LEWANDOWSKI
ANNA LEWANDOWSKA