Zapachy lata. Jakie perfumy zniewolą zmysły bardziej niż letnia miłość?

Szwajcaria od zawsze kojarzy się z dokładnością i ponadczasowym stylem. Perfumy marki Gisada są tego idealnym odzwierciedleniem. Gisada charakteryzuje się rygorystycznym podejściem do selekcji surowców oraz precyzyjnym zbilansowaniem proporcji. Zamiast ulotnych, opartych wyłącznie na cytrusach struktur, marka proponuje wielowymiarowe kompozycje o wysokiej koncentracji czystych olejków zapachowych. Dzięki temu perfumy nie dominują otoczenia agresywną projekcją, lecz harmonijnie pracują z naturalnym ciepłem skóry, uwalniając kolejne akordy w sposób kontrolowany i rozłożony w czasie.

Zmysłowa elegancja letniego wieczoru - Gisada Donna

Gisada Donna to zapach stworzony dla kobiet, które cenią wyrafinowaną lekkość połączoną z nutą magnetycznej tajemniczości. Donna redefiniuje pojęcie letniej słodyczy, balansującmiędzy zwiewną lekkością a głębią. Kompozycja unika dosłowności – początkowa rześkość fiołka i subtelny akord waty cukrowej szybko ustępują miejsca klasycznemu, szlachetnemu sercu.

Obecność paczuli i jaśminu nadaje zapachowi dystynkcji, a wytrawna baza oparta na kawie, piżmie i drzewie sandałowymgwarantuje, że zapach utrzymuje swój wyrafinowany profil od rana aż do późnego wieczora.

Nuta głowy: fiołek, wata cukrowa

Nuta serca: jaśmin, paczula, brzoskwinia, benzoes

Nuta bazy: piżmo, kawa, tuberoza, drzewo sandałowe

Autor: Gisada/ Materiały prasowe

Energetyzujący charakter - Gisada Ambassadora Gold

Ambassadora Gold to kompozycja o wyrazistym, wielowymiarowym profilu, która idealnie wpisuje się w klimat prestiżowych, śródziemnomorskich kurortów. Otwarcie oparte na soczystej gruszce, śliwce i cytrusach przynosi natychmiastowe orzeźwienie, stanowiąc wstęp do bogatego, kwiatowego wnętrza. Połączenie gardenii, frangipani i tuberozy nadaje kompozycji kremowej gładkości, która w upalne dni układa się na ciele niczym luksusowa tkanina. Całość stabilizuje trwała, ciepła baza z drzewa sandałowego i wanilii, spleciona z delikatnym akordem cukrowym.

Nuta głowy: gruszka, śliwka, pomarańcza, cytryna

Nuta serca: gardenia, frangipani, kwiat pomarańczy, tuberoza

Nuta bazy: drzewo sandałowe, piżmo, wanilia, akord cukrowy