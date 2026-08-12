Wizytówka twarzy pod lupą: kompleksowa pielęgnacja skóry pod oczami

Dlaczego skóra pod oczami jest tak wyjątkowa i wymaga dedykowanej pielęgnacji? Przede wszystkim jest ona nawet dziesięciokrotnie cieńsza niż skóra na pozostałych partiach twarzy, co sprawia, że naczynia krwionośne są przez nią bardziej widoczne, przyczyniając się do powstawania cieni. Dodatkowo, w tej okolicy znajduje się znacznie mniej gruczołów łojowych i włókien kolagenowych oraz elastynowych, co oznacza mniejszą naturalną ochronę i elastyczność. Nieustanna praca mięśni odpowiedzialnych za mruganie i mimikę twarzy, a także ekspozycja na czynniki zewnętrzne, takie jak słońce czy wiatr, sprawiają, że skóra wokół oczu jest szczególnie podatna na przesuszenie, powstawanie drobnych linii i zmarszczek, a także na opuchliznę i zasinienia. Z tych powodów stosowanie zwykłego kremu do twarzy może okazać się niewystarczające, a czasem nawet zbyt obciążające dla tak wrażliwej okolicy.

Clarins Double Serum Eye

Przeciwstarzeniowy koncentrat do pielęgnacji okolic oczu. Udoskonalona podwójna formuła łączy zaawansowane składniki aktywne, zapewniając jeszcze większą skuteczność w przywróceniu spojrzeniu blasku i redukcji widocznych oznak starzenia.

Ekstrakt z majeranku neutralizuje 98% zmian epigenetycznych związanych ze stylem życia. Wyciąg z kurkumy minimalizuje widoczność oznak starzenia chronologicznego poprzez stymulację pięciu podstawowych funkcji życiowych skóry. Niacynamid przywraca promienny wygląd spojrzeniu. Escyna z kasztanowca działa na niebieskawe cienie naczyniowe, wspierając sieć mikroelementów odżywiających skórę. Fitokofeina zaś pomaga zmniejszyć widoczność opuchnięć.

Po raz pierwszy Double Serum Eye zapewnia podwójne działanie odmładzające, wynosząc skuteczność pielęgnacji na zupełnie nowy poziom. To przełomowe osiągnięcie naukowe jest efektem siedmiu lat badań. Sercem tej innowacji jest wyjątkowe połączenie ekstraktów z majeranku i kurkumy, które wspólnie oddziałują na oba rodzaje starzenia się skóry wokół oczu:

Starzenie epigenetyczne – zachodzące niezależnie od naturalnego procesu starzenia i bezpośrednio związane ze stylem życia oraz wpływem środowiska.

Starzenie chronologiczne (naturalne) – będące konsekwencją upływu czasu.

Double Serum Eye wykorzystuje niezrównane połączenie ekstraktów roślinnych, niacynamidu i kofeiny pochodzenia roślinnego. Składniki działają głęboko w formule, aby zapewnić jeszcze większą skuteczność wobec oznak starzenia oraz wzmocnione, podwójne działanie przeciw opuchnięciom i cieniom pod oczami.

Formuła zawiera 96% składników pochodzenia naturalnego. Łączy 11 silnie działających składników aktywnych - w tym osiem pozyskiwanych z roślin - aby zapewnić kompleksowe, jeszcze skuteczniejsze działanie przeciw oznakom starzenia. Niacynamid to nowy kluczowy składnik, który oddziałuje na cienie pod oczami, rozświetla okolicę oczu oraz wzmacnia jej blask i promienność. Towarzyszy mu ta sama escyna z kasztanowca, którą stosowano w poprzedniej generacji. Ten składnik aktywny jest znany ze skuteczności wobec naczyniowych, niebieskawych cieni pod oczami dzięki działaniu na mikrosieć składników odżywczych w skórze.

Kolejnym całkowicie nowym składnikiem jest kofeina pochodzenia roślinnego, która zmniejsza widoczność opuchnięć pod oczami. Jest to jeden z naszych produktów ubocznych, pozyskiwany z fusów kawowych pozostałych po procesie dekofeinizacji. Takie rozwiązanie pozwala w pełni wykorzystać surowiec i ograniczyć ilość odpadów w produkcji.

Autor: Clarins/ Materiały prasowe