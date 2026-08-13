Golden hour makeup – makijaż na letnie wieczory

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-08-13 10:03

Letnie wieczory mają wyjątkową oprawę – ciepłe światło, muśnięta słońcem skóra i ten moment tuż przed zachodem, kiedy cera wygląda wyjątkowo promiennie. To idealny czas na makijaż, który nie potrzebuje mocnego krycia ani wielu warstw. Wystarczy subtelnie podkreślić naturalny blask skóry, wymodelować rysy i dodać kilka świetlistych akcentów, aby stworzyć świeży, elegancki look idealny na letnie wyjście.

Eisenberg
Autor: Eisenberg/ Materiały prasowe

Golden hour makeup opiera się na efekcie miękkiego, rozświetlonego światłem makijażu – skóra pozostaje lekka i naturalna, a konturowanie, róż i rozświetlacz budują wielowymiarowy efekt bez obciążania cery. Kluczowe są odpowiednio dobrane formuły, które łatwo się blendują i pozwalają stopniować intensywność, dzięki czemu makijaż można dopasować zarówno do kolacji na tarasie, jak i wieczornego wyjścia. Oto produkty EISENBERG, które pomogą stworzyć perfekcyjny makijaż na letnią golden hour.

BLASK SŁOŃCA NA SKÓRZE

Sekretem makijażu w stylu golden hour jest odpowiednio rozświetlona, świeża cera, która pięknie odbija światło. Ultralekka formuła z perłowymi pigmentami natychmiast dodaje skórze blasku, a ekstrakt z miłorzębu japońskiego i Formuła Trio-Molecular® wspierają jej nawilżenie oraz delikatne działanie przeciwstarzeniowe. EISENBERG LUMINOUS DROP ELIXIR można stosować samodzielnie, wymieszać z podkładem lub aplikować punktowo na najwyższe partie twarzy, stopniując intensywność efektu. Dostępny w dwóch odcieniach i dpowiedni dla każdego rodzaju skóry formuła pozwala uzyskać naturalny, wielowymiarowy blask bez efektu ciężkiej warstwy. Sprawdzi się również na dekolcie i ramionach, jeśli chcemy podkreślić świetlistość całej sylwetki podczas letniego wieczoru.

SPRAWDŹ: EISENBERG LUMINOUS DROP ELIXIR, 245 zł/30 ml/sephora.pl

WYRÓWNANY KOLORYT

Kiedy baza ma pozostać lekka, a jednocześnie perfekcyjnie wyrównać koloryt, warto postawić na naturalny efekt „drugiej skóry”. EISENBERG FLAWLESS SERUM FOUNDATION optycznie wygładza i pozostawia cerę świeżą, promienną oraz jedwabiście gładką, bez efektu ciężkiego krycia. Delikatna formuła wzbogacona o Formułę Trio-Molecular® i kompleks emolientów zapewnia skórze komfort, a bisabolol wspiera jej elastyczność. Lekkie krycie można łatwo stopniować, dzięki czemu podkład sprawdzi się zarówno przy subtelnym, dziennym makijażu, jak i podczas letniego wieczoru. Najlepiej nakładać go od środka twarzy ku zewnętrznym partiom, opuszkami palców, gąbką lub pędzlem. Dostępny jest w trzech odcieniach: Light, Medium i Dark.

SPRAWDŹ: EISENBERG FLAWLESS SERUM FOUNDATION, 245 zł/30 ml/sephora.pl

MUŚNIĘCIE SŁOŃCEM

Po wyrównaniu kolorytu czas dodać cerze ciepła i efektu naturalnej opalenizny, który idealnie wpisuje się w klimat letniego wieczoru. EISENEBRG J.E. SUNLIT BLISS SUN POWDER łączy brązujące odcienie z subtelnym rozświetleniem, dzięki czemu skóra zyskuje zdrowy, promienny wygląd i delikatnie podkreślone rysy. Lekkie, transparentne wykończenie pozwala stopniować intensywność koloru – od dyskretnego muśnięcia słońcem po bardziej wyrazisty efekt. Puder można aplikować na kości policzkowe, grzbiet nosa i górną część czoła, czyli miejsca, które naturalnie łapią promienie słoneczne. Wygodne opakowanie sprawia, że łatwo poprawić makijaż również w ciągu wieczoru. Dostępny jest w czterech wariantach inspirowanych letnimi kierunkami: Saint-Tropez, Monaco, Cannes i Portofino.

SPRAWDŹ: EISENBERG J.E. SUNLIT BLISS SUN POWDER, 325 zł/12 g/sephora.pl

ŚWIATŁO MODELUJĄCE RYSY

Ostatnim krokiem w konturowaniu jest dodanie cerze świetlistych akcentów, które pięknie współgrają z ciepłym, wieczornym światłem. EISENBERG J.E. DIVINE to duet rozświetlaczy o jedwabistej, kremowej formule, który pozwala nie tylko rozświetlić cerę, ale także subtelnie wymodelować rysy twarzy. Odcień Moonlight podkreśla najwyższe partie twarzy i nadaje skórze świeży, zdrowy glow, natomiast Sunlight pozwala delikatnie ocieplić i zdefiniować kontury. Oba odcienie można stosować osobno lub łączyć, budując intensywność efektu zależnie od okazji. Formuła bez talku łatwo się rozprowadza i blenduje, pozostawiając lekkie, wielowymiarowe wykończenie. Rozświetlacz można wykorzystać również na dekolcie i ramionach, aby cała stylizacja zyskała spójny, wieczorowy blask.

SPRAWDŹ: EISENBERG J.E. DIVINE, 299 zł/7 g/sephora.pl

PODKREŚLONE ŚWIETLISTE SPOJRZENIE

Na koniec warto zadbać o detal, który subtelnie podkreśli całość makijażu i nada twarzy wyrazistości. EISENBERG J.E. ARCHIBROWS dzięki ultracienkiej końcówce pozwala precyzyjnie uzupełnić ubytki i dorysować pojedyncze włoski, zachowując naturalny, matowy efekt. Automatyczna kredka została wyposażona również w szczoteczkę spoolie, która pozwala rozblendować kolor i miękko wymodelować kształt brwi. Formuła z woskiem Rhus Succedanea zapewnia dobrą przyczepność pigmentu i długotrwały efekt, dzięki czemu brwi pozostają perfekcyjnie podkreślone przez cały wieczór. To prosty sposób na dopracowanie makijażu bez efektu przerysowania, idealnie wpisujący się w lekki charakter letniego looku. Kredka dostępna jest w trzech odcieniach: Blond, Chestnut i Brunette.

SPRAWDŹ: EISENBERG J.E. ARCHIBROWS, 165 zł/0,04 g/sephora.pl

Eisenberg
Autor: Eryka Ciesielska/ Canva.com
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