COS prezentuje kampanię jesień-zima 2026 zapowiadając powrót na NYFW

Autorem zdjęć do kampanii jest ceniony fotograf Mark Kean, który uchwycił jej bohaterów na tle charakterystycznych przestrzeni Nowego Jorku. Przed obiektywem występują południowokoreańska aktorka i globalna ambasadorka COS, Park Gyuyoung oraz supermodelka Awar Odhiang. Dołączyli do nich również Jacqui Hooper, Leon Dame i Malick Bodian, znani z wcześniejszych pokazów i kampanii marki, a także Noor Khan, Alaina Rae, Yun Seo Woo, Lucien Le Nevé, Jesse Rinderknecht i Hoyong Kim.

Kolekcję definiuje monochromatyczna paleta czerni i bieli, przełamana nieoczywistymi akcentami fioletu. Bogate w faktury materiały, takie jak kaszmir, wełna, skóra i zamsz, nadają projektom ciepło i wyjątkową miękkość. Prążki nawiązują do klasycznego krawiectwa, a subtelne kwiatowe hafty wprowadzają delikatny, kobiecy akcent.

Fundamentem kolekcji są proporcje i płynne sylwetki. Dwurzędowe fasony pojawiają się zarówno w marynarkach i sukienkach, jak i w efektownych płaszczach maxi. W kolekcji damskiej skórzaną kurtkę typu blouson zestawiono z dopasowanymi legginsami ze strzemiączkami oraz delikatnymi dzianinami z wełny merino. Kolekcja męska na nowo interpretuje klasyczne okrycia wierzchnie, wykorzystując przy tym szlachetne materiały. Przykładem są trencz z woskowanej bawełny oraz kurtka lotnicza z wyrazistej, fakturowanej skóry. Ważną rolę w kolekcji odgrywają także uniwersalne koszule. W linii damskiej klasyczny model z gładkiej bawełny nawiązuje do tradycyjnego krawiectwa za sprawą inspirowanego smokingiem łamanego kołnierzyka oraz francuskich mankietów z zaprasowanymi kantami.

Kolekcja COS na sezon jesień–zima 2026 zostanie zaprezentowana podczas New York Fashion Week w ramach oficjalnego kalendarza Council of Fashion Designers of America. Steven Kolb, dyrektor generalny i prezes CFDA, komentuje: „Na przestrzeni lat COS wypracował wyjątkową pozycję w nowojorskiej, modowej społeczności, a konsekwentne zaangażowanie marki w prezentowanie kolekcji w Nowym Jorku podkreśla znaczenie miasta jako globalnej platformy dla kreatywności, innowacji i wymiany kulturowej. Jesteśmy również wdzięczni marce COS za wsparcie funduszu CFDA Travel Fund, inicjatywy, która zwiększa międzynarodową widoczność nowojorskiego środowiska projektantów, zapraszając do miasta wpływowych redaktorów i kupców jako gości CFDA podczas NYFW. Z niecierpliwością czekamy, aby zobaczyć, jak marka będzie się dalej rozwijać i wnosić swój wkład w energię oraz wyjątkową atmosferę New York Fashion Week”.

Autor: COS/ Materiały prasowe

Autor: COS/ Materiały prasowe

Autor: COS/ Materiały prasowe

Autor: COS/ Materiały prasowe