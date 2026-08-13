Golden hour makeup – makijaż na letnie wieczory

Golden hour makeup opiera się na efekcie miękkiego, rozświetlonego światłem makijażu – skóra pozostaje lekka i naturalna, a konturowanie, róż i rozświetlacz budują wielowymiarowy efekt bez obciążania cery. Kluczowe są odpowiednio dobrane formuły, które łatwo się blendują i pozwalają stopniować intensywność, dzięki czemu makijaż można dopasować zarówno do kolacji na tarasie, jak i wieczornego wyjścia. Oto produkty EISENBERG, które pomogą stworzyć perfekcyjny makijaż na letnią golden hour.

BLASK SŁOŃCA NA SKÓRZE

Sekretem makijażu w stylu golden hour jest odpowiednio rozświetlona, świeża cera, która pięknie odbija światło. Ultralekka formuła z perłowymi pigmentami natychmiast dodaje skórze blasku, a ekstrakt z miłorzębu japońskiego i Formuła Trio-Molecular® wspierają jej nawilżenie oraz delikatne działanie przeciwstarzeniowe. EISENBERG LUMINOUS DROP ELIXIR można stosować samodzielnie, wymieszać z podkładem lub aplikować punktowo na najwyższe partie twarzy, stopniując intensywność efektu. Dostępny w dwóch odcieniach i dpowiedni dla każdego rodzaju skóry formuła pozwala uzyskać naturalny, wielowymiarowy blask bez efektu ciężkiej warstwy. Sprawdzi się również na dekolcie i ramionach, jeśli chcemy podkreślić świetlistość całej sylwetki podczas letniego wieczoru.

SPRAWDŹ: EISENBERG LUMINOUS DROP ELIXIR, 245 zł/30 ml/sephora.pl

WYRÓWNANY KOLORYT

Kiedy baza ma pozostać lekka, a jednocześnie perfekcyjnie wyrównać koloryt, warto postawić na naturalny efekt „drugiej skóry”. EISENBERG FLAWLESS SERUM FOUNDATION optycznie wygładza i pozostawia cerę świeżą, promienną oraz jedwabiście gładką, bez efektu ciężkiego krycia. Delikatna formuła wzbogacona o Formułę Trio-Molecular® i kompleks emolientów zapewnia skórze komfort, a bisabolol wspiera jej elastyczność. Lekkie krycie można łatwo stopniować, dzięki czemu podkład sprawdzi się zarówno przy subtelnym, dziennym makijażu, jak i podczas letniego wieczoru. Najlepiej nakładać go od środka twarzy ku zewnętrznym partiom, opuszkami palców, gąbką lub pędzlem. Dostępny jest w trzech odcieniach: Light, Medium i Dark.

SPRAWDŹ: EISENBERG FLAWLESS SERUM FOUNDATION, 245 zł/30 ml/sephora.pl

MUŚNIĘCIE SŁOŃCEM

Po wyrównaniu kolorytu czas dodać cerze ciepła i efektu naturalnej opalenizny, który idealnie wpisuje się w klimat letniego wieczoru. EISENEBRG J.E. SUNLIT BLISS SUN POWDER łączy brązujące odcienie z subtelnym rozświetleniem, dzięki czemu skóra zyskuje zdrowy, promienny wygląd i delikatnie podkreślone rysy. Lekkie, transparentne wykończenie pozwala stopniować intensywność koloru – od dyskretnego muśnięcia słońcem po bardziej wyrazisty efekt. Puder można aplikować na kości policzkowe, grzbiet nosa i górną część czoła, czyli miejsca, które naturalnie łapią promienie słoneczne. Wygodne opakowanie sprawia, że łatwo poprawić makijaż również w ciągu wieczoru. Dostępny jest w czterech wariantach inspirowanych letnimi kierunkami: Saint-Tropez, Monaco, Cannes i Portofino.

SPRAWDŹ: EISENBERG J.E. SUNLIT BLISS SUN POWDER, 325 zł/12 g/sephora.pl

ŚWIATŁO MODELUJĄCE RYSY

Ostatnim krokiem w konturowaniu jest dodanie cerze świetlistych akcentów, które pięknie współgrają z ciepłym, wieczornym światłem. EISENBERG J.E. DIVINE to duet rozświetlaczy o jedwabistej, kremowej formule, który pozwala nie tylko rozświetlić cerę, ale także subtelnie wymodelować rysy twarzy. Odcień Moonlight podkreśla najwyższe partie twarzy i nadaje skórze świeży, zdrowy glow, natomiast Sunlight pozwala delikatnie ocieplić i zdefiniować kontury. Oba odcienie można stosować osobno lub łączyć, budując intensywność efektu zależnie od okazji. Formuła bez talku łatwo się rozprowadza i blenduje, pozostawiając lekkie, wielowymiarowe wykończenie. Rozświetlacz można wykorzystać również na dekolcie i ramionach, aby cała stylizacja zyskała spójny, wieczorowy blask.

SPRAWDŹ: EISENBERG J.E. DIVINE, 299 zł/7 g/sephora.pl

PODKREŚLONE ŚWIETLISTE SPOJRZENIE

Na koniec warto zadbać o detal, który subtelnie podkreśli całość makijażu i nada twarzy wyrazistości. EISENBERG J.E. ARCHIBROWS dzięki ultracienkiej końcówce pozwala precyzyjnie uzupełnić ubytki i dorysować pojedyncze włoski, zachowując naturalny, matowy efekt. Automatyczna kredka została wyposażona również w szczoteczkę spoolie, która pozwala rozblendować kolor i miękko wymodelować kształt brwi. Formuła z woskiem Rhus Succedanea zapewnia dobrą przyczepność pigmentu i długotrwały efekt, dzięki czemu brwi pozostają perfekcyjnie podkreślone przez cały wieczór. To prosty sposób na dopracowanie makijażu bez efektu przerysowania, idealnie wpisujący się w lekki charakter letniego looku. Kredka dostępna jest w trzech odcieniach: Blond, Chestnut i Brunette.

SPRAWDŹ: EISENBERG J.E. ARCHIBROWS, 165 zł/0,04 g/sephora.pl