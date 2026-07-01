Słońce, Plaża, Styl! Odkryj Stroje Kąpielowe i Akcesoria w TK Maxx do -60%!

Kostium Kąpielowy: Twój Letni Must-Have!

Gdy temperatury rosną, czas postawić na kostium kąpielowy, który będzie wyglądał świetnie i zapewni wygodę przez cały dzień. W TK Maxx czekają markowe propozycje, które podkreślą sylwetkę, dodadzą pewności siebie i sprawdzą się zarówno podczas plażowania, jak i wakacyjnego relaksu nad wodą. Odkryj fason, w którym poczujesz się naprawdę dobrze — lekko, stylowo i w pełni gotowa na lato.

Akcesoria Plażowe: Detale, Które Budują Letni Look!

Plażowy styl to coś więcej niż sam kostium kąpielowy — to cała oprawa, która dopełnia wakacyjny klimat. W TK Maxx znajdziesz markowe akcesoria plażowe, które łączą funkcjonalność z modnym wykończeniem i pozwalają cieszyć się latem bez kompromisów. Od praktycznych dodatków, które pomieszczą wszystko, co potrzebne, po stylowe akcenty chroniące przed słońcem i podkreślające Twój charakter — stwórz look, który zachwyci nad wodą i poza nią.

W TK Maxx lato smakuje najlepiej wtedy, gdy wszystko, czego potrzebujesz, masz w jednym miejscu — od plażowych must-have po stylowe dodatki. Nasz asortyment pełen markowych perełek uzupełniamy kilka razy w tygodniu, dzięki czemu za każdym razem możesz znaleźć coś nowego, zawsze do 60% taniej.

Autor: TK Maxx/ Materiały prasowe

Autor: TK Maxx/ Materiały prasowe

Autor: TK Maxx/ Materiały prasowe