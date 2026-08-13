Odbudowa bariery hydrolipidowej skóry. Moc ceramidów późnym latem

Prawidłowe funkcjonowanie bariery hydrolipidowej w dużej mierze zależy od obecności ceramidów – naturalnych lipidów, które spajają komórki warstwy rogowej naskórka i ograniczają przeznaskórkową utratę wody (TEWL). Ich odpowiedni poziom pomaga utrzymać optymalne nawilżenie skóry oraz wzmacnia jej odporność na działanie czynników zewnętrznych. – Kondycja skóry w ogromnym stopniu zależy od stopnia jej nawilżenia. Gdy zaczyna brakować wody, cera staje się mniej elastyczna, bardziej reaktywna i podatna na podrażnienia, a uczucie szorstkości, ściągnięcia czy pieczenia staje się codziennym problemem. Dlatego jednym z najważniejszych elementów świadomej pielęgnacji powinno być wspieranie bariery ochronnej skóry poprzez dostarczanie ceramidów – mówi Magdalena Słomnicka, kosmetolog, ekspert marki SOLVERX®. – Ceramidy wypełniają przestrzenie między komórkami naskórka, uszczelniając jego strukturę i wzmacniając naturalne funkcje ochronne skóry. Ma to szczególne znaczenie w przypadku cery suchej i wrażliwej. Ich regularne uzupełnianie stanowi jeden z fundamentów skutecznej pielęgnacji. Potencjał kompleksu trzech ceramidów wykorzystano w linii SOLVERX® Sensitive Skin – dodaje.

Wzmocnienie naturalnych procesów ochronnych

Zdaniem kosmetologów rola ceramidów nie ogranicza się jednak wyłącznie do utrzymania odpowiedniego poziomu nawilżenia skóry. Eksperci podkreślają, że ceramidy stanowią jeden z podstawowych składników lipidowych odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie bariery naskórkowej. Dzięki temu skutecznie ograniczają przenikanie szkodliwych czynników zewnętrznych, takich jak zanieczyszczenia, kurz, bakterie czy promieniowanie UV. Uszczelniając strukturę warstwy rogowej i wspierając naturalne mechanizmy ochronne skóry, zwiększają jej odporność na codzienne oddziaływanie czynników środowiskowych. W efekcie cera staje się mniej podatna na podrażnienia i lepiej „radzi sobie” z obciążeniami, które mogą nasilać jej nadreaktywność. To właśnie dlatego ceramidy odgrywają tak istotną rolę w pielęgnacji skóry wrażliwej i suchej.

Ceramidy i… czyli skuteczne połączenia

O skuteczności pielęgnacji skóry suchej i wrażliwej decyduje nie tylko obecność odpowiednich składników aktywnych, ale również ich wzajemne uzupełnianie się. Kosmetolodzy zwracają uwagę, że szczególnie korzystne efekty przynosi połączenie ceramidów z cholesterolem roślinnym oraz wolnymi kwasami tłuszczowymi – lipidami, które wspierają odbudowę bariery naskórkowej i pomagają ograniczyć przeznaskórkową utratę wody. – Takie połączenie skutecznie wzmacnia

naturalne mechanizmy ochronne skóry i zwiększa jej odporność na działanie czynników zewnętrznych, co ma szczególne znaczenie w pielęgnacji cery reaktywnej – mówi Magdalena Słomnicka. – W linii Sensitive Skin formułę uzupełniono również o kwas hialuronowy, który intensywnie nawilża i wygładza skórę, oraz o oliwę z oliwek – naturalny składnik o właściwościach antyoksydacyjnych, wspierający regenerację i poprawiający elastyczność. Odpowiednio dobrane połączenie tych składników pozwala kompleksowo zadbać o skórę suchą, szorstką i osłabioną – dodaje.

Druga połowa lata to czas, kiedy skóra szczególnie potrzebuje regeneracji. Wielotygodniowa ekspozycja na promieniowanie UV, wysokie temperatury, klimatyzację czy częste zmiany warunków otoczenia mogą osłabiać barierę naskórkową i sprzyjać utracie nawilżenia. Dlatego zdecydowanie warto włączyć pielęgnację skoncentrowaną na składnikach wspierających odbudowę naturalnych mechanizmów ochronnych skóry. Ceramidy, cholesterol, wolne kwasy tłuszczowe, kwas hialuronowy oraz naturalne oleje pomagają przywrócić jej komfort, elastyczność i optymalny poziom nawilżenia.

SOLVERX® serum do twarzy z ceramidami

LINIA Sensitive Skin

Serum z ceramidami do pielęgnacji skóry twarzy wrażliwej, suchej i dojrzałej.

Zawiera kompleks trzech ceramidów, kluczowych dla prawidłowego funkcjonowania bariery hydrolipidowej.

Cholesterol roślinny i wolne kwasy tłuszczowe uzupełniają lipidy naskórka, poprawiając jego odporność na przesuszenie i czynniki zewnętrzne.

Fitosfingozyna wspomaga proces regeneracji, łagodzi podrażnienia i wspiera równowagę mikrobiomu skóry.

Olej ze słodkich migdałów zmiękcza i wygładza naskórek, zapewniając mu długotrwałe uczucie nawilżenia i komfortu.

SOLVERX® lekka emulsja łagodząca z ceramidami

LINIA Sensitive Skin

Formuła emulsji opiera się na kompleksie trzech ceramidów, cholesterolu roślinnego, niezbędnych kwasów tłuszczowych oraz fitosfingozyny.

To połączenie składników, naturalnie występujących w skórze, skutecznie uzupełnia niedobory lipidów w naskórku i wspiera odbudowę bariery hydrolipidowej. Dzięki temu skóra staje się bardziej odporna na przesuszenie, podrażnienia oraz negatywne działanie czynników zewnętrznych.

Kwas hialuronowy intensywnie nawilża skórę i pomaga utrzymać optymalny poziom wilgoci przez wiele godzin. Tworzy on na powierzchni skóry delikatny, niewyczuwalny film ochronny, który wygładza naskórek, poprawia jego elastyczność i zapobiega uczuciu ściągnięcia. Skóra wygląda na bardziej napiętą, świeżą i wypoczętą.

Oleje roślinne, takie jak oliwa z oliwek, olej z nasion słonecznika, olej baobabu oraz olej z wiesiołka, dostarczają skórze cennych kwasów tłuszczowych i substancji odżywczych.