Słońce w tubce: Jak uzyskać idealną opaleniznę bez ryzyka, dzięki samoopalaczom

Dlaczego samoopalacz jest lepszy niż słońce?

Tradycyjne opalanie, choć przyjemne, niesie ze sobą poważne ryzyko. Promieniowanie UV jest główną przyczyną przedwczesnego starzenia się skóry, powstawania zmarszczek, przebarwień, a co najważniejsze – zwiększa ryzyko rozwoju nowotworów skóry, w tym czerniaka. Samoopalacze działają na zasadzie reakcji chemicznej z aminokwasami w zewnętrznej warstwie naskórka (warstwie rogowej), barwiąc ją na brązowo bez udziału szkodliwego promieniowania. Dzięki temu możesz cieszyć się piękną, złocistą opalenizną przez cały rok, nie narażając zdrowia swojej skóry. To inwestycja w jej młody wygląd i bezpieczeństwo.

Przygotowanie skóry to podstawa sukcesu

Kluczem do naturalnie wyglądającej opalenizny bez smug jest odpowiednie przygotowanie skóry. Zacznij od dokładnego peelingu całego ciała – najlepiej na 24 godziny przed aplikacją samoopalacza. Usunie to martwe komórki naskórka, wygładzi skórę i zapewni równomierne wchłanianie produktu. Szczególną uwagę poświęć łokciom, kolanom i kostkom, gdzie skóra jest grubsza i ma tendencję do ciemniejszych przebarwień. Po peelingu nawilż skórę lekkim balsamem, zwłaszcza w suchych miejscach. Depilację również wykonaj dzień wcześniej, aby uniknąć podrażnień.

Precyzyjna aplikacja dla naturalnego efektu

Samoopalacz aplikuj na suchą i czystą skórę. Zawsze używaj specjalnej rękawicy do aplikacji, aby uniknąć zabarwienia dłoni i zapewnić równomierne rozprowadzenie produktu. Rozpoczynaj od nóg, posuwając się w górę ciała. Nakładaj produkt partiami, kolistymi ruchami, starannie rozprowadzając go na skórze. Na łokcie, kolana i kostki nałóż mniejszą ilość produktu, delikatnie rozcierając go. Twarz posmaruj bardzo cienką warstwą lub użyj samoopalacza przeznaczonego specjalnie do twarzy. Po aplikacji odczekaj kilka minut, zanim ubierzesz luźne, ciemne ubrania.

ST.TROPEZ ROZŚWIETLAJĄCA BRĄZUJĄCA PIANKA DO CIAŁA - NATYCHMIASTOWY EFEKT – NOWOŚĆ

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Lekka, puszysta konsystencja łatwo się rozprowadza, nie pozostawia smug ani uczucia lepkości, a skóra wygląda naturalnie i promiennie od razu po aplikacji.Formuła została stworzona z myślą o komforcie użytkowania – szybko wysycha i utrzymuje się przez cały dzień, dając efekt średniej, złocistej opalenizny, którą możesz zmyć w dowolnym momencie. To idealne rozwiązanie zarówno na spontaniczne wyjścia, jak i dla osób, które po raz pierwszy sięgają po samoopalacz i szukają efektu bez długotrwałego zobowiązania.

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Autor: ST.TROPEZ/ Materiały prasowe

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Miękka w dotyku i wodoodporna rękawica, zapewniająca równomierne rozprowadzanie produktów samoopalających. Kształt ułatwiający idealną aplikację samoopalacza. Trwały materiał umożliwiający regularne i długotrwałe użytkowanie. Dwustronna, posiada mocne szwy zabezpieczające przed przeciekaniem. Ta sama tkanina zastosowana na obu stronach, aby łatwo rozprowadzać i blendować samoopalacz. Najlepsze rezultaty zapewni stosowanie preparatów samoopalających zgodnie z instrukcją, nakładanych przy użyciu rękawiczki.

Cena detaliczna: 45 zł, dostępny w sieci Perfumerii Douglas i na douglas.pl